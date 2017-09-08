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 Политика Украины
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Все про:авто (4558) ВР (22984) растаможка (54) Южанина (49)

 Ввезенные авто на еврономерах разрешат растаможить за 1-1,4 тыс. евро: это огромный шаг навстречу людям, - Южанина

южанина

Переход на украинские номера уже ввезенных в Украину легковых автомобилей с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро в зависимости от объема двигателя. Соответствующие законодательные изменения Рада примет в ближайшее время.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина в комментарии Эспрессо.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Радой произошла стычка между владельцами автомобилей с еврономерами и полицией. ВИДЕО+ФОТО

Как и ранее, ставки акцизного сбора установлены в евро в зависимости от кубических сантиметров двигателя.

Южанина сообщила, что это решение касается авто на иностранных номерах как позднее 2010 года выпуска, так и позднее 2000 года.

Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Одни платят все, другие - чуть-чуть, а третьи - ничего не платят. Так не должно быть", - Гаврилюк об автомобилях на "бляхах". ВИДЕО

"Это действительно огромный шаг навстречу людям", - подчеркнула глава налогового комитета.

Как сообщалось, 6-7 сентября в центре Киева прошла акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных автомобилей. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.


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Кинь ссылку на 4 лет Фабию в Европе за 7 тыс. Такие есть, только с пробегом под 200 тыс.км, а это уже не машина. И 7 тыс ... евро, а это 9 000 дол + растаможка, за такие деньги у нас можно взять такую же но без гемороя, или новый Рено Сандеро, Логан и т.д. с небольшой доплатой.
Сейчас цены у нас и в ближней Европе выровнялись.
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Это в 80%, ну, может в 50%, случаев +100% их стоимости. Ну, прямо народная песня "Ох, у дуба, ох, у ели". Особенно умиляют доводы "я вот купил Ланос, а они суки..." Ну, поедь и купи, кто тебе-то мешал? Или, как заявил один депутат, "у меня друзья машинами торгуют, это же я им бизнес поломаю, если растаможка будет не дорогая..." и после этого этот чмушник в Раде сидит. Оказывается он там дружбанов своих обслуживает.
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а що дальше? якщо я захочу купити машину прикладом через рік, на мене вже буде діяти старе правило? це тупість, за рік два так самро бкде купа євробляхи
вихід тільки один, раз і назавжди для всіх, ато воно до виборів тратить свою актуальність
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Совесть многие продали, но еще никто не купил.Ввезенные автомобили на еврономерах разрешат растаможить за 1-1,4 тыс. евро: это огромный шаг навстречу людям, - Южанина - Цензор.НЕТ 8539
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Нє,пацани нам таке не підходить,вертаємось пікетувати знову...
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Помойки Украины пополнятся металлоломом из ЕС
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Как всегда - поощрение нарушающих закон и обдирание по-максимуму законопослушных?
Кто после этого будет законы соблюдать???
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делается это намеренно, чтобы разделить общество. Девиз каждой непотребной власти: "разделяй и властвуй"
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словарь бляховода.

Ввезенные автомобили на еврономерах разрешат растаможить за 1-1,4 тыс. евро: это огромный шаг навстречу людям, - Южанина - Цензор.НЕТ 9679
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Вам Оффшоренко или Васадзе за подобное башляют? В своих "патриотических" порывах авторы подобных опусов даже не удосуживаются задать себе вопрос: "а как же это авто, не соответствующее ЕВРО-5 попало в ту же Польшу, или Литву, которые как и Украина являются Европой"? А может мы "европистее", чем Польша и Литва?
Такие, как вы, напоминают персонажей из пословицы:
"Собаки лают, а караван все-равно идет".
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А очень просто попало. Купили автохлам, подмарафетили и выставили на продажу. Вот только покупают их не местные, а заезжие из Украины, т.к. в Украине на них ездить можно а в Европе или нельзя или слишком дорого.
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как у нас все просто!загоняем пару фур скажем с айфонами б/у зарегистрированными на польскщ-литовские фирмы, с черным IMEI, продаем населению, при попытках блокирования связи- выходим под Раду с требованием отмены оплаты пошлин ,ну или до уровня 15 гривен с трубы, все другие пользователи "белых" телефонов недоуменно сосут
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а чего это модератор меня в спам кикнул? схема не нравится или авто на литовских номерах у подьезда стоит?
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у спам тебе може кинути хто завгодно,навіть я
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Есть еще схема:
Строим ЖК без разрешений, а потом когда уже построили - через суд вводим в эксплуатацию. А шо з ним робить, ми ж і квартири продали...

