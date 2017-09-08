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Все про:ВР (22981) медицина (1618) Минздрав (1443) реформы (2814) Ковтонюк (6)

 Ковтонюк о медреформе: Мы пошли на серьезные компромиссы по некоторым наиболее критическим вопросам

минздрав министерство здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк считает, что депутатские поправки не разрушают медицинскую реформу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"У меня есть ощущение, что действительно, есть такое настроение вокруг, что медицинская реформа будет в Раде и будет принята. Вопрос заключается в том, когда и в каком порядке, в какой день", - отметил заместитель министра здравоохранения.

Кроме того, он добавил: "Вопрос также в том, насколько будет горячая дискуссия в зале. Потому что первый раз, вы помните, была довольно, скажем так, драматическая история. На этот раз можно будет такая же, несмотря на то, что законопроект был существенно доработан народными депутатами и довольно много их предложений по более 800 были учтены в проекте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медреформу будем внедрять поэтапно. Большого взрыва не будет, - замглавы Минздрава

По словам Ковтонюка, в общем депутатские поправки не разрушают медицинскую реформу.

"Мы прошли предобработку ко второму чтению по наиболее критическим вопросам, и по некоторым из них, действительно, пошли на серьезные компромиссы. Такие компромиссы не разрушают реформу, но, скажем, делают субоптимальными ее внедрения", - резюмировал заместитель главы Минздрава.

Ранее сообщалось о том, что, согласно предположению Минздрава, медицинскую реформу будут внедрять в три этапа, при этом в Нацслужбе здоровья исключат коррупцию.
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Это вы там в минздраве все критические.....вместе с иоминистра -санитаркой Смерть для граждан Украины. Все потоки в одни руки и смотрящиий за дерибаном Березенко.Ублюдки с просроченными и не поставленными лекарствами.....
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Я,как врач педиатр,за реформу... Медицина изжила себя в советском варианте уже давно...
На жаль,наши граждане, тяжело воспринимают Украинскую медицину ...хотят чтото не зная чего... им чуждо воспринимать современные методы лечения и диагностики...поэтому занимаются самолечением и удивляются когда приходит врач педиатр и он не назначает при вирусной инфекции НИЧЕГО....Все- врач плохой,он ничего не назначил...но зато прийдет баблосьем и назначит 5 различных лекарств которые ровным счетом никак не влияют на течение вирусной инфекции....
По современным протоколам вирусную инфекцию не лечат вообще,но люди все равно- горсть антибиотиков и ....странно...от куда у нас много онкологии? экология?-отчасти да,но это мизер... даже Чернобыль ушел на последнию роль в возможности образования онкологии.... Продукты питания?- 90% онкология...ведь многие даже не задумываются что они едят....продукты с теми же антибиотиками и которыми наш народ есть ложками и занимаясь самолечением... Антибиотики- это не панацея для лечения вирусной инфекции,а это изжиток советского союза,в котором врачу было пофиг что он назначит пациенту а пациенты это будущие родитель теперь и которые не могут воспринимать современное ЭТО
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вот меня в мед реформе постоянно мучает вопрос, куда за пациентом пойдут деньги, о которых говорит унылая медсестра? в лабораторию, в кабинет УЗИ, к терапевту, к хирургу, куда?
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Деньги пойдут в Офшоры, а пациенты пойдут нах или в морги.
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серьёзно? так пациент идёт сначала к терапевту, потом в лабораторию, потом на УЗИ, потом к узкому специалисту, а уж только потом к хирургу или на лечение. так куда?
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Вже відповів- гроші прив'язуються до пацієнта. Куди він- туди і гроші. Лікарі мають боротися за свого пацієнта- це називається конкуренція. Гарна річ, не знаходиш?
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и как они привязываются, каким образом? просто интересно. давай проще, без твоих виляний и высокопарных фразочек? я тебе описал стандартную цепочку, каким образом будет проходить расчёт, если все звенья этой цепочки находятся в разных местах?
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пысы, я в частной клинике обслуживаюсь, и моя семья в полном составе тоже.
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Можу тільки порадіти за тебе та твою сім'ю. То яке тобі тоді взагалі діло до медреформи?
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Та рахуй, що хочеш. То яке тобі діло, якщо в тебе є гроші на приватну клініку, яких у більшості українців, з твоїх же слів, не має?
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и именно поэтому медицинские услуги мед.реформа делает платными? плохо владеешь вопросом. бесплатными с 2018 года остаются только семейные врачи и педиатры, по словам супрун, остальное платно. я задал вопрос, ты взялся отвечать. ну так куда, и главное каким образом деньги пойдут за пациентом?
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Я нормально володію питанням- мою двоюрідна сестра очолює громадську раду при МОЗ.
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Буде прийнятий закон- буде і "і". Там забагато поправок було внесено- поки механізм не чітко зрозумілий. Та принцип чіткий- гроші ходять за пацієнтом, а не оплачують койко-місця як раніше.
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Украина сейчас:
Налоги и сборы на импорт автомобилей - 40%.
Налоги и сборы на оборудование для производства шоколада - 0%.
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Как проплаченные порохососы-запэдроты отмазывают барыг, имхо их лечить надо (или пристрелить)
Ковтонюк о медреформе: Мы пошли на серьезные компромиссы по некоторым наиболее критическим вопросам - Цензор.НЕТ 4723
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Джон Смит
7 ч ·

В свете продолжающегося #рашагейт, Вашингтон Пост пишет, что представители Фейсбука выявили, что во время выборов в США россияне тайно выкупили рекламные мощности ФБ. Через них российская фабрика троллей распространяла тезисы с целью повлиять на выбор американцев.

