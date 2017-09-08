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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2723) Луценко (7102) Порошенко (13733) Гройсман (3371) Блок Петра Порошенко (1585) Карпунцов (6)

 Карпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко

порошенко блок залесье

Народные депутаты из фракции "БПП" провели в четверг вечером неформальную встречу с Президентом Украины Петром Порошенко в госрезиденции "Залисся" для обсуждения текущей политической ситуации в стране.

Об этом в комментарии журналистам сказал депутат от БПП Валерий Карпунцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это была встреча формата team building - это сплочение команды, это обсуждение текущих вопросов. Было выступление Президента", - сообщил депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты фракции Блока Порошенко съезжаются на заседание в загородную резиденцию "Залесье". ФОТО

По его словам, участие во встрече, кроме депутатов, приняли Премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко, некоторые министры, представители, делегированные партией в исполнительную власть. Кроме того, присутствовал и генеральный прокурор Юрий Луценко, "пришел без представлений на депутатов", пошутил Карпунцов.
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- В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1‑го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.(c)
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решали как еще терпил нагнуть
коммуналку поднять
или пошлины какие ввести
короче перетереть нужно
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Боюсь как бы не была консолидация братанов перед самыми голимыми законопроектами нашего презика.
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крыс-стыбзинг это была встреча. Сидели и думали как бы его че украсть.
Они в рабочее время на заседания в ВР не ходят кто сказал что они будут о народе думать после работы?!
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Опа... Жлобы уже выучили модное словечко team-building....
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Собрание организованной преступной группы по интересам. Шо дальше робыты? Как дерибанить?
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Это была келейная строго засекреченная встреча.Обсуждался вопрос кому в какие страны убегать на случай чего.
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Саакашвили ждут. Петю тошнит от этой мысли.
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а может наоборот копчик массажировали, за то что подставился и их подставил
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Ну , допустим станет Саакашвили президентом и шо дальше ?
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Меньше чем на репрессии , я не согласен ... А шо , Саакашвили способен замутить репрессии ? Шось я сомневаюсь ...
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А вопрос не в том что будет или не будет Саака президентом.
Не будет.
Вопрос в том что - что правит? Законы или воровская олигархическая шобла во главе с презиком...
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Что будет дальше? Конец барыгам и криминалу. Не задумывались почему воры в законе лезут в Украину? Потому, что здесь им рай беззакония и беспредела, во главе которого стоит Порошенко. Саакашвили им не угоден, потому, что он посадил бы первыми Авакова, Гройсмана, Ахметова, Яценюка и остальных участников ОПГ им. Порошенко. Поэтому они все ополчились против Михо.
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тю дурний бомбрдієр!Міхо їх за 2 роки так і не посадив
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Совещались, как правдоподобнее представить свои зрады в перемоги.
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на укрнете писали, что в дыре вчера тоже какой-то сходняк был. Как-то синхронно они с торговыми партнерами ......
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ну если только в этой должности,а так получается что генпрокурор участвовал в договорнике.
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встреча генерального прокурора на сходке бандитов - это и есть коррупция.
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розширений сходняк?!
а рішення вони прийняли якісь?
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Это патологоанатом? или пока еще проктолог?
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Интересен сам факт использования госрезиденции для проведения партийного сходняка.
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Янрык и то так не быковал - собирал сходняк в кинотеатре
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там в фильме приблезительно так и было комиссия по принятию в свои ряды.
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їхній пІр під час того неАТО , - за все заплачено , все включено ...
...сходняк пАтриціїв - все порішали що і як дальше буде з плебеями-терпилами ...

"Никто не пел, а Луценко пришел без представлений". Как президент с фракцией БПП в лесу встречался
00:38, сегодня