Так что, Стас ты прав на все 100%. Халявщики рулят.
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Техосмотр надо вернуть. Этот еврохлам с помоек уже задрал. Как и безмозглые его хозяева, которые ездят еще хуже, чем микроавтобусники.
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То есть,уже ввезённых-это получается,если не успел ввезти,то опоздал?
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тебе же черным по белому написали -Соответствующие законодательные изменения Рада примет в ближайшее время- то есть пакуй чемодан и ввози, ввози, ввози ;если шо, то на разборке отобьешь, да еще и с приваром!
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Классно. Значит и мне можно фуру контрабанды, или нелицензионного товара перегнать без пошлин, тут продать, а налоги не оплатить. Хотя бы один раз, в виде исключения.
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можно, поэтому и корупционеров выпускают, убийц -депутатов оправдывают, олигархам списывают налоги,за безценок отправляют лес в еуропу и т,п, - закон как дышло -в какую сторону повернешь так и будет)))
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Только, если соберешь люде на митинг))) Гниды они одним словом
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1000-1400 евро оху..ли !!! 3200 грн, как минимальная зарплата ни копейки больше! Нет у нас тут таких зарплат, чтоб 1400 евро платить!
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нет блядь, я буду ездить там где мне надо и на чём хочу
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Нееет, умного в ростов копнули, потому что тоже людям жить не давал, всё на всех заработать хотел. Надоели вы уже клещи-кровопийцы людям. Не будет вам никто платить, хотите денег, идете работать.
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А почему тогда сам не идешь работать? Заработай, чтобы заплатить 1000 евро.
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Поль ты охренел? Тебе еще и страховку надо бы 200 евро в год впаять и жесткий техосмотр. Халявщики, сука
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Ну есть же зарплаты чтоб покупать евроразвалюхи
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для себя есть, а для пархатых, которые хотят 1400 евро на ровном месте поднять-нет, разницу видишь?
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Живя в государстве - ты должен с ним делиться. А так ты просто халявщик, как и большинство мелких ЧПшников.
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напиши обозначение слова государство из википедии, чтобы народ увидел с кем он должен делиться)))
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Делиться? Что за бред Делятся с прибыли, а я от своей прибыли уже поделился, теперь на свою уже чистую прибыль я покупаю себе автомобиль и снова делиться? А жопа не склеится несколько раз делить одни деньги?
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таким образом поощряется неуважение к закону. Заигрывание с быдлом ни к чему хорошему не приведет
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є різниця між народом і бидлом.Фірташ і Янукович бидло,Дермо-Дерменченко бидло,а робітник агроферми це народ
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Ну, слава Богу, евробляхеры это не весь народ, а отдельно взятая часть, которая считает других дурнее себя
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Посмотрим, что примут!
Ясно было одно, что Васадзе и Ко не смогли построить за 25 лет украинский автопром, постоянно ноя, что запад задавит их производство! Зато наладили безналоговые (мизерными отчислениями) схемы завоза авто в свои автосалоны! При этом, чтобы люди не могли самостоятельно и выгодно покупать авто заграницей лоббировали высокие ставки пошлин и акцизов на растаможивание!
Интересно подсчитать сколько денег не получило государство, если взять количество проданных машин с салонов за год, умножить на $10 000 (средняя закупочная цена авто к примеру) и умножить на все таможенные платежи, то какая сумма получится?
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Бариг з перемогою. Решта має вчитися, як треба виривати з глотки їжу у пенсіонерів
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кто сказал что НДС идёт пенсионерам дятел? Он идёт Ахметову, Косюку, Соевому ублюдку.
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Блеск! Хочется посмотреть как это сделают) Коснётся эта шняга оооочень узкого круга чуваков. Те кто въехал по доверенности от предприятия - пролетают. Те кто ввёз через иностранца или через бомжа и просто катается с просроченным транзитом - пролетают.
Далее те. кто сам ввёз и просрочил вывоз и он собственник указанный в документах - ок штраф 17 000грн. вывезти, снять с учёта в стране регистрации и оформлять по новым ставкам. Таких - пару тысяч может наберётся. Берём корч за 3 000 евро, платим 560 евро штрафа, выезжаем, снимаем с учёта авто, возвращаемся, платим 1000евро. как сказала Южанина, пенсионный 3% от стоимости авто. так по расходам в двушку евро приклеимся. Там ещё думаю и право отчуждения ещё ограничат. Всё будет сопровождаться блокировкой это лазейки под Стамбульскую конвенцию. Итогом всех этих мытраств - владелец трёхтысячной машины заплатит государству ещё 70% её стоимости, таких будет не много а тех кто ездил по схеме Стамбула не будет вообще) Ок!
