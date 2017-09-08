 Очередной случай столбняка во Львове: 9-летний мальчик попал в реанимацию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zaxid.net.
9-летнего мальчика госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу в среду вечером. Первые симптомы у ребенка появились через две недели после травмы ноги. По словам врачей, именно столько длится инкубационный период столбняка.
"В конце августа ребенок стал на гвоздь. Мы не обратились в больницу. Раны, как таковой, не было, она не гноилась. Что могли, дома сделали. Но, наверное, по нашей вине мы здесь и оказались", - рассказала мать госпитализированного мальчика Ольга.
Сначала мальчик попал в хирургию. То, что у него столбняк, врачи выяснили через два часа.
"Состояние ребенка стабильное, есть местные проявления в виде судорог нижней конечности, боли были в спине также. После введенного иммуноглобулина, надеемся, что состояние ребенка будет улучшаться ", - рассказала Александра Бурда, заместитель главного врача "Охматдета".
Это уже второй случай в области в этом году. В начале месяца в "Охматдете" лечили 3-летнюю девочку. После того, как ее выписали, в больнице осталось несколько доз противостолбнячного иммуноглобулина.
"Есть из Киева. Ребенку одно введение сделали, а на двоих еще есть. Потом будем заявки делать в Киев. Чрезвычайных проблем с иммуноглобулином нет", - заверил Иван Симаков, заместитель главного врача.
Оба случая произошли с детьми, которые не были привиты. Между тем вакцины в больницах и поликлиниках - в изобилии. Детям нужно получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет нужна ревакцинация.
"Вакцина, та , что прививается с двух месяцев, производится в Индии. И та, что старше семи лет, тоже производитель Индия. Деткам, которым предлагается с 6 лет, производится в Болгарии. Вакцины все сертифицированы, лицензированы и имеют право быть применены на территории Украины", - рассказала медсестра кабинета прививок 5-й городской поликлиники Галина Брездень.
Напомним, столбняк - это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляется сильными судорогами. Возбудитель может попасть в организм даже через мельчайшие царапины. Безопасно можно чувствовать себя только при условии, что с момента последней прививки прошло 5 лет.
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Почитайте на досуге, чем значение слова "типичная" отличается от значение слова "конкретная" или "данная".
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Оба случая произошли с детьми, которые не были привиты. Между тем вакцины в больницах и поликлиниках - в изобилии. Детям нужно получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет нужна ревакцинация. Источник: https://censor.net.ua/n454512
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И обратите внимание на свой стилем общения.
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И создатели вакцин выступали против поголовной вакцинации, только группам риска.
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У середньому в Україні за останні 5 років летальність від правця перевищує 60 %. Високу летальність зумовлюють:вікова структура хворих, 85 % якої складають люди похилого віку, переважно старші 60 років;порушення в здійсненні як планової активної, так і активно-пасивної (після травми) імунізації, що не забезпечує належного захисного рівня протиправцевого імунітету;відсутність належної санітарно-освітньої роботи, внаслідок чого майже 80 % потерпілих після травм несвоєчасно або зовсім не звертаються по медичну допомогу;наявність регіонів з високим ризиком зараження, де ступінь осіменіння ґрунтів правцевою паличкою 95-98 %.
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