Президент Порошенко и фракция БПП сегодня провели тайную встречу под Киевом, в госрезиденции Залесье, на которой отпраздновали открытие политического сезона в резиденции Залесье.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники, приглашенные на мероприятие.
Кроме депутатов фракции на заседании присутствовали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и министры от фракции БПП, а также мэр Киева Виталий Кличко.
"В основном выступление президента касалось начала политического сезона. Говорил немного о международных делах, о децентрализации, о важности мажоритарщиков", - сообщил источник.
"Ничего особенного. Было мотивационное выступление президента и неформальная беседа с ним. Прошло и неформальное общение с премьером, с генерокурором", - отметил еще один собеседник.
"Луценко шутил, что пришел без представлений", - говорит другой участник вечеринки.
На вопрос, кто развлекал гостей, один из депутатов ответил, что "никто не пел".
Также появилось видео, как из резиденции выезжали многочисленные кортежи с высокопоставленными чиновниками. Также резиденцию оставили семь автобусов с правоохранителями, которые обеспечивали охрану, и пожарные машины.
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после , очень много "пИл" - остальное не имеет значениЯ))
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В свете новых требований, выезжали на Ланосах и в авто с евробляхами.
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У Луцика роль как у Хрущова на даче у Сталина,захмелеет вождь-главарь и кричит -"Танцуй ,Никита!!!"
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На зустрічі також були присутні багато Lexusів, Mercedesів, BMWів, Bentleyів, та інших цікавих тачок.
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ща як почнеться, блін. пішла би система добровілльно зі своїма грошами - ще б приплатили їм щоб пост-радянська система пішла.
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какие на них были номера?надеюсь они позволяют себе преобрести авто с нынешней растаможкой.
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У первой машины на картинке в статье номер СВ 1717 ВН. На второй - "красный" номер. Букв и цифр не разобрать.
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Сходняк среднего звена пейсатой опг состоялся по всем правилам уголовной системы.За ним произойдет сходняк паханов а может уже был а я пропустил эту информацию.Я уверен что решали как дальше держать в узде голодный,нищий,больной и бесправный гой-народ.
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Кроме как сходняк воров это назвать невозможно.
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Тобто літо закінчилось- почалась "Українська" осінь. Аби "руської" весни не було.
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Янук точно также любил в кинотеатре Зоряный проводить "заседание фракции", но тот кинотеатр в центре Киева, а здесь -Залессье,от глаз подальше, и название чисто расейское.
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Просто дрим-тим мать их так... Вот куда надо было шарахнуть ракеткой, всю шоблу разом.
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встреча формата team building
:D
От рук отбились? Всех в стойло!
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А клан сАбакова выходит прокинули?У того свой сходняк с Голубанами и Отброськиными,интересная порълучается картина.
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Міністерство фінансів України залучило BNP Paribas, J.P. Morgan та Goldman Sachs для організації ряду зустрічей з інвесторами, що інвестують в цінні папери з фіксованою дохідністю.
Фінансовим радником Міністерства фінансів України виступає Rothschild.
Зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні - 11-12 вересня, Нью-Йорку - 13 вересня та Бостоні - 14 вересня. З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А / Положенням S, деномінованих в доларах США. Разом із запропонованим випуском, Міністерство фінансів України оголосило про пропозицію викупу існуючих облігацій зовнішньої державної позики України з погашенням у 2019 та 2020 роках.
https://minfin.gov.ua/news/view/ministerstvo-finansiv-ukrainy-zaluchylo-----ta---dlia-orhanizatsii-riadu-zustrichei-z-investoramy-shcho-investuiut-v-tsinni-papery-z-fiksovanoiu-dokhidnistiu?category=novini-ta-media
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это инвестиции? гы гы гы, тогда и депозит в банке это инвестиция.
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Командообразование, или тимбилдинг (англ. Team building - построение команды) 000..... и как друзья вы не садитесь,а вы в команду не годитесь
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team building- команда- в будку! А журналистов не пригласили? Тайны от народа Украины?
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Ну да, ну да.. Лучшее место для обсуждения политической ситуации - далеко за городом,, лучшее время - ночью..... Шож вы даже врать правдоподобно не научились ( я уж не скажу - говорить правду).
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"...Майданшик,Молдаван, и толстая Кармен
Шо первая барыга на Привозе,
Четырнадцать мокрушников с собой взял Сэмэн,
Весёлый был народ на паровозе..."- песня А .Розенбаума про бандитов.
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тема сходки - "как эффективнее стричь гоев и какие ещё нужно принять для этого "реформы", история успеха авторов схемы "ротердам+" или как украсть миллиарды чтобы гой-народ даже не пикнул."
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Ну дежавю. Зовсім недавно "президент ліги темних" влаштовував такі ж збіговиська, але чому тут дивуватись одним з засновників партії ригів був наш шоколадоносний.
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учились синхронно нажимать нужную кнопку по отмашке?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКарпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко
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