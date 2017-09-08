 За прошедшие сутки враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Украинским воинам пришлось открыть ответный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, после 18 часов боевики трижды обстреляли наши опорные пункты вблизи Широкино. Российские наемники применяли гранатометы у Павлополя и Лебединского, а из вооружения БМП бандиты били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.
На донецком направлении противник обстреливал наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.
На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.
"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни наших военнослужащих, силы АТО открывали огонь", - сказано в сообщении.
Напомним, 5 сентября российские наемники 34 раза открывали огонь по позициям сил АТО.
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Один раз? Наверное так заканчиваются школьные перемирия.
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Третий год войны-АТО. Определённо Россиюшку здесь не при делах, а местные шахтёры научились изготавливать боеприпасы для гранатамётов, миномётов, пулемётов, автоматов, из угля. За такое даже нобелевскую премию можно вручить. 3-ий год из ничего появляются боеприпасы.Источник: https://censor.net.ua/n454483
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