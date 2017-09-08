 51 танк, 38 гаубиц и 4 ЗРК: ОБСЕ сообщила местонахождение военной техники террористов на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили сегодня LIGA.net в пресс-службе миссии.
"За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения оружия и техники миссия зафиксировала 13 неподвижных танков Т-64 на полигоне вблизи села Круглик (31 км к юго-западу от Луганска. - Ред.). Также - 12 танков неустановленного типа, 11 из которых были неподвижными, а один двигался в юго-восточном направлении на полигоне вблизи села Терновое (57 км к востоку от Донецка, - ред. ), а также 5 танков Т-72, двигавшихся на юг в том же районе", - отметили в пресс-службе.
Также на основе данных воздушного наблюдения ОБСЕ были обнаружены 21 танк неустановленного типа и четыре зенитных ракетных комплекса, 16 буксируемых гаубиц к югу от поселка Бугаевка.
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал наличие 22 гаубиц (16 самоходных и шесть буксируемых, - ред. ) к западу от поселка Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска. - Ред.), размещенных в нарушение линий отвода.
СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения пророссийских наемников террористической организации "ЛНР", которое находится за пределами линий отвода, и отметила отсутствие одного танка (Т-64).
"Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположенное за пределами линий отвода, и по-прежнему констатировала отсутствие восьми танков (трех Т-64 и пяти Т-72, - ред. ). Патрулю не удалось попасть на территорию еще одного постоянного места хранения "ДНР", так как ворота были заперты, а на месте не было никого, кто мог бы предоставить СММ доступ", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.
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Не здивуюсь,якщо там знайдуть Точки-У.
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