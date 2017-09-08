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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2032) Киев (18087) транспорт (1239)

 8, 9 и 10 сентября маршруты ряда столичных троллейбусов будут изменены в ночное время, - КГГА

троллейбус

8, 9 и 10 сентября с 23:00 до 5:00 изменят движение троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 26, 41, 92н, 93Н в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербакивского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

На указанный период движение троллейбусов организовано так:

- маршрут № 5: "ст. м. "Площадь Льва Толстого" - просп. Победы - ул. Довженко - ул. О. Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Маршала Гречко - ул. Белицкая";

- маршрут № 26 "Просп. Свободы - Интернациональная площадь - ст. м. "Дорогожичи";

- маршрут № 92н "Железнодорожный вокзал "Пивденный"- просп. Победы - ул. Довженко - ул. О. Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Гречка - просп. Гонгадзе - ул. Свободы "; "просп. Свободы: ул. В. Порика - ул. Гречка - Интернациональная площадь - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Чорновола - Воздухофлотский путепровод - железнодорожный вокзал "Южный"";

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице возобновили работу сразу несколько трамвайных маршрутов

- маршруты № 7, № 41 и № 93Н на данный период закрываются.

С расписанием движения наземного общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте "Киевпасстранса" в разделе "Пассажирам - Маршруты и расписание движения".
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Тролейбуси мають ходити цілодобово. Парк повністю обновлятися раз в 5 років. Нічого простішого нема.
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Если сайт цензор.нет всеукраинский, то какого хера ежедневно мы читаем о коммунальных и транспортных проблемах исключительно Киева? Читателям из Львова или жмеринки не пох шотамвкиеве? Напишите и об изменении маршрутов в харькове
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Ау! Модеры! Почему не пишем о трамваях в Крыжополе??? Народ Украины волнуется, хочет знать. Как-же жить если с утра не узнаешь что там с тролейбусами за 1000 км.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости8, 9 и 10 сентября маршруты ряда столичных троллейбусов будут изменены в ночное время, - КГГА
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