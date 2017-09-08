 Противник в течение 4 суток активно перебрасывает технику и боеприпасы в направлении Донецка, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий
Тымчук.
Так, по трассе Н-21 в направлении Шахтёрска и Донецка через Снежное за сутки прошло до 20 грузовых тентованых и бортовых автомобилей. Среди перевозимого груза - ящики с боеприпасами и снаряжением, лес кругляк, бочки с ГСМ, полевые кухни, ДЭС-ки. Также среди данного автотранспорта - 4 наливника (3 Камаза и 1 Урал), 2 автокунга (КШМ) и не менее 2-х автокранов армейского типа. Активное движение автотранспорта оккупантов в направлении Донецка и Старобешево наблюдается уже не менее 4-х последних суток.
В районе Макеевки фиксировалась переброска оккупантами бронетехники (на север через Гвардейку, переброска осуществлялась трейлерами) - всего не менее 5-и единиц ББМ (2 МТ-ЛБ, 2 БМП-2 и 1 БРМ-1К). Кроме того, в составе колонны - 2 Урала. При этом МТ-ЛБ - без штатных пулемётов.
В районе Лутугино оккупанты перегоняли 4 танка типа Т-72 на южное направление в сторону Круглика. При этом отмечается, что мест складирования техники в данном районе у боевиков нет.
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