 "Мир, в котором мы живем, опасен", - премьер Франции заявил о существенном увеличении расходов на оборону страны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп.
"Это продолжится в 2019 и 2020 годах, потому что мир, в котором мы живем, опасен", - сказал он в эфире телеканала БФМ.
По его словам, это увеличение расходов станет самым крупным за последние шесть лет.
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меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.
1999-1998 между Украиной и паРашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
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--- Гитлер ПОЧТИ ее разработал (его ученые). И группа из нескольких норвежских
партизан именно и спасли МИР, когда подорвали завод тяжелой воды….. Если вы посмотрите
кто из ученных первый продвинулся в теме ядерного оружия, то это будут именно
НЕМЦЫ, часть из которых остались в 3 рейхе, а часть эмигрировали, тот же Эйнштейн
(кстати ему советская разведка подложила барышню и он будучи уже в преклонном
возрасти (вдовец) этим и воспользовался) …. Ну а Совок эти бомбу тупо спер.
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Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет затем автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит другой Высокой Договаривающейся Стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.
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1999-1998 МЕЖДУ УКРАИНОЙ
И ПАРАШКОЙ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ПРИЗНАНИИ ГРАНИЦ, ДРУЖБЕ И Т.Д. (ТАКОГО ДОГОВОРА
НЕТ МЕЖДУ КИТАЕМ И КАЦАПСТАНОМ), КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИЗНАН И РАТИФИЦИРОВАН ГОСДУРОЙ И
СФ КАЦАПИИ. Т.Е. СТРАНА А ИМЕЛА ДОГОВОР СО СТРАНОЙ Б О ПРИЗНАНИИ ГРАНИЦ, И
НАРУШИЛО ЕГО, ПРИСОЕДИНИВ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ - РАНЕЕ ТАКОЕ В ЕВРОПЕ БЫЛО В 30-Х
ПРИ ГИТЛЕРЕ №1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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- В данном случае, я думаю, поскольку есть более поздний договор, заключенный с Крымом, признанным РФ в качестве суверенного государства, т.е. со стороны нашей страны признан акт о создании суверенного государства, то, соответственно, прежний договор может быть просто денонсирован, - сказал доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ Сергей Белов.
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… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.
http://doc20vek.ru/node/1397
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войны совковые власти провели операцию по отправке узников немецких лагерей в
сибирский ГУЛАГ…. "У нас нет пленных, а есть
предатели… "
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(лето 1940), самолеты, которые бомбили Лондон, были заправлены топливом, изготовленным
из советского сырья. Два года СССР был сырьевым придатком Германии: на Запад
шло - нефть, зерно, дерево и т.д., на Восток - оборудование и технологи….Сентябрь
1939 - самолеты Luftwaffe, которые бомбили Варшаву - наводились из Минска… во
многих этих самолетах и танках сидели командиры, учившиеся в СССР (летчики в
Липецке, танкисты в Казани, хим. войска в Московской обл.).
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Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер
нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный
парад двух союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных
событий менее месяца…… ДедыВоевали….
но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
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ПЛОДЯСЬ КАК МУХИ ЗАНИМАЮТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, В МАСКВА-БАДЕ (НА МУСУЛЬМАНСКИЙ
ПРАЗДНИК ЗАЯВКА В 1000000 ЧЕЛОВЕК, НА ПРАВОСЛАВНЫЕ В 10 РАЗ МЕНЬШЕ; ШКОЛЫ, ГДЕ
НА РУССКОМ ГОВОРЯТ 3 ИЗ 18 ДЕТЕЙ) …. А ЛИШНЯЯ ХРОМОСОМА У ВАТЫ ПРО ЛЬВОВ
ПЕЧЕТСЯ …..
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фашизм считался в СССР злейшим врагом трудящихся, советские газеты отчаянно
клеймили коричневых. А после подписания пакта Молотова - Риббентропа, Гитлер
превратился в «боевого друга» товарища Сталина. Но тут оказалось что некоторые
советские граждане продолжали ненавидеть национал-социалистов, о чем они
говорили в беседах с друзьями и знакомыми. Доблестный НКВД, обезвреживавший
пособников фюрера до августа, после августа с не меньшим рвением отслеживал
новых несогласных и отправлял их в ГУЛАГ. Но уж совершенно за рамками
человеческой логики остается то, что репрессированные антифашисты оставались в
заключении и после июня 1941 года и, даже, до начала 42-ого!
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Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле.
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- В данном случае, я думаю, поскольку есть более поздний договор, заключенный с Крымом, признанным РФ в качестве суверенного государства, т.е. со стороны нашей страны признан акт о создании суверенного государства, то, соответственно, прежний договор может быть просто денонсирован, - сказал доцент кафедры государственного и административного права СПбГУ Сергей Белов.
