 Карпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко

Об этом в комментарии журналистам сказал депутат от БПП Валерий Карпунцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это была встреча формата team building - это сплочение команды, это обсуждение текущих вопросов. Было выступление Президента", - сообщил депутат.
По его словам, участие во встрече, кроме депутатов, приняли Премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко, некоторые министры, представители, делегированные партией в исполнительную власть. Кроме того, присутствовал и генеральный прокурор Юрий Луценко, "пришел без представлений на депутатов", пошутил Карпунцов.
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коммуналку поднять
или пошлины какие ввести
короче перетереть нужно
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Они в рабочее время на заседания в ВР не ходят кто сказал что они будут о народе думать после работы?!
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Не будет.
Вопрос в том что - что правит? Законы или воровская олигархическая шобла во главе с презиком...
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а рішення вони прийняли якісь?
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...сходняк пАтриціїв - все порішали що і як дальше буде з плебеями-терпилами ...
"Никто не пел, а Луценко пришел без представлений". Как президент с фракцией БПП в лесу встречался
00:38, сегодня
Президент Порошенко и фракция БПП сегодня провели тайную встречу под Киевом, в госрезиденции Залесье, на которой отпраздновали открытие политического сезона в резиденции Залесье.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники, приглашенные на мероприятие.
Кроме депутатов фракции на заседании присутствовали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и министры от фракции БПП, а также мэр Киева Виталий Кличко.
"В основном выступление президента касалось начала политического сезона. Говорил немного о международных делах, о децентрализации, о важности мажоритарщиков", - сообщил источник.
"Ничего особенного. Было мотивационное выступление президента и неформальная беседа с ним. Прошло и неформальное общение с премьером, с генерокурором", - отметил еще один собеседник.
"Луценко шутил, что пришел без представлений", - говорит другой участник вечеринки.
На вопрос, кто развлекал гостей, один из депутатов ответил, что "никто не пел".
Также появилось видео, как из резиденции выезжали многочисленные кортежи с высокопоставленными чиновниками. Также резиденцию оставили семь автобусов с правоохранителями, которые обеспечивали охрану, и пожарные машины.
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Бухали.
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:D
От рук отбились? Всех в стойло!
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Фінансовим радником Міністерства фінансів України виступає Rothschild.
Зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні - 11-12 вересня, Нью-Йорку - 13 вересня та Бостоні - 14 вересня. З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А / Положенням S, деномінованих в доларах США. Разом із запропонованим випуском, Міністерство фінансів України оголосило про пропозицію викупу існуючих облігацій зовнішньої державної позики України з погашенням у 2019 та 2020 роках.
https://minfin.gov.ua/news/view/ministerstvo-finansiv-ukrainy-zaluchylo-----ta---dlia-orhanizatsii-riadu-zustrichei-z-investoramy-shcho-investuiut-v-tsinni-papery-z-fiksovanoiu-dokhidnistiu?category=novini-ta-media
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Шо первая барыга на Привозе,
Четырнадцать мокрушников с собой взял Сэмэн,
Весёлый был народ на паровозе..."- песня А .Розенбаума про бандитов.
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Абидно?
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