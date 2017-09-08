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 За прошедшие сутки враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Украинским воинам пришлось открыть ответный огонь, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

7 сентября российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций сил АТО на донецком и приморском направлениях. Вечером и ночью враг применял в основном гранатометы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, после 18 часов боевики трижды обстреляли наши опорные пункты вблизи Широкино. Российские наемники применяли гранатометы у Павлополя и Лебединского, а из вооружения БМП бандиты били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.

На донецком направлении противник обстреливал наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.

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На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военнослужащих, силы АТО открывали огонь", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 сентября российские наемники 34 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

За прошедшие сутки враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Украинским воинам пришлось открыть ответный огонь, - штаб 01




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Таке враження, що під час перемир'їв гинуть лише наші,бо чекають коли їх почнуть вбивати,отоді вже можлива відповідь.
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По нашим позициям открывали огонь 25 раз и пришлось открыть ответный огонь ...
Один раз? Наверное так заканчиваются школьные перемирия.
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Усе колись закінчується- та це перемир'я поки не закінчилося.
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"Российские наёмники применяли гранатометы у Павлополя и Лебединского, а из вооружения БМП бандиты били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке. На донецком направлении противник обстреливал наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка".

Третий год войны-АТО. Определённо Россиюшку здесь не при делах, а местные шахтёры научились изготавливать боеприпасы для гранатамётов, миномётов, пулемётов, автоматов, из угля. За такое даже нобелевскую премию можно вручить. 3-ий год из ничего появляются боеприпасы.Источник: https://censor.net.ua/n454483
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Они ещё могут и в другие точки его подкинуть-намекнул ботокс . В случае появления американского оружия на Донбасе. где они его берут никто не знает,может абхазы и югоосетины помогают. недавно прошли встречи там на уровне "министров транспорта ".не мандарины же договорились везти в Иловайск.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Украинским воинам пришлось открыть ответный огонь, - штаб
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