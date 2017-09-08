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Все про:КНДР (335) резолюция (167) США (13362) Трамп (1372)

 Трамп: Я бы предпочел не идти по военному пути, но если мы используем его, то это будет очень печальный день для КНДР

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать военные действия против Северной Кореи для противодействия ядерной и ракетной угрозе, исходящей от нее, но если он сделает это, то это будет "очень печальный день" для руководства Пхеньяна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом американский лидер сообщил на своей пресс-конференции в четверг, передает Reuters.

Трамп сказал, что Ким Чен Ын "плохо себя ведет, и он должен остановиться". Отмечается, что он в очередной раз отказался решительно исключить военный вариант развития событий.

"Военные действия, безусловно, будут вариантом. Это неизбежно? Ничто не является неизбежным", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее, - Белый дом

"Я бы предпочел не идти по военному пути", - добавил президент США. "Если мы будем использовать его в Северной Корее, это будет очень печальный день для Северной Кореи", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР, - Трамп

Ранее, США подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который подразумевает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и заморозку активов правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына. В проекте также предусматривают запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи. Северокорейцам, которые работают за пределами страны, хотят также заблокировать выплаты.
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Хуйло себя плохо ведет, ассад уже 7 лет как плохо себя ведет. Ну конечно хомяк уже десятилетия в династии плохо себя ведет. Надо плохим мальчикам приподать наглядный урок как то Саддам и Каддафи их не впечатлил.
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Да тут такая ситуация, что время как бэ идёт, корейский пухлик продолжает испытания и, рано или поздно либо придётся их разбомбить, либо у пухлика окончательно на любви к Членину сорвёт колпак и он ударит первым, уже более мощной боеголовкой. Как ни крути КНДР будут бомбить.
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"США подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который подразумевает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею".

Так у Северной Залупии с Кореей есть общая граница в 39,4 км. Неужели святые правозлавные касапы перестанут корейцам гнать нефть ? Чё то не верится.
Источник: https://censor.net.ua/n454484
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Ну так им же нужно делать вид что они что то делают...
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Жирдосик историю плохо учил в школе.Забыл как амеры в 50-х накостыляли севкорам?
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Видимо-многих достал!Вьіжил сегодня-не водись с х"лом завтра-может и шарахнуть вразнос!
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печальный скорее всего для верхушку, а почти 20 млн. возможно получат шанс на нормальное существование.
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У такій зомбований країні- значно менше 20 млн.
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верхушка вся в Китай по тихому свалит. а 20 млн будут под бомбами сидеть
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Давно пора пухлому Ыну печальку подкинуть!
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И что ? Что с этого, что у неё миллионная армия ?
С 1950 прошло 67 лет. КНДР как была экономически в заднице, так и осталась. США с тех пор летали на Луну, выпустили айфоны, создали интернет, компьютеры и кучу других различных технологий. При том, КНДР на тот момент имели поддержку Китая и СССР и всё равно уступили Юж. Корее более 3500 км земли по итогам войны.
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Ну а американцы могут всю Сев. Корею в груду песка превратить двумя авианосцами. Ну и ?
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Китаю не нужен ядерный могильник под носом. Поэтому Трамп ничего делать не будет.
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Вони вже зустрічали американський десант на пляжі, воЄни минулого сторіччя.
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Хорошо расставили, кучненько так, одной ракеты хватит уничтожить это в хлам
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Выедет на пляж и начнет давить бронетехнику.
Американцы всегда так делают.
Правда, правда....
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Не пристало президенту такой страны так впустую сотрясать воздух.Клоун.
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А я б хотіла, щоб для раші настав "очень печальный день"...
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.Ответ чу- хе - Президенту Д.ТРАМПУ.

