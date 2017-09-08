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 Учения "Запад-2017": в Минобороны Беларуси рассказали о запланированном сценарии и целях

учения

Учения войск Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на белорусской территории и в трех областях РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Северные" - Союзное государство Беларуси и России - будут противостоять агрессии "Западных" - вымышленным странам Весбария, Лубения и Вейшнория, "заинтересованным в дестабилизации обстановки". Таков сценарий сентябрьских учений "Запад-2017", анонсированный министерствами обороны РБ и РФ. Весбария и Лубения находятся в Балтийском регионе, включая Сувалкский коридор, ведущий из Беларуси к Калининграду. Вейшнория расположена на территории, занимаемой Гродненской областью.

Независимые эксперты отмечают, что союзные Беларусь и Россия запланировали разыграть сценарий противодействия не только угрозе, исходящей якобы от стран НАТО, но и с запада РБ, где проживает большая часть белорусских поляков. В то же время официально было объявлено, что при разработке плана учений "подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону".

"В Беларусь и Калининградскую область России проникли экстремистские группы для проведения терактов. Незаконные формирования имеют внешнюю поддержку - вооружение и военную технику с воздуха и моря. Для нейтрализации противника, пресечения отхода по морю и блокирования воздушных каналов в район спецоперации будут переброшены сухопутные силы при содействии ВВС, ПВО и ВМФ", - раскрывают военные ведомства Беларуси и России план сентябрьских учений.

Учения Запад-2017: в Минобороны Беларуси рассказали о запланированном сценарии и целях 01

"Республика Беларусь стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, а РФ оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь", - поясняет белорусское Минобороны.

"На этом фоне в Западном военном округе России будут проведены тактические учения антитеррористической направленности с подразделениями вооруженных сил, МВД, ФСБ, МЧС и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ", - добавляет российское Минобороны.

Цель маневров "Запад-2017", как официально заявили обе стороны, - координация действий штабов региональной группировки войск "в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Запад-2017": генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения. ФОТО

Численность войск и боевой техники

Учения пройдут в два этапа. На первом будет завершена подготовка войск "для изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника" и усилена группировка ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов. На втором этапе планируется "отработать вопросы управления войсками при отражении агрессии против Союзного государства".

По данным Минобороны РФ и РБ, всего в учениях 14-20 сентября примут участие 12,7 тыс. военнослужащих. Из них на территории РБ - 10,2 тыс. (7,2 тыс. от Беларуси и 3 тыс. от России). Будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов, около 680 единиц боевой техники, из них - 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов, а также 10 кораблей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать

Полигоны "Запада-2017"

Чтобы исключить напряженность в отношениях с соседними странами, "было отдано предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от госграницы", отметили в министерстве обороны РБ.

Для практических действий в Беларуси выбраны 7 площадок - полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигоны ВВС и ПВО Ружанский и Доманово, а также участок местности "Дретунь". Никаких других учений в этот период на территории Беларуси проводиться не будет.

В России маневры пройдут на 3 полигонах - Лужском и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинском в Калининградской области.

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"Сугубо оборонительный характер"

По официальной информации, учения "помимо антитеррористической направленности носят сугубо оборонительный характер, их проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран".

Численность привлекаемых войск и военной техники, количество вылетов самолетов на учениях не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению и установленный Венским документом 2011 года, подчеркнула Россия и пригласила посетить заключительный этап совместных стратегических учений "Запад-2017" на полигоне Лужский руководство оборонных ведомств и представителей военно-дипломатического корпуса ряда зарубежных государств.

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Беларусь в свою очередь также сообщила, что направила приглашения для наблюдения за учениями в ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, а также представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах в РБ.

Белорусская сторона заверила, что по окончании маневров "в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Беларуси".

