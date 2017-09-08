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 51 танк, 38 гаубиц и 4 ЗРК: ОБСЕ сообщила местонахождение военной техники террористов на Донбассе

обсе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 51 танк на полигонах боевиков недалеко от оккупированных Луганска и Донецка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили сегодня LIGA.net в пресс-службе миссии.

"За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения оружия и техники миссия зафиксировала 13 неподвижных танков Т-64 на полигоне вблизи села Круглик (31 км к юго-западу от Луганска. - Ред.). Также - 12 танков неустановленного типа, 11 из которых были неподвижными, а один двигался в юго-восточном направлении на полигоне вблизи села Терновое (57 км к востоку от Донецка, - ред. ), а также 5 танков Т-72, двигавшихся на юг в том же районе", - отметили в пресс-службе.

Также на основе данных воздушного наблюдения ОБСЕ были обнаружены 21 танк неустановленного типа и четыре зенитных ракетных комплекса, 16 буксируемых гаубиц к югу от поселка Бугаевка.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал наличие 22 гаубиц (16 самоходных и шесть буксируемых, - ред. ) к западу от поселка Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска. - Ред.), размещенных в нарушение линий отвода.

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СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения пророссийских наемников террористической организации "ЛНР", которое находится за пределами линий отвода, и отметила отсутствие одного танка (Т-64).

"Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположенное за пределами линий отвода, и по-прежнему констатировала отсутствие восьми танков (трех Т-64 и пяти Т-72, - ред. ). Патрулю не удалось попасть на территорию еще одного постоянного места хранения "ДНР", так как ворота были заперты, а на месте не было никого, кто мог бы предоставить СММ доступ", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.



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Так! В шахтах багато що можна знайти!
Не здивуюсь,якщо там знайдуть Точки-У.
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А ти що думав? Там,не здивуюсь,знайдуть і атомну бомбу!
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Сколько добра в шахтах и военторгах валяется - уму непостижимо!!!
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Це трудалюбиві шахтэри переробили з рудодобиваючих агрегатів в танки,пушки та гради!
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Нет политической воли, нанести ракетный удар по всем местам хранения кацапского металолома, топлива и жратвы!
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Як би ж все було так просто. А завтра хуйло підгоне їм 510 танків в замін знищених.
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Эффективнее будет одновременный удар по всем местам хранения, стратегическим объектам(электростанции, водоочистные и насосные станции), по всем т.н. "комендатурам" и "администрациям"(их вычислить легко, обычно они распологаются в бывших отделах милиции и СБУ), и по всем местам компактного проживания "ихтамнетов"(обычно местные жители на форумах выкладывают места таких казарм и общаг).
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Достаточно всего 100 джавелинов что бы отправить их "могучую" армию в небытиё.
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надеюсь ОБСЕ не в двустороннем порядке это сообщает
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия51 танк, 38 гаубиц и 4 ЗРК: ОБСЕ сообщила местонахождение военной техники террористов на Донбассе
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