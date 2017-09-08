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Все про:оборона (993) Франция (1974)

 "Мир, в котором мы живем, опасен", - премьер Франции заявил о существенном увеличении расходов на оборону страны

франция

Франция увеличит расходы на оборону на 1,6 миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Это продолжится в 2019 и 2020 годах, потому что мир, в котором мы живем, опасен", - сказал он в эфире телеканала БФМ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая", - Макрон

По его словам, это увеличение расходов станет самым крупным за последние шесть лет.
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Та дійсно- це копійки для Франції. Більше на піар схоже.
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1994 Будапештский
меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.

1999-1998 между Украиной и паРашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
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с одним отличием- Гитлер не имел ядрёну бомбу... к счастью.
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Есть Тема - нужно уточнять
--- Гитлер ПОЧТИ ее разработал (его ученые). И группа из нескольких норвежских
партизан именно и спасли МИР, когда подорвали завод тяжелой воды….. Если вы посмотрите
кто из ученных первый продвинулся в теме ядерного оружия, то это будут именно
НЕМЦЫ, часть из которых остались в 3 рейхе, а часть эмигрировали, тот же Эйнштейн
(кстати ему советская разведка подложила барышню и он будучи уже в преклонном
возрасти (вдовец) этим и воспользовался) …. Ну а Совок эти бомбу тупо спер.
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тем не менее построить ядерный ректор немцы так и не смогли и обогащать уран не научились
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учитывая что первый ректор немцы запустили только в 1945 времени им нужно было еще несколько лет
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немного не так .... я же выше написал НУЖНО УТОЧНЯТЬ ..... немцы очень далеко продвинулись в области ЯО.
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в теоретических разработках. а в практических достижениях они были в самом начале.
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повтор для тех кто в танке НУЖНО УТОЧНЯТЬ ...тема не изучена..... а касемо ТЕОРИЯ так она основа подобных изобретений.
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что уточнять? то что Гитлер бомбу не получил вроде бы факт. или нет?
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вопросов много: почему не получил? Мог или не Мог? Кто понешал? и т.д. ...если тебе все ясно, то чего ты пишешь... тебе же вес ясно .... повтор для тех к Мерваве НУЖНО УТОЧНЯТЬ ...тема не изучена.
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не хватило денег. война сжирала все ресурсы и в 1943 году программу создания "урановый проект" из министерства вооружений убрали. фактически отложили в долгий ящик. этому способствовало то что сроки за которые ученые обещали Гитлеру бомбу давно прошли.
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Статья 40
Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет затем автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит другой Высокой Договаривающейся Стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.
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КАЦАПА!!!!!!!

1999-1998 МЕЖДУ УКРАИНОЙ
И ПАРАШКОЙ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ПРИЗНАНИИ ГРАНИЦ, ДРУЖБЕ И Т.Д. (ТАКОГО ДОГОВОРА
НЕТ МЕЖДУ КИТАЕМ И КАЦАПСТАНОМ), КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИЗНАН И РАТИФИЦИРОВАН ГОСДУРОЙ И
СФ КАЦАПИИ. Т.Е. СТРАНА А ИМЕЛА ДОГОВОР СО СТРАНОЙ Б О ПРИЗНАНИИ ГРАНИЦ, И
НАРУШИЛО ЕГО, ПРИСОЕДИНИВ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ - РАНЕЕ ТАКОЕ В ЕВРОПЕ БЫЛО В 30-Х
ПРИ ГИТЛЕРЕ №1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Специалисты в области права считают, что в условиях последних событий российские власти с большой вероятностью пойдут на денонсацию несоответствующего реалиям договора о госгранице с Украиной.
- В данном случае, я думаю, поскольку есть более поздний договор, заключенный с Крымом, признанным РФ в качестве суверенного государства, т.е. со стороны нашей страны признан акт о создании суверенного государства, то, соответственно, прежний договор может быть просто денонсирован, - сказал доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ Сергей Белов.
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31.10.1939. Доклад Молотова -
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.

