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 Политика Украины
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Все про:ВР (22981) Кабмин (10538) судебная реформа (604)

 Сегодня Рада заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение судебной реформы

вр рада

В Верховной Раде 8 сентября состоится час вопросов к правительству.

Об этом говорится в повестке дня парламента на пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также запланировано объявление депутатских запросов.

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Кроме того, депутаты продолжат рассмотрение законопроекта № 6232 по судебной реформе "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", который входит в пакет судебной реформы. Вчера спикер Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента 7 сентября и прервал рассмотрение законопроекта № 6232. В него были поданы 4384 поправки, парламентарии успели рассмотреть лишь 480 из них.

Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться более одного заседания, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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А теперь заслушаем начальника транспортного цеха??????
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Не розкачуйте будку, бо депутати думають, як зробити реформу, щоб все лишити так як є? Так можна років 100 "реформу" проводити.
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Так как вчера обсуждали? Человек 80 в зале...а у парубия своя арифметика, насчитал 360...к роме того что картавый со справкой так ещё и незрячий....А вечером по команде шобла антинародных и патриотов панамы из кулуаров и ресторанов слетелась голосовать, отрабатывать надо да и дела то может заведены югыком.
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Вот кому нужен этот цирк. При пустом зале рассматривают закон и набирают аж 50-60 голосов.
Это профанация. Гнать сраной метлой надо того Парубия, такой бардак развел, наверное за всю историю такого не было как сейчас.
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зробіть судовий збір по 10 000 тисяч і не треба нійякої судової реформи - ніхто не буде судитися. Алігархи все одно судяться між собою в Лондоні.
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...В августе прошлого года скандально известный киевский судья Николай Чаус был задержан Национальным антикоррупционным бюро по подозрению в получении взятки. Однако дело до суда так и не успели довести - Чаус исчез.Позже он объявился в Молдове, где попросил у местных властей политического убежища.Побывав 4 сентября на судебном процессе по его делу в Кишиневе, «Страна» решила ответить на главные вопросы о Чаусе и о том, почему его судьбой озаботились сразу два ключевых человека в Украине и Молдове.1. Что случилось с Чаусом?https://antikor.com.ua/articles/189722-smi_vyjasnili_pochemu_poroshenko_reshil_priprjatatj_sudjju_chausa_v_kishineve
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