Напомним, учения "Запад-2017" будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие 12 700 военных. В то же время некоторые члены НАТО полагают, что на самом деле к маневрам могут привлечь до 100 тысяч военнослужащих. Если численность личного состава на учениях окажется свыше 13 тысяч человек, то, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, страны-организаторы должны будут допустить на учения иностранных наблюдателей.
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Сценарий тот и коню понятен, только усатого подлеца он едва ли устроит
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- На ум Швейку пришла парадоксальная мысль: раз солдаты жрут печёночные паштеты своих офицеров - Австрия выиграть войну не сможет. (с)
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Какие милашки... Опять - " носит сугубо оборонительный характер",, опять - " не несёт угрозы для соседних стран"... Как говаривал Попандопуло - "обратно свадьба...."
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рашист будет создавать в Гродненской области подобие днр с лнр- паспорта и деньги там ужо напечатали и гимн и флаг свой тоже придумали...
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Тато то Тато а шо там - Там Кацапы - зловисна тиша ...
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Кремлёвской хунте не поставить на колени народ Вейшнорийской Народной Республики.
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ну проникновения так называемых экстремистов они на Грибе отрепетировали. Жаль, что Беларусь оказалась просто марионеткой в руках ботоксного. Нехитер Батька....
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А в реальности:
В Беларусь и Калининградскую область России приграничные с Россией районы Донецкой и Луганской областей Украины проникли экстремистские группы под командованием граждан РФ Гиркина, Безлера и Моторолы для проведения терактов и незаконных референдумов. Незаконные формирования имеют внешнюю поддержку - вооружение и военную технику с воздуха и моря. территории России.

Но Россия на каждом углу орет: Агрессивный блок НАТО!


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Вылет одной эскадрильи керосинок ТУ-95 (1952 года выпуска) по стоимости сравним с годовым бюджетом какого-нибудь Клина или Сызрани...
Побольше маневров, лаптеногие!
Мажьте вяличие на хлеб, голодранцы! Пока еще есть на что мазать...
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ТУ-95 самый шумный самолет в истории авиации. Шум от него фиксируют даже гидроакустики подводных лодок в погруженном положении. А что удивляться. Эту дуру в полете еще Сталин мог наблюдать. Интересно, летуны в том самолете все так же в банки ссут или биосортир иностранного пр-ва сподобились таки поставить?
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:D

Освоение и эксплуатация самолёта сопровождалась значительными трудностями. Кабина была плохо приспособлена к длительным полётам. Неудобные сиденья и туалет - переносной бачок со стульчаком[13], сухость и загрязнённость воздуха масляной пылью - всё это приводило к преждевременной усталости экипажей. В модификации Ту-95МС часть недостатков была исправлена.Особенные проблемы возникали при эксплуатации самолёта в зимнее время. В маслосистему двигателей НК-12 заливается смесь из минеральных масел (МС-20 и МК-8), которая при температуре ниже 0 градусов загустевает так, что винты невозможно провернуть. Поэтому перед каждым вылетом все двигатели прогревались наземными моторными подогревателями (тепловыми пушками). При их отсутствии (например, на оперативном аэродроме) моторы укрывались теплоизолирующими чехлами и запускались каждые несколько часов - для прогрева, что отрицательно влияло на ресурс и выматывало личный состав. В конце 1980-х годов промышленность стала выпускать специальное моторное масло - МН-7,5У, допускающее запуск двигателей НК-12 при морозах до −25 градусов. С развалом СССР производство этого масла практически свёрнуто. На части доработанных Ту-95МС в форкиле установлена вспомогательная силовая установка, позволяющая отбирать воздух на предполётный обогрев двигателей.Замена двигателя НК-12 чрезвычайно трудоёмка, по сравнению с другими типами авиационной техники, и имеет массу особенностей, требует определённой квалификации персонала и специальных навыков.На самолёте конструктивно отсутствует система катапультирования экипажа, что серьёзно затрудняет покидание падающего самолёта в случае аварии.
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Они срут в пакеты и выбрасываю на головы противнику. .
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Для министерства обороны Беларуси на этих учениях сценарий один - по команде педерашки упасть и отжаться
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"сугубо оборонительный характер"... Миротворцы, итить, кто ж на вас нападать собирается?!
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Найдите хоть одну угрозу или страну, которая угрожает России. Может они бояться, что нападут из космоса или просто бредят. Нет, им никто не угрожает, это под видом угрозы они постоянно готовятся к войне. Правда, еще не решили на кого на этот раз нападут. Может снова на Польшу или Прибалтику. За эти деньги, которые бессмысленно потрачены на войны, на приготовления к войне, можно было построить много хорошего жилья для своего народа, школ, больниц или просто дорог, которых никогда в России не было. Были только направления. Но в Кремле сидят одни пидоры, которым нет дела до российского народа, им подавай войну
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Про ученьки.
Вчера на одном из полигонов под Питером цапы проводили танковые стрельбы. Дострелялись до того, что затопили в блиндаж с саперами.
1 200-й, 5 300-х.

https://ria.ru/incidents/20170907/1502009314.html
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