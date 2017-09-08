EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1194  28
Все про:болезнь (384) вакцина (291) дети (3356) Львов (3683)

 Очередной случай столбняка во Львове: 9-летний мальчик попал в реанимацию

вакцина прививка вакцинация столбняк

9-летний мальчик, который еще две недели назад наступил на гвоздь, попал в реанимацию с диагнозом "столбняк".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Zaxid.net.

9-летнего мальчика госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу в среду вечером. Первые симптомы у ребенка появились через две недели после травмы ноги. По словам врачей, именно столько длится инкубационный период столбняка.

"В конце августа ребенок стал на гвоздь. Мы не обратились в больницу. Раны, как таковой, не было, она не гноилась. Что могли, дома сделали. Но, наверное, по нашей вине мы здесь и оказались", - рассказала мать госпитализированного мальчика Ольга.

Сначала мальчик попал в хирургию. То, что у него столбняк, врачи выяснили через два часа.

"Состояние ребенка стабильное, есть местные проявления в виде судорог нижней конечности, боли были в спине также. После введенного иммуноглобулина, надеемся, что состояние ребенка будет улучшаться ", - рассказала Александра Бурда, заместитель главного врача "Охматдета".

Это уже второй случай в области в этом году. В начале месяца в "Охматдете" лечили 3-летнюю девочку. После того, как ее выписали, в больнице осталось несколько доз противостолбнячного иммуноглобулина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зарегистрирован шестой случай столбняка за год: 7-летний ребенок госпитализирован в Хмельницком, - Минздрав

"Есть из Киева. Ребенку одно введение сделали, а на двоих еще есть. Потом будем заявки делать в Киев. Чрезвычайных проблем с иммуноглобулином нет", - заверил Иван Симаков, заместитель главного врача.

Оба случая произошли с детьми, которые не были привиты. Между тем вакцины в больницах и поликлиниках - в изобилии. Детям нужно получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет нужна ревакцинация.

"Вакцина, та , что прививается с двух месяцев, производится в Индии. И та, что старше семи лет, тоже производитель Индия. Деткам, которым предлагается с 6 лет, производится в Болгарии. Вакцины все сертифицированы, лицензированы и имеют право быть применены на территории Украины", - рассказала медсестра кабинета прививок 5-й городской поликлиники Галина Брездень.

Напомним, столбняк - это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляется сильными судорогами. Возбудитель может попасть в организм даже через мельчайшие царапины. Безопасно можно чувствовать себя только при условии, что с момента последней прививки прошло 5 лет.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Типичная ситуация, когда в карточке ребенка стоят все отметки о прививках, а родители признаются, что все они фальшивые, когда уже никаким лекарством не поможешь. В случае заражения, у ребенка таких родителей шансов выжить практически нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты это в статье вычитало? Снова читаете только заголовки? Мама призналась ,что это вина РОДИТЕЛЕЙ. Прививку вовремя не сделали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повторяю для слабо видящих и еще более слабо воспитанных "Типичная ситуация, когда ..."
Почитайте на досуге, чем значение слова "типичная" отличается от значение слова "конкретная" или "данная".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты статью то хоть читало?
=========================================================================
Оба случая произошли с детьми, которые не были привиты. Между тем вакцины в больницах и поликлиниках - в изобилии. Детям нужно получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет нужна ревакцинация. Источник: https://censor.net.ua/n454512
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проверьте зрение. Мой пост был ответом на вопрос другого человека, а не в общей ветке.
И обратите внимание на свой стилем общения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те, кто отказываются от прививок думают, что бациллы и вирусы куда-то исчезли? Или думают, что питание органическими продуктами и физические упражнения помогут? Так в 19 веке средняя продолжительность жизни мужчины в Европе была чуть больше сорока лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что срали на улицах и руки не мыли.
И создатели вакцин выступали против поголовной вакцинации, только группам риска.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"создатели вакцин выступали против поголовной вакцинации" - они не знали, что человеку с вымытыми руками столбняк и другие болезни абсолютно не страшны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот она тут причем? Уговаривала родителей этого несчастного ребенка не делать прививки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поясни ,при чем здесь Супрун? Ты вообще статью читало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По бумагам привиты 90% а в реальности неизвестно сколько. И всем проповедникам отказа от прививок - гореть вам в Аду, твари.
Очередной случай столбняка во Львове: 9-летний мальчик попал в реанимацию - Цензор.НЕТ 6690
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правець- гостре інфекційне захворювання, що уражає нервову систему, породжує тонічні і тетанічні судоми скелетних м'язових волокон, що призводять до асфіксії. Має надзвичайно високу летальність. Збудником захворювання є анаеробна спороутворююча паличка Clostridium tetani. Правець може виникнути після будь-яких травм з пошкодженням шкірних покривів та слизових оболонок, забруднених спорами збудника.

У середньому в Україні за останні 5 років летальність від правця перевищує 60 %. Високу летальність зумовлюють:вікова структура хворих, 85 % якої складають люди похилого віку, переважно старші 60 років;порушення в здійсненні як планової активної, так і активно-пасивної (після травми) імунізації, що не забезпечує належного захисного рівня протиправцевого імунітету;відсутність належної санітарно-освітньої роботи, внаслідок чого майже 80 % потерпілих після травм несвоєчасно або зовсім не звертаються по медичну допомогу;наявність регіонів з високим ризиком зараження, де ступінь осіменіння ґрунтів правцевою паличкою 95-98 %.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прививки делать надо. Дать крайний срок всему населению: до какого числа сделать прививки (включая детей), и тем кто отказался - прекратить все социальные выплаты и прочую государственную помощь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
надеюсь летальных случаев нет и всех детей вылечили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У середньому в Україні за останні 5 років летальність від правця перевищує 60 %.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давайте без шуток. Абсолютные цифры есть? Хотел сравнить. В Германии за последние 35 лет - 0, даже 0 среди людей моложе 40 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОчередной случай столбняка во Львове: 9-летний мальчик попал в реанимацию
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти