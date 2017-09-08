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 Политика Украины, За рубежом
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 Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима, - правозащитница

сенцов

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который по последним подтвержденным официально данным находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Зоя Светова, передает Цензор.НЕТ.

"Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима. Вот уже два дня пресс-служба ФСИН отказывается это подтвердить. ОНК по Иркутской области тоже никак не могут это проверить. Коллеги журналисты, выясните, пожалуйста, правда ли что Олега перевезли? И что это за Колония? По слухам, это ИК-19", - сообщила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Pussy Riot выпустили ролик в поддержку Олега Сенцова. ВИДЕО


Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима, - правозащитница 01

Ранее, 6 августа 2017 года, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова развернули на мосту в российском Якутске баннер с надписью "Free Sentsov", из-за чего были задержаны. В полиции на них составили протокол о проведении несогласованной акции.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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Вспомните, как в рашкаСМИ освещали каждый суд и каждое слово Гади Савченко.. пиарили как суперзвИзду.. и какая тишина про Сенцова... Вывод: Гадя заранее была завербована и её выращивали для нас прямо под камерами ТВ... такие себе гибридные политико-диверсионные технологии по внедрению политика-предателя в коллективное сознание электората
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Из Якутска в Иркутск это хорошо .там теплее. Главное не в Туруханск.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима, - правозащитница
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