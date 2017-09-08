 8, 9 и 10 сентября маршруты ряда столичных троллейбусов будут изменены в ночное время, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".
На указанный период движение троллейбусов организовано так:
- маршрут № 5: "ст. м. "Площадь Льва Толстого" - просп. Победы - ул. Довженко - ул. О. Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Маршала Гречко - ул. Белицкая";
- маршрут № 26 "Просп. Свободы - Интернациональная площадь - ст. м. "Дорогожичи";
- маршрут № 92н "Железнодорожный вокзал "Пивденный"- просп. Победы - ул. Довженко - ул. О. Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Гречка - просп. Гонгадзе - ул. Свободы "; "просп. Свободы: ул. В. Порика - ул. Гречка - Интернациональная площадь - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Чорновола - Воздухофлотский путепровод - железнодорожный вокзал "Южный"";
- маршруты № 7, № 41 и № 93Н на данный период закрываются.
С расписанием движения наземного общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте "Киевпасстранса" в разделе "Пассажирам - Маршруты и расписание движения".
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