http://doc20vek.ru/node/1397
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Сразу после Второй мировой войны польские власти провели операцию Висла, силой переселив более 100 тыс. украинцев с их этнических земель на север.
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Сразу после Второй мировой
войны совковые власти провели операцию по отправке узников немецких лагерей в
сибирский ГУЛАГ…. "У нас нет пленных, а есть
предатели… "
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когда Гитлер задумал отобрать у Праги Судетскую область, поляки моментально с ним скооперировались, предложив оказать двойное воздействие как по судетскому, так и по тешинскому вопросам. 14 января 1938 года Гитлера посетил глава МИД Польши Юзеф Бек, начались германо-польские консультации по поводу Чехословакии. Берлин выступил с требованиями обеспечить права судетских немцев, Варшава с аналогичными требованиями по поводу тешинских поляков.
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Танки, которые вошли в Париж
(лето 1940), самолеты, которые бомбили Лондон, были заправлены топливом, изготовленным
из советского сырья. Два года СССР был сырьевым придатком Германии: на Запад
шло - нефть, зерно, дерево и т.д., на Восток - оборудование и технологи….Сентябрь
1939 - самолеты Luftwaffe, которые бомбили Варшаву - наводились из Минска… во
многих этих самолетах и танках сидели командиры, учившиеся в СССР (летчики в
Липецке, танкисты в Казани, хим. войска в Московской обл.).
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С Берлином же складывались настоящие союзнические отношения: Польша подтвердила обещание не пропускать силы Красной Армии через свою территорию, 24 августа предложила Берлину и свой план раздела Чехословакии. По нему Тешинская Силезия отходила Польше, Словакия и Закарпатская Русь - Венгрии, остальные земли - Германии. В сентябре в Третьем рейхе создан «Добровольческий корпус освобождения силезских немцев», а в Польше «Добровольческий корпус освобождения Тешина». Немецкие и польские диверсанты, боевики начинают пограничные действия - провокационные нападения на чешские пограничные наряды, посты, полицейских, после ударов тут же скрывались на территории Польши и Германии. Одновременно идёт германо-польское дипломатическое давление на Прагу.
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23.08.1939 Пакт между
Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер
нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный
парад двух союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных
событий менее месяца…… ДедыВоевали….

но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
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КАЦАПА У ТЕБЯ КИТАЙЦЫ,
ПЛОДЯСЬ КАК МУХИ ЗАНИМАЮТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, В МАСКВА-БАДЕ (НА МУСУЛЬМАНСКИЙ
ПРАЗДНИК ЗАЯВКА В 1000000 ЧЕЛОВЕК, НА ПРАВОСЛАВНЫЕ В 10 РАЗ МЕНЬШЕ; ШКОЛЫ, ГДЕ
НА РУССКОМ ГОВОРЯТ 3 ИЗ 18 ДЕТЕЙ) …. А ЛИШНЯЯ ХРОМОСОМА У ВАТЫ ПРО ЛЬВОВ
ПЕЧЕТСЯ …..
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Чехословакия на тот момент была единственной демократической и успешной страной Восточной Европы. Этим воспользовались немецкие, польские, советские стервятники. Они провели против Чехословакии первую гибридную войну и растащили по кускам.
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И что?- вы с россиянами тоже договора-союзы заключали, за ручку здоровкались, а теперь называете их фашистами, и что - это в вашем понимании означает, что вы тоже фашисты?
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До 23 августа 1939 года
фашизм считался в СССР злейшим врагом трудящихся, советские газеты отчаянно
клеймили коричневых. А после подписания пакта Молотова - Риббентропа, Гитлер
превратился в «боевого друга» товарища Сталина. Но тут оказалось что некоторые
советские граждане продолжали ненавидеть национал-социалистов, о чем они
говорили в беседах с друзьями и знакомыми. Доблестный НКВД, обезвреживавший
пособников фюрера до августа, после августа с не меньшим рвением отслеживал
новых несогласных и отправлял их в ГУЛАГ. Но уж совершенно за рамками
человеческой логики остается то, что репрессированные антифашисты оставались в
заключении и после июня 1941 года и, даже, до начала 42-ого!
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Статья 12
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности.

