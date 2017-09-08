 Журналистка Тина Канделаки попала в "Чистилище" за оправдание российской агрессии и поездку в оккупированный Крым. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу сайта.
"Миротворец" обвинил телеведущую в открытом оправдании российской агрессии, поддержке аннексии Крыма и посещении оккупированного полуострова в августе этого года.
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Так что -не завидуй, кацап.
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Михо, брат, Тина ...
Началась охота на грузин?
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Российская телеведущая Тина Канделаки активно поддерживает политику россии относительно Украины:
" Путин - это российский национальный лидер исторического значения. Он самый значительный лидер начала XXI века".
Кроме высказываний пуина Канделаки также писала в Сети свои комментарии и радовалась подписанию договора о присоединении Крыма.
"Всем оставаться на местах! Сейчас состоится подписание договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Ну все, присоединили!", - написала в социальной сети Тина Канделаки.
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и шо? Война говорите, ну-ну ...
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"в нас таких нема" - это ща про кого? в вас может и нема!
а в Украине ЕСТЬ!!!
делай тыц - http://pidruchnyk.com.ua/81-rosyska-mova-samonova-stativka-polyakova-3-klas.html
листай стр. 10 и наслаждайся!
у них таких нема! ёматьтвю ...
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http://patrioty.org.ua/other/khity-tyzhnia-sbu-opublikuvalo-neochikuvane-rishennia-shchodo-petrosiana-video-190864.html
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