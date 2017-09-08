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 Политика Украины, Экономика
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Все про:модернизация (119) Кубив (125) инфраструктура (101)

 Для модернизации устаревшей инфраструктуры Украины нужно более $35 млрд, - Кубив

кубив

Украине для модернизации устаревшей инфраструктуры нужно более $35 миллиардов, которые невозможно обеспечить без частного капитала.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе презентации разработанного Министерством экономического развития и торговли законопроекта "О концессиях" сообщил первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.

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"Для модернизации устаревшей инфраструктуры необходимо более 35 миллиардов долларов… Обеспечить такой финансовый ресурс сегодня невозможно без частного капитала", - отметил Кубив.


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Только для начала, Кубива и прочую пи...доту отправить, кого на пенсию, кого в тюрьму...
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