Напомню, еще в 2011 году были новости, что российская СВР заказала системы для штурма соцсетей. Эту тему я описываю уже долгое время. И о троллях с жовто-блакытными аватарками, и про наваливание в комменты к журналистам, активистам, блогерам, политикам со слабыми мозгами, поворачивая их на зраду.

Спасибо настойчивости американцев и системности их подхода во всем, сейчас мы реально видим, как иностранное государство через соцсети влияет на электоральные взгляды избирателя в государстве-объекте агрессии.

Российская фабрика ботов через выкупленные рекламные мощности (как пишется в статье на общую сумму 100 тыс дол) распространяла тезисы
самого разного идеологического спектра в основном с целью усилить разделение общества и пр. негатив на кандидатов. Темы ЛГБТ, рассовой нетерпимости, иммигрантов, пугали, что Клинтон отнимет у американцев право на оружие и тд.

Вот это все мы увидим в Украине в 2019. Будет то же самое. Собственно мы уже это видим, когда ольгинцы топят за саакашвили и любого, кто подрывает власть. Да весь 2014-й год видели, когда они гнали тут зраду про сливы и котлы.

Кроме того это будет усиливаться кучей завербованных "лидеров мнения" и внедренных "народных героев", агентуры и прочей сволочи.

У американцев они использовали одни тезисы, у нас будут другие, про зубожиння, грабіжницькі тарифи, про войну выгодную олигархам, про жирных генералов. Придумают.
Социальная сеть предоставляет доступ к головам огромного количества людей. И когда к инструментарию соцсети имеет доступ враждебное государство, оно получает возможность влиять на выборы - основу системы. То есть враг может поставить выгодного ему вождя среди врагов. (то есть не надо объяснять чем это опасно, да?)

В статье на Вашингтон пост говорится что facebook усилит меры безопасноси, будет отслеживать лживые публикации и отслеживать фальшивые аккаунты.

У вас еще возникает вопрос о необходимости запрета российских соцсетей? Если русские смогли использовать для подрыва демократических процессов даже такую мощную соцсеть как ФБ, чьи сервера физически находятся не на территории РФ, то что уж говорить о полностью подконтрольных кремлю вконтактиках и одноклассниках?

И куда сравнивать американцев, чей потенциал несоизмерим с нашим и наше утомленное население, чьи головы 3 года бомбардируют негативом, угрозой, усталостью от войны, снизившимся материальным положением? Тут любого отбросишь на низшую ступень пирамиды Маслоу, когда он проголосует за черта с копытами.
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Красиво типа сказал. Но если бы ты хоть немного изучил кацапскую прессу, ты бы удивился, какой салют давал кремль с фанфарами и плясками, когда барыга начал гонения на Саакашвили.

Саакашыили - личный враг пуилера. И самый ярый враг на постсовке. Саакашыили был люто травлен януковичем.

Просто скажи пожалуйста: ты действительно настолько наивный, что веришь в то, что министр Януковича будет вести иную политику, чем вел Янукович???????????
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ну дык...им любой раздрай в украине в радость...ради раздрая можно и за миху повписываться,забыв про фанфары ,которые они давали за жевание галстука
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Да ты что, это что бесплатно кресты покупать будете? Это ваш компромис? Червивые гниды мы платим более 60% налогов от всего заработанного, какая платная медицина?Кто вам дал право нарушать конституцию? Был плебесцит? Я против ваших "высеров", нет денег для нас, а выкупать долги по доходности выше номинала вместо списания есть, а вывозить в офшоры есть, а выплачивать НДС, сформированный преступным путем есть, а выплачивать дотации " бедным"Бахматюкам есть. Червивые гниды пакуйте чемоданы!
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медрефоми ??......

.................... яка мерзота .......................
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"Лише пам'ятників Леніну було прибрано понад 1300!" - Президент Порошенко про досягнення його влади. тьху
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компромиссы с фармацевтической мафией достигнуты
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"но, скажем, делают субоптимальными ее внедрения" - формулировки как в кацапстане. Есть или оптимально или нет, или Да или Нет.
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Вспоминается эпизод из Ералаша, когда девочка мелом на асфальте нарисовала собаку. Но после 3-х правок со стороны прохожих собака превратилась в крокодила.
Так и здесь наисправляют так, что от Закона останется только название.
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Мы пошли на серьезные компромиссы по некоторым наиболее критическим вопросам

Главный вопрос реформы: "Будет ли наша медицина лучшей в Европе и доступной каждому"?
По крайней мере к этому нужно стремится.
Если нет - тогда зачем?
.
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Как сказал один из героев,одного известного произведения --"вся беда человека не в том ,что он смертен...а что внезапно ..."...оставим здесь что влияет на здоровье человека, хотя очень важный фактор...факторы--среда обитания, гены, что пьет, что ест, злоупотребляет или нет....
это все понятно и важно. Реформа есть или ее нет, тоже не очень важно. А есть самое важное в этой цепи для больного--врач, который правильно ставит диагноз, а это основа из основ--правильный диагноз -- ты знаешь "врага" и как с ним "бороться". Правильный диагноз, а значит правильное лечение. Все, пациент пошел давай следующего.Экономия времени,койко мест,процент выздоравливающих и повторно не слоняющихся по больницам. Т.е. нужен опытный клиницист, который на основе клинического опыта ставит быстро диагноз и приступает лечить. А у нас за частую--а то у вас это,а то у вас то,виновата экология и т. д. Есть у нас такие врачи?--Есть ,но мало. Вот и получится реформа,а лечить некому. И сколько не реформируй ,а результата нет.
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Якщо закон пройшов через Банкову, то там вже нічого не буде корисного для українців
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКовтонюк о медреформе: Мы пошли на серьезные компромиссы по некоторым наиболее критическим вопросам
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