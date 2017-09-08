 Строительством Северного потока руководят бывшие агенты КГБ и Штази, применяя давление на самом высоком уровне, - датский журналист

Пишет об этом датский журналист-расследователь Йенс Говсгаард (Jens Høvsgaard) в своей книге "Spionerne der kom ind med varmen" ("Шпионы пришли с жарой"), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
Автор книги отметил, что нынешний директор Nord Stream Маттиас Варниг был агентом Штази в ГДР и секретным агентом в Западной Германии. Владимир Путин, который полностью контролирует Газпром, является бывшим агентом КГБ. "Эти два джентльмена - давние знакомые, вместе работали в Дрездене во время "холодной войны". Когда им требовалось разрешение на строительство газопровода Nord Stream еще в 2009 году, они завербовали бывших коллег и использовали несколько шпионских методов, чтобы оказывать давление и шантажировать политиков и государственных служащих в странах, которые участвуют в этом проекте", - заявил Йенс Говсгаард.
Журналист напомнил, что бывшие агенты КГБ, так называемые силовики, и теперь занимают видные должности в администрации Путина и в Газпроме. Пять из шести руководителей Газпрома были шпионами КГБ.
Йенс Говсгаард также подчеркнул, что, несмотря на изменение ситуации в мире по сравнению с 2009 годом, путинская система остается такой, как прежде, она не меняется. Поэтому Nord Stream и Газпром в дальнейшем используют угрозы против правительств и одаривают некоторых щедрыми пожертвованиями, чтобы получить разрешение на строительство очередной ветки газопровода.
"С западной перспективы 2009 года Путин и Россия были обычными партнерами. Когда такие страны, как Польша и Украина или страны Балтии постоянно предупреждали остальную Европу о намерениях Путина, что использует газ как политическое оружие, немного западных лидеров принимало это во внимание", - сказал журналист.
В своей книге он обнародовал данные, полученные из дипломатических каналов, и документы, которые свидетельствуют о последствиях согласия на российский проект. "Для таких стран, как Дания, доступ датских компаний к российскому рынку был важнее, чем стабильность Украины. Сегодня политики лучше осознают эту проблему, но как отказать Путину, когда они имели с ним общие дела еще 2010 года? Это проблема", - отметил Йенс Говсгаард.
Датский журналист считает, что бывшие агенты КГБ и Штази, в сотрудничестве с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, имеют доступ к лицам, принимающим решения в Дании, Швеции и Финляндии, и используют эти контакты.
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Но для ЕС скорее всего - откровение.
Такими маленькими каплями и формируется образ врага - паРаши, во всём мире.
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цензор видимо проспал ту новость
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"Правительство Дании выступило с законодательной инициативой, которая позволит блокировать строительство газопроводов типа "Северный поток-2", если профильные ведомства сочтут, что представленные проекты противоречат национальным интересами и международным обязательствам страны. Об этом сообщает газета Politiken."
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Сообщение о том, что над воинской частью пролетел неизвестный объект, поступило в дежурную часть Балаклейского отдела полиции 5 сентября. «Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщовка Балаклейского района», - сообщили в полиции.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом «НАРП-1», во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части.
Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.
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Только мир меняется не на пользу этой крысе.
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