 Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима, - правозащитница

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Зоя Светова, передает Цензор.НЕТ.
"Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима. Вот уже два дня пресс-служба ФСИН отказывается это подтвердить. ОНК по Иркутской области тоже никак не могут это проверить. Коллеги журналисты, выясните, пожалуйста, правда ли что Олега перевезли? И что это за Колония? По слухам, это ИК-19", - сообщила она.
Ранее, 6 августа 2017 года, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова развернули на мосту в российском Якутске баннер с надписью "Free Sentsov", из-за чего были задержаны. В полиции на них составили протокол о проведении несогласованной акции.
Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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