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Да и как государство Украина собралось заблокировать действие международного договора, который сама подписала?))) Иди полечись.
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прошарили те, кто ввез дорогие авто))), кто ввез говно - опять в говне)))
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все в шоколаде, кроме "идиотов" купивших авто в салонах..ну шо за страна???)))))))))
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Бляя заныли ушлёпки на форуме про "старые иномарки с помойки ". Значит 40 летние Жигули 5 раз перевареные - это нормально,а б/у иномарка 10-20 лет - не нормально ? Да в Германии все машины,которые исправны и ездят по дорогам - с техосмотром. Хоть ей 50 лет, машина с ТЕХОСМОТРОМ ! А наша "влада" в очередной раз "выдумывает велосипед". Уберите все пошлины на все авто + верните транспортный налог в физической форме ( а не эфемерный,который государство практически не видит) + техосмотр раз в 2 года + КАСКО (обязательно). Дайте людям выбор !
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проблема в том что ушлепки зная , что нарушают закон, ввезли контрабанду, а теперь ставят всех перед фактом - мы хотим легализировать - но! нифуя не платя ! а те кто платил -бараны!
я полностью согласен что растаможка сучья, но! давайте начнем с равных позиций, с нуля - если вы хотите обнулить растаможку под свои лайбы, то пусть нам выплатят разницу растаможенных "белых" авто!
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Закон который предусматривает,что обычному человеку надо 10 лет карячится, шоб б/у авто купить ?!! Это не закон,а лобби некоторых лиц. Учите классиков : " Автомобиль не роскошь ,а средство передвижения ! ". Давайте на велосипеды сумашедшие пошлины введём, а то Харьковский ВЗ загнулся.Поддержим национального производителя. И велосипед гораздо опаснее авто - пассивная защита нулевая ! Нет дешёвым велосипедам ! Товарищи,пользуйтесь общественным транспортом!!! Так?
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южанина : "воруй, убивай, е..и гусей - Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс - это действительно огромный шаг навстречу людям!".
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ну воровство и убийство для безальтернативных реформаторов обычное дело. Но глумление над гусями.... это перебор. Это даже хуже русни.
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Смешно читать порохоботов и лохов,которые заплатили укр. мафии по-полной и видят что материально и особенно морально крупно пролетают в случае отмены грабительских растоможек, на фоне трезвых людей рискнувших купить в Европе нормальные авто,и не желающих платить не известно за что тысячи баксов средневековой дани своему феодалу.
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так а по какому поводу собирались под Радой? Посмияцца?
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Я не езжу на "еврономерах",но я за снятие таможенных пошлин на авто вообще.Цены просто зашкаливают.Куча двойников,"еврономера" и куча других проблем,это может вырасти в большую проблему чем крупноузловая сборка и поддержка своего "виробника".
Зарплаты немного растут,потому что многие уехали в Польшу и минималку обязаны платить.
Вы на цены посмотрите.Скоро вместо мяса будем сурогаты хавать.Я в свои 57, тоже свалил с Украины,моих нервов и зарплаты тут жить не хватает. Мне хватает себя обеспечить 150-200 евро,а живу я в машине,так как я дальнобойщик.Получаю сейчас 8500 злотых ,это больше чем 2000 евро.У них и налоги выше,но платят намного больше и хочется спросить почему?
Я отвечу,у нас никак нажраться не могут.У них 500 машин на фирме а хозяин на старом мерсе ездит,а у нас у кого 500 машин евро 5-6 на фирме? тот наверно в депутаты верховной рады метит. Нет пока у нас в Украине правды.У нас страна не ради людей а ради господ.
Радует только,что начали с каменного века вылазить.Огорчает,что много молодёжи за границу валит.
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Це величезний крок назустріч людям. Це гіганстський крок назустріч людству. Назустріч Всесвіту! Ура!!!
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Вот это дело, 1500 евро и катайся, и бюджет наполнят и людям радость.
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1500 грн, у нас в евро нет зарплат, будет в евро, будем в евро платить, а пока в грн
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З баригами, що вдавяться заради п"яти копійок, та хочуть державу надурити, нову Україну нам не збудувати, ніколи. Їм потрібна Йуля, яка зайняла комуняцьку платформу в політиці, або комуняк повернути. То і є ті самі українські гниди, про яких написав С.Петлюра
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пхах ни дня без обмана.
еще и заработают на этом.
во сколько раз предлагают снизить и во сколько раз увеличился ввоз авто.
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А че это она в евро все озвучивает? У нас госвалюта евро или мы пенсии с зарплатами в евро получаем, или на уровне ЕС? Озвучь , сколько это минимальных заработных плат украинца-работяги? Сколько ему еще лет нужно работать, чтобы растаможить авто, которое купил на кровно заработанные деньги, деньги своей семьи, детей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВвезенные авто на еврономерах разрешат растаможить за 1-1,4 тыс. евро: это огромный шаг навстречу людям, - Южанина
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