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 Учения НАТО в Украине Rapid Trident-2017 не разрабатывались как противодействие российской агрессии, - Минобороны

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К учениям НАТО в Украине Rapid Trident-2017 будет привлечено несколько десятков единиц бронированной техники, автомобильной техники и 2 вертолета МИ-8, самолет АН-26.

Украинско-американские учения "Rapid Trident-2017" не разрабатывались как противодействие российской агрессии. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель пресс-службы учений Антон Миронович, передает Цензор.НЕТ.

"Будет достаточно большая делегация из армии США, почти 400 человек, также предполагается, что большие контингенты прибудут из Молдовы, Румынии, Польши и др. Будет привлечено несколько десятков единиц бронированной техники, автомобильной техники и 2 вертолета МИ-8, самолет АН-26", - отметил Миронович.

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На вопрос о том, за чей счет пройдут учения, в пресс-службе отметили: "Знаю точно, что несколько стран, Украина, Грузия, Турция, Молдова, они будут финансироваться, собственно, это их участие, со стороны США".

Также Миронович отметил, что украинско-американские учения "Rapid Trident-2017" не разрабатывались как противодействие российской агрессии: "Эти учения не разрабатывались как противодействие российской агрессии, в том числе и противодействие тем обучением, которое Россия начинает на следующей неделе (Запад-2017). Военнослужащие разных стран в первую очередь отрабатывают совместные действия, чтобы в будущем обрести полную взаимную совместимость при выполнении тех или иных задач, - миротворческих миссий и стабилизационных".

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На вопрос как будет обеспечиваться коммуникация военных, в пресс-службе ответили: "Все военнослужащие, которые примут участие, имеют определенные знания английского языка".

У чения Rapid Trident- 2017, в которых примут участие до 2,5 тысяч украинских воинов и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения пройдут в Международном миротворческом центре "Яворив" и завершатся 23 сентября.
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вы правы, а если бы и рассматривалась, то в чем проблема
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Оффтоп ))

Вчера под Зайцево снайпер ВСУ зажмурил двух ватных абизян. Одного звали Порохонько Михаил Алексеевич (по кличке "Волченок") из Горловки. Погоняло второго пока неизвестно.

Эдичка Басурин жутко расстроился по этому поводу, когда проводил свой "брифинг" и хныкал, что украинские снайперы совсем житья дырявым военам не дают. )))
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Хватит оправдываться и лебезить перед руснявым фашизмом!! Задолбали "Как бы не обиделось Хуйло"
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Тогда на.ер они нужны, эти учения,,, - если они не предполагают противостояние агрессии??? Для форсу бандитского??
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Одно присутствие военнослужащих НАТО в Украине на период очередного бряцянья оружием агонизируюшей недоимперии охладить распаренные мозги руцьких генералов от поездок "заблудившихся грибников" на БТРах
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В связи с изменением международной обстановки и возросшей степенью патриотизма граждан РФ
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия сократила объем утилизации советской бронетехники - значительная часть ее будет модернизирована, сообщили в министерстве обороны России.

"Изначально при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил, и как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения", - сообщил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко.

Он заявил, что было принято решение изменить федеральную целевую программу "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 года и на период до 2020 года".

"В связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники", - сказал генерал.

ОТСЮДА

Ну что ж. Сталин накануне второй мировой войны был убежден, что значительную роль в грядущих войнах будет играть конница.
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более трех лет оккупация рашистом части украинской земли и постоянная агрессия со всех сторон .за исключением западных границ ,филиал рашистского минобороны в Украине согласовал свои действия и мероприятия против агрессии не разрабатывал и не будет разрабатывать...
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не разрабатывались как противодействие российской агрессии

Потратили силы и средства поиграть в Танчики ?
А противодействовать агрессии будет Дядя?
.
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Молодцы! Научились уже кацапов на место ставить,протролили красиво) мы не мы ,да и ваще0))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчения НАТО в Украине Rapid Trident-2017 не разрабатывались как противодействие российской агрессии, - Минобороны
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