Только силой можно отнять теперь у киМа ядерную г о л о в у т. к . нет у него
бумажек типа Будапештского договора по которому Кравчк и Кучма сдали в 1994 году весь Украинский ядерный потенциал - 186 шахтных МБР и новейших ( 8К69) и 2242 ед. тактического ЯО..
Имея 100- часть этого потенциала никакой путин и иже с ним в Мире носа бы в Украину не сунул .
Держать его ( потенциал) дорого.
А вот чу-хе держит . Видно у него другие специалисты по средствам доставки Р - 251.Трамп: Я бы предпочел не идти по военному пути, но если мы используем его, то это будет очень печальный день для КНДР - Цензор.НЕТ 672
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Даже с ЯО вошли бы в Украину без проблем, просто потому что никакой политик не ударил бы в ответ по Москве и тем более Крыму и потому что украинская армия была нищая на тот момент.
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Она нищая и на этот момент .
Выставка на Крещатике крашенныхъ советских прототипов наглядно показало о не
спосбности за 26 лет существования не зависиммой Украины создать боеспособную Армию.
И
в этом вся вина ложится на еще здавствующих президентов страны .
Историю не переписать выступлениями по ящику Кравчуку- которыйеще в1992 году подписал cd Москве соглашение о полном разоружении УкраинскойАрмии .
Справка для ботов-
http://masterok.livejournal.com/3853045.html

14 января 1992 года КРАВЧУКОМ подписано трехстороннее соглашение России, Соединенных Штатов и Украины: все атомные заряды демонтируются и вывозятся в Россию, стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет уничтожаются на деньги США. Соединённые Штаты и Россия
дают гарантии независимости и территориальной
целостности Украины.
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ой ё скад корейский мняд с его точностью +- 100км как бы на своих не навернулси спокойно перехватывался Петриотами ещё в 1991 м
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ВСЕ РУССКОЕ ВЕЛИЧИЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ЧЕСАТЬ ПОД ОДЕЯЛОМ СВОЁ ВЕЛИЧИЕ И НАРАЩИВАТЬ ЕГО ТО ПРАВОЙ, ТО ЛЕВОЙ РУКОЙ, А КАК ОБМЯКНЕТ - НАРАЩИВАТЬ СНОВА И СНОВА. (В.ГАФТ )
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Людмила, вы борщ варить умеете или просто крутячий геополитик, как всякая мордовская домохозяйка?
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А может надо бы за путька всерьёз взяться? Скольких смертей и разрушений мир избежал бы!
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А поки що ну дуже глибоке занепокоєння!!!
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Трамп такой же пустобрех-балабол как и вся остальная п.здобратия...
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Вот я тоже подумываю , что руководство Украины за здачу ядерного потенциала надо судить Не было бы никакой войны содержать им было дорого
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Украинский комплекс ПУ РСД-10 (Пионер) уничтоженный на базе Лида в Белорусии в 1993-95г.г..
Таких комплексов Украинская Армия имела в1990 году 2 ракетных полка и новейшие ПУ РТ-2 ПМ "Тополь.. ПУ разный поколений различаются количеством ведущих колес.
http://43rd.ru/istoriya-43-gv-rd


