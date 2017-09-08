 Сегодня Рада заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение судебной реформы

Об этом говорится в повестке дня парламента на пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Также запланировано объявление депутатских запросов.
Кроме того, депутаты продолжат рассмотрение законопроекта № 6232 по судебной реформе "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", который входит в пакет судебной реформы. Вчера спикер Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента 7 сентября и прервал рассмотрение законопроекта № 6232. В него были поданы 4384 поправки, парламентарии успели рассмотреть лишь 480 из них.
Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться более одного заседания, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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Это профанация. Гнать сраной метлой надо того Парубия, такой бардак развел, наверное за всю историю такого не было как сейчас.
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