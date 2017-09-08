 С начала суток наемники РФ обстреливали позиции украинских воинов в районе Широкино, Павлополя и Авдеевки, - пресс-центр штаба АТО

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"С полуночи мы имеем 5 обстрелов наших позиций, - дважды враги открывали огонь в районе Авдеевской промзоны, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе Широкино также зафиксирован обстрел и в районе Павлополя", - заявил Стельмах.
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Так пусть же скорее освободится он и от рашистских
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