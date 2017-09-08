 Ввезенные авто на еврономерах разрешат растаможить за 1-1,4 тыс. евро: это огромный шаг навстречу людям, - Южанина

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина в комментарии Эспрессо.TV, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила она.
Как и ранее, ставки акцизного сбора установлены в евро в зависимости от кубических сантиметров двигателя.
Южанина сообщила, что это решение касается авто на иностранных номерах как позднее 2010 года выпуска, так и позднее 2000 года.
Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.
"Это действительно огромный шаг навстречу людям", - подчеркнула глава налогового комитета.
Как сообщалось, 6-7 сентября в центре Киева прошла акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
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Сейчас цены у нас и в ближней Европе выровнялись.
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вихід тільки один, раз і назавжди для всіх, ато воно до виборів тратить свою актуальність
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Кто после этого будет законы соблюдать???
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Такие, как вы, напоминают персонажей из пословицы:
"Собаки лают, а караван все-равно идет".
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Строим ЖК без разрешений, а потом когда уже построили - через суд вводим в эксплуатацию. А шо з ним робить, ми ж і квартири продали...
Так что, Стас ты прав на все 100%. Халявщики рулят.
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Ясно было одно, что Васадзе и Ко не смогли построить за 25 лет украинский автопром, постоянно ноя, что запад задавит их производство! Зато наладили безналоговые (мизерными отчислениями) схемы завоза авто в свои автосалоны! При этом, чтобы люди не могли самостоятельно и выгодно покупать авто заграницей лоббировали высокие ставки пошлин и акцизов на растаможивание!
Интересно подсчитать сколько денег не получило государство, если взять количество проданных машин с салонов за год, умножить на $10 000 (средняя закупочная цена авто к примеру) и умножить на все таможенные платежи, то какая сумма получится?
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Далее те. кто сам ввёз и просрочил вывоз и он собственник указанный в документах - ок штраф 17 000грн. вывезти, снять с учёта в стране регистрации и оформлять по новым ставкам. Таких - пару тысяч может наберётся. Берём корч за 3 000 евро, платим 560 евро штрафа, выезжаем, снимаем с учёта авто, возвращаемся, платим 1000евро. как сказала Южанина, пенсионный 3% от стоимости авто. так по расходам в двушку евро приклеимся. Там ещё думаю и право отчуждения ещё ограничат. Всё будет сопровождаться блокировкой это лазейки под Стамбульскую конвенцию. Итогом всех этих мытраств - владелец трёхтысячной машины заплатит государству ещё 70% её стоимости, таких будет не много а тех кто ездил по схеме Стамбула не будет вообще) Ок!
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я полностью согласен что растаможка сучья, но! давайте начнем с равных позиций, с нуля - если вы хотите обнулить растаможку под свои лайбы, то пусть нам выплатят разницу растаможенных "белых" авто!
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Зарплаты немного растут,потому что многие уехали в Польшу и минималку обязаны платить.
Вы на цены посмотрите.Скоро вместо мяса будем сурогаты хавать.Я в свои 57, тоже свалил с Украины,моих нервов и зарплаты тут жить не хватает. Мне хватает себя обеспечить 150-200 евро,а живу я в машине,так как я дальнобойщик.Получаю сейчас 8500 злотых ,это больше чем 2000 евро.У них и налоги выше,но платят намного больше и хочется спросить почему?
Я отвечу,у нас никак нажраться не могут.У них 500 машин на фирме а хозяин на старом мерсе ездит,а у нас у кого 500 машин евро 5-6 на фирме? тот наверно в депутаты верховной рады метит. Нет пока у нас в Украине правды.У нас страна не ради людей а ради господ.
Радует только,что начали с каменного века вылазить.Огорчает,что много молодёжи за границу валит.
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еще и заработают на этом.
во сколько раз предлагают снизить и во сколько раз увеличился ввоз авто.
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