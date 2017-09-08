EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1123  1
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6863) штаб (830) Антитеррористическая операция (17411) потери (1184)

 Один украинский воин погиб в результате боевых действий в зоне АТО, - штаб

свеча

В результате обстрела Авдеевской промзоны погиб один украинский воин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате боевых действий один наш военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Украинским воинам пришлось открыть ответный огонь, - штаб

Как сообщалось ранее, произошло это в результате вражеского обстрела в районе Авдеевской промзоны.

Один украинский воин погиб в результате боевых действий в зоне АТО, - штаб 01

 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб в результате боевых действий в зоне АТО, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти