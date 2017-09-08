 Трамп: Я бы предпочел не идти по военному пути, но если мы используем его, то это будет очень печальный день для КНДР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом американский лидер сообщил на своей пресс-конференции в четверг, передает Reuters.
Трамп сказал, что Ким Чен Ын "плохо себя ведет, и он должен остановиться". Отмечается, что он в очередной раз отказался решительно исключить военный вариант развития событий.
"Военные действия, безусловно, будут вариантом. Это неизбежно? Ничто не является неизбежным", - сказал Трамп.
"Я бы предпочел не идти по военному пути", - добавил президент США. "Если мы будем использовать его в Северной Корее, это будет очень печальный день для Северной Кореи", - резюмировал он.
Ранее, США подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который подразумевает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и заморозку активов правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына. В проекте также предусматривают запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи. Северокорейцам, которые работают за пределами страны, хотят также заблокировать выплаты.
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Так у Северной Залупии с Кореей есть общая граница в 39,4 км. Неужели святые правозлавные касапы перестанут корейцам гнать нефть ? Чё то не верится.
Источник: https://censor.net.ua/n454484
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С 1950 прошло 67 лет. КНДР как была экономически в заднице, так и осталась. США с тех пор летали на Луну, выпустили айфоны, создали интернет, компьютеры и кучу других различных технологий. При том, КНДР на тот момент имели поддержку Китая и СССР и всё равно уступили Юж. Корее более 3500 км земли по итогам войны.
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Американцы всегда так делают.
Правда, правда....
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Только силой можно отнять теперь у киМа ядерную г о л о в у т. к . нет у него
бумажек типа Будапештского договора по которому Кравчк и Кучма сдали в 1994 году весь Украинский ядерный потенциал - 186 шахтных МБР и новейших ( 8К69) и 2242 ед. тактического ЯО..
Имея 100- часть этого потенциала никакой путин и иже с ним в Мире носа бы в Украину не сунул .
Держать его ( потенциал) дорого.
А вот чу-хе держит . Видно у него другие специалисты по средствам доставки Р - 251.
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Выставка на Крещатике крашенныхъ советских прототипов наглядно показало о не
спосбности за 26 лет существования не зависиммой Украины создать боеспособную Армию.
И
в этом вся вина ложится на еще здавствующих президентов страны .
Историю не переписать выступлениями по ящику Кравчуку- которыйеще в1992 году подписал cd Москве соглашение о полном разоружении УкраинскойАрмии .
Справка для ботов-
http://masterok.livejournal.com/3853045.html
14 января 1992 года КРАВЧУКОМ подписано трехстороннее соглашение России, Соединенных Штатов и Украины: все атомные заряды демонтируются и вывозятся в Россию, стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет уничтожаются на деньги США. Соединённые Штаты и Россия
дают гарантии независимости и территориальной
целостности Украины.
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Таких комплексов Украинская Армия имела в1990 году 2 ракетных полка и новейшие ПУ РТ-2 ПМ "Тополь.. ПУ разный поколений различаются количеством ведущих колес.
http://43rd.ru/istoriya-43-gv-rd
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специалистами . которые еще в 2013 году ездили в россию на регламенты ....
Не надо ля...
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сосут другие и в другом месте
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поэтому удар должен наноситься только ракетами, не подставляя сухопутные силы и авиацию и не давая повода для "увязания" в войне
в дальнейшем следует сосредоточиться на отражении атак СВ, ВВС и ВМС КНДР, поражая те цели, которые ведут огонь по американцам и южнокорейцам
также установить морскую и воздушную блокаду, тогда РФ и КНР будут вынуждены раскрыться перед всем миром как пособники и спонсоры Пончика
однако первый удар должен быть колоссальной мощности, чтобы китайцам и россиянам не захотелось в будущем ещё раз провоцировать США
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