 Учения НАТО в Украине Rapid Trident-2017 не разрабатывались как противодействие российской агрессии, - Минобороны

Украинско-американские учения "Rapid Trident-2017" не разрабатывались как противодействие российской агрессии. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель пресс-службы учений Антон Миронович, передает Цензор.НЕТ.
"Будет достаточно большая делегация из армии США, почти 400 человек, также предполагается, что большие контингенты прибудут из Молдовы, Румынии, Польши и др. Будет привлечено несколько десятков единиц бронированной техники, автомобильной техники и 2 вертолета МИ-8, самолет АН-26", - отметил Миронович.
На вопрос о том, за чей счет пройдут учения, в пресс-службе отметили: "Знаю точно, что несколько стран, Украина, Грузия, Турция, Молдова, они будут финансироваться, собственно, это их участие, со стороны США".
Также Миронович отметил, что украинско-американские учения "Rapid Trident-2017" не разрабатывались как противодействие российской агрессии: "Эти учения не разрабатывались как противодействие российской агрессии, в том числе и противодействие тем обучением, которое Россия начинает на следующей неделе (Запад-2017). Военнослужащие разных стран в первую очередь отрабатывают совместные действия, чтобы в будущем обрести полную взаимную совместимость при выполнении тех или иных задач, - миротворческих миссий и стабилизационных".
На вопрос как будет обеспечиваться коммуникация военных, в пресс-службе ответили: "Все военнослужащие, которые примут участие, имеют определенные знания английского языка".
У чения Rapid Trident- 2017, в которых примут участие до 2,5 тысяч украинских воинов и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения пройдут в Международном миротворческом центре "Яворив" и завершатся 23 сентября.
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С начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский воин ранен, - Миронович(0)
Боевики семь раз с начала суток обстреляли позиции ВСУ, – Миронович(1)
С начала суток боевики уже выпустили полтора десятка мин из 82-мм минометов по позициям сил АТО в районе Желтого, - Миронович(10)
Боевики с начала суток продолжают нарушать режим тишины: ведут обстрелы из пулеметов и 82-мм минометов. ВСУ ответный огонь не открывали, - пресс-центр штаба АТО(11)
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки из 82-мм минометов: ранена местная жительница, - спикер пресс-центра штаба АТО(3)
Боевики с начала суток обстреливают пригород Авдеевки, - пресс-центр штаба АТО(3)
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Вчера под Зайцево снайпер ВСУ зажмурил двух ватных абизян. Одного звали Порохонько Михаил Алексеевич (по кличке "Волченок") из Горловки. Погоняло второго пока неизвестно.
Эдичка Басурин жутко расстроился по этому поводу, когда проводил свой "брифинг" и хныкал, что украинские снайперы совсем житья дырявым военам не дают. )))
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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия сократила объем утилизации советской бронетехники - значительная часть ее будет модернизирована, сообщили в министерстве обороны России.
"Изначально при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил, и как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения", - сообщил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко.
Он заявил, что было принято решение изменить федеральную целевую программу "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 года и на период до 2020 года".
"В связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники", - сказал генерал.
ОТСЮДА
Ну что ж. Сталин накануне второй мировой войны был убежден, что значительную роль в грядущих войнах будет играть конница.
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Потратили силы и средства поиграть в Танчики ?
А противодействовать агрессии будет Дядя?
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