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле.
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Специалисты в области права считают, что в условиях последних событий российские власти с большой вероятностью пойдут на денонсацию несоответствующего реалиям договора о госгранице с Украиной.
- В данном случае, я думаю, поскольку есть более поздний договор, заключенный с Крымом, признанным РФ в качестве суверенного государства, т.е. со стороны нашей страны признан акт о создании суверенного государства, то, соответственно, прежний договор может быть просто денонсирован, - сказал доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ Сергей Белов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
31.10.1939. Доклад Молотова -
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.
http://doc20vek.ru/node/1397
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение (т. н. «Мюнхенский сговор»). 30 сентября Варшава предъявила чехословацкому правительству новый ультиматум, где требовала немедленного удовлетворения своих требований. Польская элита уже мечтала о «крестовом походе» против СССР, так, польский посол во Франции сообщил американскому послу следующее: «Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение трех месяцев русские войска будут полностью разгромлены и Россия не будет более представлять собой даже подобия государства».
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Вождь великий сухое
шампанское

За немецкого фюрера пьет.

https://www.youtube.com/watch?v=ZviqkLtD79E

Вячеслав наш Михайлович Молотов

Принимает берлинских друзей.

Карта мира верстается наново,

Челядь пышный готовит банкет.

Риббентроп преподносит Улановой

Хризантем необъятный букет.

И не знает закройщик из Люблина,

Что сукна не кроить ему впредь,

Что семья его будет загублена,

Что в печи ему завтра гореть.

И не знают студенты из Таллина

И литовский седой садовод,

Что сгниют они волею Сталина
Посреди туруханских болот.
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"Дружба народов Германии
и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и
прочной". /Сталин в телеграмме Гитлеру
в декабре 1939г./
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КАЦАП-ИДИОТ (МАСЛО МАСЛЕНОЕ)
НА ДАННОМ ФОТО ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АНГЛИИ, ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ С ГИТЛЕРОМ … НИ
ФРАНЦИЯ, НИ АНГЛИЯ НЕ ПРИСОЕДИНИЛИ К СЕБЕ ТЕРРИТОРИИ, А СОВОК С ГЕРМАНИЙ
ПОДЕЛИЛИ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ… ТЕБЕ С ЛИШНЕЙ ХРОМОСОМОЙ ЭТОГО НЕ ПОНЯТЬ .
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Были оккупированы Нормандские острова у берегов Франции, они принадлежали Великобритании. Думаете на островах было Сопротивление и партизанская война ?!

За время оккупации не прозвучал ни один выстрел - на 66 тысяч англичан на островах не нашлось ни одного партизана. Ни один немецкий солдат не был убит или даже ранен. Общее мнение выразил некто доктор Джон Льюис - «любой саботаж будет не только опасен, но и совершенно контрпродуктивен». Никто не вышел сражаться на поля и улицы. Работали суды, но по законам Третьего рейха, британская полиция продолжала нести службу на улицах - только платили им уже в рейхсмарках. Работали кино и театры. Англичане не стонали от угнетения. Добровольческие отряды охраняли аэродромы, откуда взлетали самолёты бомбить Лондон. Все были уверены, что Лондон падёт. Доносительство было распространено, информаторы получали за донос 20-50 рейхсмарок. Так, один островитянин донес на трех друзей, что они слушают британское радио, и тех отправили в заключение.
«Две добрых подруги» предали старую женщину, спрятавшую сбежавшего пленного из немецкого лагеря.

После освобождения предатели не были осуждены, ибо ну знаете, случается такое: чего уж тут страшного, люди немного хотели подзаработать, всё оккупанты проклятые виноваты. Ни один инцидент коллаборационизма не был расследован.
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Хрущев не отдавал Крым. Давай документ с подписью Хрущева.
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Шо там с Таганрогом, козлорылое? А с Белгородом?
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ЕЩЕ ОДИН ЗОМБИ ПРИШЕЛЕЦ. ХРУЩЕВ НИКОГДА КРЫМ НЕ ПЕРЕДАВАЛ.

- ПЕРЕДАЛ МАЛЕНКОВ.

- ПОДПИСАЛ ВОРОШИЛОВ 19.02.1954.

УКРАИНА ПЕРЕДАЛА РФ - ТАГАНРОГ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ЧЕРНОЗЕМНЫЕ
ЗЕМЛИ, ПЛОЩАДЬЮ, РАВНОЙ ПЛОЩАДИ КРЫМА.

ТАК ЖЕ И С БЕЛГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕЙ.

