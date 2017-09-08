 Один украинский воин погиб в результате боевых действий в зоне АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате боевых действий один наш военнослужащий погиб", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, произошло это в результате вражеского обстрела в районе Авдеевской промзоны.
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