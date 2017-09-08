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 Политика Украины, Общество
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 Журналистка Тина Канделаки попала в "Чистилище" за оправдание российской агрессии и поездку в оккупированный Крым. ФОТО

Российская телеведущая Тина Канделаки попала в базу сайта "Миротворец", где публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма или нарушению режима оккупированных территорий Украины, а также представляющих угрозу национальным интересам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу сайта.

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"Миротворец" обвинил телеведущую в открытом оправдании российской агрессии, поддержке аннексии Крыма и посещении оккупированного полуострова в августе этого года.

Журналистка Тина Канделаки попала в Чистилище за оправдание российской агрессии и поездку в оккупированный Крым 01

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НЕ ДАЛЕКО ОТОШЛА ОТ РОЛИ ВЕДЬМЫ В "Мастере и Маргарите" ...

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Журналистка Тина Канделаки попала в "Чистилище" за оправдание российской агрессии и поездку в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8411 Ведьму инрала Анна Ковальчук, а не Конделаки.
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С нее такая же журналистка, как с меня архиерей. Деньги и пиар - ее кредо.
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Это очередная какашка из кремля , и пусть жуют ее козламордые в одиночестве.
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А это не твое дело, главное, чтобы ,не к ночи помянутый, Блядимир Блядимирович- людоед кремлевский.

Так что -не завидуй, кацап.
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Тут речь о квакделаки, а за флуд ща вылетишь, кремлевская кукушка.
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Хи хи... Эзоповы басни! Рассувжу и я одну... Вот каким аргументом убедить глиста не жить в жопе? А его довод "мне там сухо и комфортно" неубиваем. Комфорт среды обитания признан всеми. Ну и- "искусство (журналистика, спорт, бла бла)- без границ и вне политики, читай- срали мы на чьи то понятия справедливости, мы сами себе указ, мы-де не убийцы, не насильники. Так, за монетку... Или безналом- лишь бы ценилось- котировалось- конвертировалось. А всякие страсти-мордасти нам"- как раз уместен выразительный жест в районе мотни. Живем- другим не мешаем. И вот- пиздык, понадобилось высунуть рыло из неё, родимой. Да даже не облизавшись, запихнуть сурлятину в среду, откуда нужно что поиметь, но где подобная вонь неприемлима. Оба-на, засада! Но промутить то нужно... И начинается скулятничество, слезливое или с угрозами "подкручивание" мнения в свою сторону. "Мы же не украли- ограбили, мы так это, просто потому что оно все только затем, чтобы вот... Высокое в массы, тра ля ля... Скрижальным ценностям- ну похерили пару пунктиков, это ж такая мелочь! Мы сами сожалеем... Вот смотрите- и даже сопельки бахромой к осмотру- вы же не изверги! Вы уж поймите, войдите, проникнитесь. Так не хочется платить... В смысле- расплачиваться." А по сути- "отмываться от гавна. Вы уж примите наши условия, завоняйтесь для нас. Вы уж заделайтесь для нас жопой, чтоб нам тут было комфортно". И что на это ответить? Только повторить- хи хи... Тот же жест в районе мотни- "ат винта". Нехай щастить! Вы свою награду уже получили. От такая вот байка... Да и по мелочи- чтобы сотворить с батыра евнуха, достаточно самую мелочь и отчикрыжить...
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На самом деле её и в России совсем не шибко жалуют. На различных форумах или в комментариях на Ютубе чего только не прочитаешь в её адрес, и сосалка и миньетчица и давалка, ну и далее по списку. Причём что от ватников, что от других.
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Удивляюсь что этого не сделано раньше, эта карманная журнашлюшка , никогда не отличалась порядочностью, тупинькие шоу и грязненькие "новости" для желтой прессы, сделали эту ворону популярной в бардаке "россия".Типичный грязный матюгальник для промывки ваты.
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Ну и кто ей доктор ? Заехала бы как положено, и не было бы проблем.
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Тина Канделаки попала в "Чистилище"

Михо, брат, Тина ...
Началась охота на грузин?
.
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И поэтому не хотят пускать в Украину? Какая же это охота? у тебя что то с логикой, кацап что ли ?
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Порівняв маленьку мацковську бздюшечку з грузинським тигром...
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По-любому.

Российская телеведущая Тина Канделаки активно поддерживает политику россии относительно Украины:

" Путин - это российский национальный лидер исторического значения. Он самый значительный лидер начала XXI века".

Кроме высказываний пуина Канделаки также писала в Сети свои комментарии и радовалась подписанию договора о присоединении Крыма.
"Всем оставаться на местах! Сейчас состоится подписание договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Ну все, присоединили!", - написала в социальной сети Тина Канделаки.
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да ты шо?
"в нас таких нема" - это ща про кого? в вас может и нема!
а в Украине ЕСТЬ!!!
делай тыц - http://pidruchnyk.com.ua/81-rosyska-mova-samonova-stativka-polyakova-3-klas.html
листай стр. 10 и наслаждайся!
у них таких нема! ёматьтвю ...
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Ну это вообще проститутка. Во всех смыслах. Продажная всем, кто платит.
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Да одного місця що вона там робить, але в Україну вже не попаде, а події в мокшанському смітнику не цікавлять .
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Да мы ее и раньше не знали. Это там ода типа звизда,а у нас все ее считают блядью. Не боюсь такого слова для истинной!
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Вот если бы этих мразей внесённых в "Миротворец" и в Европу не пускали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналистка Тина Канделаки попала в "Чистилище" за оправдание российской агрессии и поездку в оккупированный Крым. ФОТО
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