ВМЕСТЕ С КРЫМОМ УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ПРОБЛЕМЫ:

- ЗАСУШЛИВАЯ СОЛОНЧАКОВАЯ СТЕПЬ;

- ОТСУТСТВИЕ С/Х И ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

- ОТСУТСТВИЕ ВОДНЫХ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ;

- НЕОБЖИТУЮ ТЕРРИТОРИЮ И НЕРАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ.

- ПОСМОТРИТЕ: ОБРАЗОВАНИЕ КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА - ДЛЯ
ПИТАНИЯ ВОДОЙ КРЫМА - СКОЛЬКО БЕД ОНО ПРИНЕСЛО ДЛЯ УКР. ЗЕМЛИ.
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тряпка паРашки - флаг
Aquafresh (украденный в Гей-Европе) - это знамя армии Власова - и ты Прокладка -
видя его должен поднять свой главный орган - ЗАД - если, конечно же, сзади
Кадырыч не пристроился.

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Можно хоть один документ, что "ТАГАНРОГ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ЧЕРНОЗЕМНЫЕ
ЗЕМЛИ" были в составе Украины?
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КАЦАПА ... смотри карты георгафические, смотри год образования Белгородской области .... лишняя хромосома давит - оно и понятно.
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2 марта 1935 года Президиум ВЦИК постановил выделить город Белгород Курской области в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с непосредственным подчинением его Курскому облисполкому (Постановление ВЦИК от 02.03.1935 "О выделении города Белгорода в самостоятельную административно-хозяйственную единицу"). В 1954 году город стал административным центром Белгородской области.
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В 1954 ГОДУ КРЫМ ПРЕДСТАВЛЯЛ
ИЗ СЕБЯ ПУСТЫНЮ - И ТОЛЬКО ИЗ СОКОВ, ВЫПИТЫХ ИЗ УКРАИНЫ ОН СМОГ РАСЦВЕСТИ.
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Крым. как и вся Украина восстанавливался народами СССР.
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Твои кацапские соотечественники только боярышник могут глотать.....а Крым передали Украине по экономическим соображениям и Украина сделала Крым цветущим..... а сегодня Педофил из Кремля превратит Крым в военную базу.
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Так вроде все типасильные государства стремятся иметь и имеют военные базы. Или это плохо иметь военные базы?
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КАЦАП-ИДИОТ (МАСЛО МАСЛЕНОЕ)... Крыму нет воды (С/Х не будет), зона вне закона (Никто инвестиции не вливает, даже кацапский СберБанк нет в Крыму) и т.д. ... зато будет военная база ... круто ... а еще Биндеру не пустили.... лишняя хромосома давит.
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У верблюда два горба, потому, что жизнь- борьба! )
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"Франция увеличит расходы на оборону на 1,6 миллионов евро. По его словам, это увеличение расходов станет самым крупным за последние шесть лет".

Курам на смех. В одной Молдове чинуши за месяц больше воруют с европейских кредитов.
Источник: https://censor.net.ua/n454486
Источник: https://censor.net.ua/n454486
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Та да. Галлам осталось только боятся завоевателей. Поздно пить боржоми - они уже давно уже победили. Так выглядят французы
"Мир, в котором мы живем, опасен", - премьер Франции заявил о существенном увеличении расходов на оборону страны - Цензор.НЕТ 7720
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Филипп узнал, что жить опасно. К ещё в конце жизни мы умрем.
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А как же "военного решения нет"? Надо переговорами все решать, в минске?
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Может, все-таки, миллиардов? И это привычная уже для Цензора опечатка? А то за такое увеличение даже заявлять стыдно. Типа, еще пол танка купят.
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кстати не цензора. прошелся к источнику а также погуглил все те же 1.6 млн.
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помоему у нас каждый депутат столько зарабытавает в год
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и называть вещи своими именами.ОПАСНОСТЬ ИДЕТ ОТ КАЦАПЩИНЫ И ЕЕ САТТЕЛИТОВ
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Наверно это опечатка. Для Франции 1,6 млн. EUR - капля в море. Скорей всего 1,6 млрд.EUR.
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а то. это грубо говоря увеличить армию на взвод))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мир, в котором мы живем, опасен", - премьер Франции заявил о существенном увеличении расходов на оборону страны
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