 Ковтонюк о медреформе: Мы пошли на серьезные компромиссы по некоторым наиболее критическим вопросам

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
"У меня есть ощущение, что действительно, есть такое настроение вокруг, что медицинская реформа будет в Раде и будет принята. Вопрос заключается в том, когда и в каком порядке, в какой день", - отметил заместитель министра здравоохранения.
Кроме того, он добавил: "Вопрос также в том, насколько будет горячая дискуссия в зале. Потому что первый раз, вы помните, была довольно, скажем так, драматическая история. На этот раз можно будет такая же, несмотря на то, что законопроект был существенно доработан народными депутатами и довольно много их предложений по более 800 были учтены в проекте".
По словам Ковтонюка, в общем депутатские поправки не разрушают медицинскую реформу.
"Мы прошли предобработку ко второму чтению по наиболее критическим вопросам, и по некоторым из них, действительно, пошли на серьезные компромиссы. Такие компромиссы не разрушают реформу, но, скажем, делают субоптимальными ее внедрения", - резюмировал заместитель главы Минздрава.
Ранее сообщалось о том, что, согласно предположению Минздрава, медицинскую реформу будут внедрять в три этапа, при этом в Нацслужбе здоровья исключат коррупцию.
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На жаль,наши граждане, тяжело воспринимают Украинскую медицину ...хотят чтото не зная чего... им чуждо воспринимать современные методы лечения и диагностики...поэтому занимаются самолечением и удивляются когда приходит врач педиатр и он не назначает при вирусной инфекции НИЧЕГО....Все- врач плохой,он ничего не назначил...но зато прийдет баблосьем и назначит 5 различных лекарств которые ровным счетом никак не влияют на течение вирусной инфекции....
По современным протоколам вирусную инфекцию не лечат вообще,но люди все равно- горсть антибиотиков и ....странно...от куда у нас много онкологии? экология?-отчасти да,но это мизер... даже Чернобыль ушел на последнию роль в возможности образования онкологии.... Продукты питания?- 90% онкология...ведь многие даже не задумываются что они едят....продукты с теми же антибиотиками и которыми наш народ есть ложками и занимаясь самолечением... Антибиотики- это не панацея для лечения вирусной инфекции,а это изжиток советского союза,в котором врачу было пофиг что он назначит пациенту а пациенты это будущие родитель теперь и которые не могут воспринимать современное ЭТО
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Налоги и сборы на импорт автомобилей - 40%.
Налоги и сборы на оборудование для производства шоколада - 0%.
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7 ч ·
В свете продолжающегося #рашагейт, Вашингтон Пост пишет, что представители Фейсбука выявили, что во время выборов в США россияне тайно выкупили рекламные мощности ФБ. Через них российская фабрика троллей распространяла тезисы с целью повлиять на выбор американцев.
Напомню, еще в 2011 году были новости, что российская СВР заказала системы для штурма соцсетей. Эту тему я описываю уже долгое время. И о троллях с жовто-блакытными аватарками, и про наваливание в комменты к журналистам, активистам, блогерам, политикам со слабыми мозгами, поворачивая их на зраду.
Спасибо настойчивости американцев и системности их подхода во всем, сейчас мы реально видим, как иностранное государство через соцсети влияет на электоральные взгляды избирателя в государстве-объекте агрессии.
Российская фабрика ботов через выкупленные рекламные мощности (как пишется в статье на общую сумму 100 тыс дол) распространяла тезисы
самого разного идеологического спектра в основном с целью усилить разделение общества и пр. негатив на кандидатов. Темы ЛГБТ, рассовой нетерпимости, иммигрантов, пугали, что Клинтон отнимет у американцев право на оружие и тд.
Вот это все мы увидим в Украине в 2019. Будет то же самое. Собственно мы уже это видим, когда ольгинцы топят за саакашвили и любого, кто подрывает власть. Да весь 2014-й год видели, когда они гнали тут зраду про сливы и котлы.
Кроме того это будет усиливаться кучей завербованных "лидеров мнения" и внедренных "народных героев", агентуры и прочей сволочи.
У американцев они использовали одни тезисы, у нас будут другие, про зубожиння, грабіжницькі тарифи, про войну выгодную олигархам, про жирных генералов. Придумают.
Социальная сеть предоставляет доступ к головам огромного количества людей. И когда к инструментарию соцсети имеет доступ враждебное государство, оно получает возможность влиять на выборы - основу системы. То есть враг может поставить выгодного ему вождя среди врагов. (то есть не надо объяснять чем это опасно, да?)
В статье на Вашингтон пост говорится что facebook усилит меры безопасноси, будет отслеживать лживые публикации и отслеживать фальшивые аккаунты.
У вас еще возникает вопрос о необходимости запрета российских соцсетей? Если русские смогли использовать для подрыва демократических процессов даже такую мощную соцсеть как ФБ, чьи сервера физически находятся не на территории РФ, то что уж говорить о полностью подконтрольных кремлю вконтактиках и одноклассниках?
И куда сравнивать американцев, чей потенциал несоизмерим с нашим и наше утомленное население, чьи головы 3 года бомбардируют негативом, угрозой, усталостью от войны, снизившимся материальным положением? Тут любого отбросишь на низшую ступень пирамиды Маслоу, когда он проголосует за черта с копытами.
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Саакашыили - личный враг пуилера. И самый ярый враг на постсовке. Саакашыили был люто травлен януковичем.
Просто скажи пожалуйста: ты действительно настолько наивный, что веришь в то, что министр Януковича будет вести иную политику, чем вел Янукович???????????
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.................... яка мерзота .......................
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Так и здесь наисправляют так, что от Закона останется только название.
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Главный вопрос реформы: "Будет ли наша медицина лучшей в Европе и доступной каждому"?
По крайней мере к этому нужно стремится.
Если нет - тогда зачем?
.
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это все понятно и важно. Реформа есть или ее нет, тоже не очень важно. А есть самое важное в этой цепи для больного--врач, который правильно ставит диагноз, а это основа из основ--правильный диагноз -- ты знаешь "врага" и как с ним "бороться". Правильный диагноз, а значит правильное лечение. Все, пациент пошел давай следующего.Экономия времени,койко мест,процент выздоравливающих и повторно не слоняющихся по больницам. Т.е. нужен опытный клиницист, который на основе клинического опыта ставит быстро диагноз и приступает лечить. А у нас за частую--а то у вас это,а то у вас то,виновата экология и т. д. Есть у нас такие врачи?--Есть ,но мало. Вот и получится реформа,а лечить некому. И сколько не реформируй ,а результата нет.
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