 Учения "Запад-2017": в Минобороны Беларуси рассказали о запланированном сценарии и целях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Северные" - Союзное государство Беларуси и России - будут противостоять агрессии "Западных" - вымышленным странам Весбария, Лубения и Вейшнория, "заинтересованным в дестабилизации обстановки". Таков сценарий сентябрьских учений "Запад-2017", анонсированный министерствами обороны РБ и РФ. Весбария и Лубения находятся в Балтийском регионе, включая Сувалкский коридор, ведущий из Беларуси к Калининграду. Вейшнория расположена на территории, занимаемой Гродненской областью.
Независимые эксперты отмечают, что союзные Беларусь и Россия запланировали разыграть сценарий противодействия не только угрозе, исходящей якобы от стран НАТО, но и с запада РБ, где проживает большая часть белорусских поляков. В то же время официально было объявлено, что при разработке плана учений "подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону".
"В Беларусь и Калининградскую область России проникли экстремистские группы для проведения терактов. Незаконные формирования имеют внешнюю поддержку - вооружение и военную технику с воздуха и моря. Для нейтрализации противника, пресечения отхода по морю и блокирования воздушных каналов в район спецоперации будут переброшены сухопутные силы при содействии ВВС, ПВО и ВМФ", - раскрывают военные ведомства Беларуси и России план сентябрьских учений.
"Республика Беларусь стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, а РФ оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь", - поясняет белорусское Минобороны.
"На этом фоне в Западном военном округе России будут проведены тактические учения антитеррористической направленности с подразделениями вооруженных сил, МВД, ФСБ, МЧС и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ", - добавляет российское Минобороны.
Цель маневров "Запад-2017", как официально заявили обе стороны, - координация действий штабов региональной группировки войск "в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
Численность войск и боевой техники
Учения пройдут в два этапа. На первом будет завершена подготовка войск "для изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника" и усилена группировка ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов. На втором этапе планируется "отработать вопросы управления войсками при отражении агрессии против Союзного государства".
По данным Минобороны РФ и РБ, всего в учениях 14-20 сентября примут участие 12,7 тыс. военнослужащих. Из них на территории РБ - 10,2 тыс. (7,2 тыс. от Беларуси и 3 тыс. от России). Будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов, около 680 единиц боевой техники, из них - 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов, а также 10 кораблей.
Полигоны "Запада-2017"
Чтобы исключить напряженность в отношениях с соседними странами, "было отдано предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от госграницы", отметили в министерстве обороны РБ.
Для практических действий в Беларуси выбраны 7 площадок - полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигоны ВВС и ПВО Ружанский и Доманово, а также участок местности "Дретунь". Никаких других учений в этот период на территории Беларуси проводиться не будет.
В России маневры пройдут на 3 полигонах - Лужском и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинском в Калининградской области.
"Сугубо оборонительный характер"
По официальной информации, учения "помимо антитеррористической направленности носят сугубо оборонительный характер, их проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран".
Численность привлекаемых войск и военной техники, количество вылетов самолетов на учениях не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению и установленный Венским документом 2011 года, подчеркнула Россия и пригласила посетить заключительный этап совместных стратегических учений "Запад-2017" на полигоне Лужский руководство оборонных ведомств и представителей военно-дипломатического корпуса ряда зарубежных государств.
Беларусь в свою очередь также сообщила, что направила приглашения для наблюдения за учениями в ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, а также представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах в РБ.
Белорусская сторона заверила, что по окончании маневров "в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Беларуси".
Напомним, учения "Запад-2017" будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие 12 700 военных. В то же время некоторые члены НАТО полагают, что на самом деле к маневрам могут привлечь до 100 тысяч военнослужащих. Если численность личного состава на учениях окажется свыше 13 тысяч человек, то, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, страны-организаторы должны будут допустить на учения иностранных наблюдателей.
1748 19
Учения НАТО в Украине Rapid Trident-2017 не разрабатывались как противодействие российской агрессии, - Минобороны(4)
Додон распорядился о проверках в армии и привлечении к ответственности молдавских военнослужащих, причастных к учениям НАТО Rapid Trident-2017 в Украине(81)
Сборы резервистов ВСУ начались на Черниговщине: участвует свыше тысячи человек, - Минобороны. ФОТОрепортаж(12)
Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы. ФОТОрепортаж(132)
Китай скупается на российской распродаже(0)
Додон приостановил решение правительства Молдовы об участии армии в учениях в Украине(78)
Лукашенко об учениях "Запад-2017": Нападать ни на кого не собираемся. Есть совместная группировка Беларуси и России: мы ее будем учить воевать(158)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В
Беларусь и Калининградскую область Россииприграничные с Россией районы Донецкой и Луганской областей Украины проникли экстремистские группы под командованием граждан РФ Гиркина, Безлера и Моторолы для проведения терактов и незаконных референдумов. Незаконные формирования имеют внешнюю поддержку - вооружение и военную технику с воздуха и моря.территории России.
Но Россия на каждом углу орет: Агрессивный блок НАТО!
Ответить
Побольше маневров, лаптеногие!
Мажьте вяличие на хлеб, голодранцы! Пока еще есть на что мазать...
Ответить
Ответить
Освоение и эксплуатация самолёта сопровождалась значительными трудностями. Кабина была плохо приспособлена к длительным полётам. Неудобные сиденья и туалет - переносной бачок со стульчаком[13], сухость и загрязнённость воздуха масляной пылью - всё это приводило к преждевременной усталости экипажей. В модификации Ту-95МС часть недостатков была исправлена.Особенные проблемы возникали при эксплуатации самолёта в зимнее время. В маслосистему двигателей НК-12 заливается смесь из минеральных масел (МС-20 и МК-8), которая при температуре ниже 0 градусов загустевает так, что винты невозможно провернуть. Поэтому перед каждым вылетом все двигатели прогревались наземными моторными подогревателями (тепловыми пушками). При их отсутствии (например, на оперативном аэродроме) моторы укрывались теплоизолирующими чехлами и запускались каждые несколько часов - для прогрева, что отрицательно влияло на ресурс и выматывало личный состав. В конце 1980-х годов промышленность стала выпускать специальное моторное масло - МН-7,5У, допускающее запуск двигателей НК-12 при морозах до −25 градусов. С развалом СССР производство этого масла практически свёрнуто. На части доработанных Ту-95МС в форкиле установлена вспомогательная силовая установка, позволяющая отбирать воздух на предполётный обогрев двигателей.Замена двигателя НК-12 чрезвычайно трудоёмка, по сравнению с другими типами авиационной техники, и имеет массу особенностей, требует определённой квалификации персонала и специальных навыков.На самолёте конструктивно отсутствует система катапультирования экипажа, что серьёзно затрудняет покидание падающего самолёта в случае аварии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вчера на одном из полигонов под Питером цапы проводили танковые стрельбы. Дострелялись до того, что затопили в блиндаж с саперами.
1 200-й, 5 300-х.
https://ria.ru/incidents/20170907/1502009314.html
Ответить