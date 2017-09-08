 Движение транспорта на Контрактовой площади перекрыто с сегодняшнего дня, - КГГА. СХЕМА

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации. информирует Цензор.НЕТ.
Так, 8 сентября с 6:00 до 12:00 9 сентября и 10 сентября с 22:00 до 18:00 11 сентября перекрыто движение транспорта на Контрактовой площади, от ул. Ильинской до ул. Г. Сковороды, а также на ул. Ильинской - от Контрактовой площади до ул. Братской.
Кроме этого, движение будет перекрыто и от перекрестка улиц Межигорской и Спасской до перекрестка улиц Сагайдачного и Андреевской, а также на ул. Г. Сковороды (от Контрактовой площади до пересечения с ул. Волошской). Запрет будет действовать с 12:00 9 сентября до 22:00 10 сентября.
Ранее сообщалось, что В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе с 8 по 10 сентября 2017 года.
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