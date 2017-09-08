 Для модернизации устаревшей инфраструктуры Украины нужно более $35 млрд, - Кубив

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе презентации разработанного Министерством экономического развития и торговли законопроекта "О концессиях" сообщил первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.
"Для модернизации устаревшей инфраструктуры необходимо более 35 миллиардов долларов… Обеспечить такой финансовый ресурс сегодня невозможно без частного капитала", - отметил Кубив.
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