Ответить
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.
http://doc20vek.ru/node/1397
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шампанское
За немецкого фюрера пьет.
https://www.youtube.com/watch?v=ZviqkLtD79E
Вячеслав наш Михайлович Молотов
Принимает берлинских друзей.
Карта мира верстается наново,
Челядь пышный готовит банкет.
Риббентроп преподносит Улановой
Хризантем необъятный букет.
И не знает закройщик из Люблина,
Что сукна не кроить ему впредь,
Что семья его будет загублена,
Что в печи ему завтра гореть.
И не знают студенты из Таллина
И литовский седой садовод,
Что сгниют они волею Сталина
Посреди туруханских болот.
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и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и
прочной". /Сталин в телеграмме Гитлеру
в декабре 1939г./
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НА ДАННОМ ФОТО ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АНГЛИИ, ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ С ГИТЛЕРОМ … НИ
ФРАНЦИЯ, НИ АНГЛИЯ НЕ ПРИСОЕДИНИЛИ К СЕБЕ ТЕРРИТОРИИ, А СОВОК С ГЕРМАНИЙ
ПОДЕЛИЛИ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ… ТЕБЕ С ЛИШНЕЙ ХРОМОСОМОЙ ЭТОГО НЕ ПОНЯТЬ .
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За время оккупации не прозвучал ни один выстрел - на 66 тысяч англичан на островах не нашлось ни одного партизана. Ни один немецкий солдат не был убит или даже ранен. Общее мнение выразил некто доктор Джон Льюис - «любой саботаж будет не только опасен, но и совершенно контрпродуктивен». Никто не вышел сражаться на поля и улицы. Работали суды, но по законам Третьего рейха, британская полиция продолжала нести службу на улицах - только платили им уже в рейхсмарках. Работали кино и театры. Англичане не стонали от угнетения. Добровольческие отряды охраняли аэродромы, откуда взлетали самолёты бомбить Лондон. Все были уверены, что Лондон падёт. Доносительство было распространено, информаторы получали за донос 20-50 рейхсмарок. Так, один островитянин донес на трех друзей, что они слушают британское радио, и тех отправили в заключение.
«Две добрых подруги» предали старую женщину, спрятавшую сбежавшего пленного из немецкого лагеря.
После освобождения предатели не были осуждены, ибо ну знаете, случается такое: чего уж тут страшного, люди немного хотели подзаработать, всё оккупанты проклятые виноваты. Ни один инцидент коллаборационизма не был расследован.
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Вермахта и РККА
https://www.youtube.com/watch?v=S6gg1z5DovI
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- ПЕРЕДАЛ МАЛЕНКОВ.
- ПОДПИСАЛ ВОРОШИЛОВ 19.02.1954.
УКРАИНА ПЕРЕДАЛА РФ - ТАГАНРОГ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ЧЕРНОЗЕМНЫЕ
ЗЕМЛИ, ПЛОЩАДЬЮ, РАВНОЙ ПЛОЩАДИ КРЫМА.
ТАК ЖЕ И С БЕЛГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕЙ.
ВМЕСТЕ С КРЫМОМ УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ПРОБЛЕМЫ:
- ЗАСУШЛИВАЯ СОЛОНЧАКОВАЯ СТЕПЬ;
- ОТСУТСТВИЕ С/Х И ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
- ОТСУТСТВИЕ ВОДНЫХ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ;
- НЕОБЖИТУЮ ТЕРРИТОРИЮ И НЕРАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ.
- ПОСМОТРИТЕ: ОБРАЗОВАНИЕ КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА - ДЛЯ
ПИТАНИЯ ВОДОЙ КРЫМА - СКОЛЬКО БЕД ОНО ПРИНЕСЛО ДЛЯ УКР. ЗЕМЛИ.
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тряпка паРашки - флаг
Aquafresh (украденный в Гей-Европе) - это знамя армии Власова - и ты Прокладка -
видя его должен поднять свой главный орган - ЗАД - если, конечно же, сзади
Кадырыч не пристроился.
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ЗЕМЛИ" были в составе Украины?
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ИЗ СЕБЯ ПУСТЫНЮ - И ТОЛЬКО ИЗ СОКОВ, ВЫПИТЫХ ИЗ УКРАИНЫ ОН СМОГ РАСЦВЕСТИ.
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Курам на смех. В одной Молдове чинуши за месяц больше воруют с европейских кредитов.
Источник: https://censor.net.ua/n454486
Источник: https://censor.net.ua/n454486
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