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Ракети були запрограмовані для удару по Штатам, а все управління ними знаходилось в мацкві.
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ПО было и маршрутизаторы для Р-36орб были запрорграмированы Украинскими
специалистами . которые еще в 2013 году ездили в россию на регламенты ....
Не надо ля...
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Не везет США на президентов в последнее время. То баба - Обама, то этот престарелый любитель Куйла...
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А мордве позорной страшно повезло , весь мир завидует!
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Да уж...Все всё понимают ,кроме "Хомячка"...Это Рашка проверяет США и НАТО насчёт "яиц" и насколько это может дать борзеть и шантажировать мир дальше.Кремль,а возможно втихаря и Китай используют недалёкого умом,но очень гонорливого "Хомячка" для проверки-насколько США и НАТО готовы пойти..Таки придётся США сделать этот очень нехороший шаг-сплющить "Хомячка" и КНДР,иначе шантаж может зайти в локальную войнушку с применением небольших ядерных зарядов-на Д.Востоке и откровенной агрессии Польши ,Финляндии или Прибалтики Россией.
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Воевать с северным лугандоном абсолютная глупость. Путлер именно для этой цели возбудил хомяка, чтобы американцы увязли в этой войне. Самым правильным ответом было бы дать ядерное оружие Украине, которое забрали. Вот это был бы просто ужасающий удар для кремлевских шизофреников. А еще разместить ПРО по всему периметру москвитского сифилиса. И чем больше пуйло будет раздавать ядерные боеголовки, тем больше нужно увеличивать риски для самой немытой, чтобы всякая подлость оборачивалась для московитов катастрофическими последствиями.
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"Воевать" с КНДР никто не будет, там не в чем "увязать", не смешите. Она просто будет размазана по стенке в своих же границах за один день. Серьезнейшая проблема в том, как обезопасить 14 млн южнокорейцев, живущих возле границы КНДР, в пределах обстрела обычной артиллерии. Они, по сути, в заложниках.
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Учитывая все отрицательные факторы и риски, учитывая прошлый печальный опыт, соседство с Китаем и Мордором, воевать с кндр будет не разумно. Разумнее всего повышать риски для инициаторов этой "многоходовки". Размещать ПРО и сдерживающий ядерный потенциал вдоль всего периметра. Так сохраним жизни южнокорейцам, американским солдатам, сбережем ресурсы, сохраним экологию Корейского полуострова и сделаем бессмысленными дальнейшие попытки ядерного шантажа Ына. А еще это будет удар под дых тем кто все это затеял.
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южнаякорея сейчас усиленно сосёт залупу путлера. посему небольшое наказание пойдёт впрок. именно путлер фактически и будет убивать южнокорейцев руками опарыша
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не фантазируй
сосут другие и в другом месте
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через несколько дней у животных чучхе будет очередное мракобесие, когда все главари выползут на трибуну куражиться перед быдлом. десяток томагавков(для гарантии) и человечество избавится от одного из самых преступных режимов. БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ. быдло разбежится моментально.
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томагавки медленно летают, нужны ракеты типа Першинг-2
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как только США начнут обратный отсчёт перед ударом по бункерам и ядерным объектам КНДР, в страну войдут китайские и российские войска, уже находящиеся на границе Северной Кореи
поэтому удар должен наноситься только ракетами, не подставляя сухопутные силы и авиацию и не давая повода для "увязания" в войне
в дальнейшем следует сосредоточиться на отражении атак СВ, ВВС и ВМС КНДР, поражая те цели, которые ведут огонь по американцам и южнокорейцам
также установить морскую и воздушную блокаду, тогда РФ и КНР будут вынуждены раскрыться перед всем миром как пособники и спонсоры Пончика
однако первый удар должен быть колоссальной мощности, чтобы китайцам и россиянам не захотелось в будущем ещё раз провоцировать США
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Постсовковая вата-хуле-башкой думать не способна-их 140 млн. на територии больше индии с китаем,где 3-и миллиарда и они будут в ядерньіе войньі играть?Корейцам перекроют "кислород" и всё -кто будет перед Пекинским саммитом,перед Брикс полит.очки нарабатьівать?Китай-с рьічагами, Европа-в доле,даже дерьмократьі спят и видят полит.вьігоду от авантюризма.Фактически-важнее источник перекрьіть,а не ручей!Источник же-политика!Трампу оно надо бомбить?Мочить надоедливого комара будут специалистьі по "мочить в сартире",иначе санкции.Не захотят? США-имеющая с Китаем многомиллиардньій товарооборот заставит отказатся от сруцкого газа,поскольку свой "поток дружбьі" в 800 тьіс.тонн им таки придётся прекратить и использовать взамен сруцкого.Пекин уже согласился на безядерньій статус полуострова после 45 мин. разговора с Трампом!Кто остался в дураках?Тот,кто извечньій дурак ипанутьій-х"ло пе"рило ботексное!Слава Украине!
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5 копійок , Объясняю еще раз . есть стратегические , А есть так тические , так вот вопрос , зачем здали так тические , я на них работал , знаю
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тогда ты должен знать, что уже к концу 90-х эти головки пришлось бы менять, предварительно испытав новые на ядерном полигоне
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп: Я бы предпочел не идти по военному пути, но если мы используем его, то это будет очень печальный день для КНДР
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