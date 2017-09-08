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Все про:КГБ (131) Россия (72177) Северный поток (155)

 Строительством Северного потока руководят бывшие агенты КГБ и Штази, применяя давление на самом высоком уровне, - датский журналист

газопровод

Строительством газопровода Nord Stream и популяризацией этого проекта занимались и в дальнейшем занимаются бывшие агенты КГБ и Штази (спецслужбы ГДР). Они коррумпировали и шантажировали важнейших политиков Швеции, Финляндии, Германии и Дании, чтобы получить соответствующие полномочия.

Пишет об этом датский журналист-расследователь Йенс Говсгаард (Jens Høvsgaard) в своей книге "Spionerne der kom ind med varmen" ("Шпионы пришли с жарой"), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Автор книги отметил, что нынешний директор Nord Stream Маттиас Варниг был агентом Штази в ГДР и секретным агентом в Западной Германии. Владимир Путин, который полностью контролирует Газпром, является бывшим агентом КГБ. "Эти два джентльмена - давние знакомые, вместе работали в Дрездене во время "холодной войны". Когда им требовалось разрешение на строительство газопровода Nord Stream еще в 2009 году, они завербовали бывших коллег и использовали несколько шпионских методов, чтобы оказывать давление и шантажировать политиков и государственных служащих в странах, которые участвуют в этом проекте", - заявил Йенс Говсгаард.

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Журналист напомнил, что бывшие агенты КГБ, так называемые силовики, и теперь занимают видные должности в администрации Путина и в Газпроме. Пять из шести руководителей Газпрома были шпионами КГБ.

Йенс Говсгаард также подчеркнул, что, несмотря на изменение ситуации в мире по сравнению с 2009 годом, путинская система остается такой, как прежде, она не меняется. Поэтому Nord Stream и Газпром в дальнейшем используют угрозы против правительств и одаривают некоторых щедрыми пожертвованиями, чтобы получить разрешение на строительство очередной ветки газопровода.

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"С западной перспективы 2009 года Путин и Россия были обычными партнерами. Когда такие страны, как Польша и Украина или страны Балтии постоянно предупреждали остальную Европу о намерениях Путина, что использует газ как политическое оружие, немного западных лидеров принимало это во внимание", - сказал журналист.

В своей книге он обнародовал данные, полученные из дипломатических каналов, и документы, которые свидетельствуют о последствиях согласия на российский проект. "Для таких стран, как Дания, доступ датских компаний к российскому рынку был важнее, чем стабильность Украины. Сегодня политики лучше осознают эту проблему, но как отказать Путину, когда они имели с ним общие дела еще 2010 года? Это проблема", - отметил Йенс Говсгаард.

Датский журналист считает, что бывшие агенты КГБ и Штази, в сотрудничестве с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, имеют доступ к лицам, принимающим решения в Дании, Швеции и Финляндии, и используют эти контакты.

Также читайте: США обещают не допустить строительства "Северного потока 2", - Порошенко

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Для нас это не секрет.
Но для ЕС скорее всего - откровение.

Такими маленькими каплями и формируется образ врага - паРаши, во всём мире.
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эта озёрно-ботоксная шушера не бывшие агенты, а сотрудники КГБ\ФСБ.
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Россия-миротворец, это все равно, что людоед-вегетарианец.
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кстати, в парламенте Дании предлагают законопроект о запрете строительства потока-2 через морскую территорию Дании
цензор видимо проспал ту новость
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вот та новость:
"Правительство Дании выступило с законодательной инициативой, которая позволит блокировать строительство газопроводов типа "Северный поток-2", если профильные ведомства сочтут, что представленные проекты противоречат национальным интересами и международным обязательствам страны. Об этом сообщает газета Politiken."
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предлагают и запретили - это совсем разные события
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такая у капиталистов процедура: сначала предлагают а потом принимают...
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В Украине давно поняли, что Эрлер, Штайнмайер, Меркель, руководство Сименс ...многие немецкие политики служат интересам россии.
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В Балаклее Харьковской области военнослужащие обстреляли частный самолет, который пролетал над территорией воинской части, сообщает полиция области.

Сообщение о том, что над воинской частью пролетел неизвестный объект, поступило в дежурную часть Балаклейского отдела полиции 5 сентября. «Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщовка Балаклейского района», - сообщили в полиции.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом «НАРП-1», во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части.
Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Строительством Северного потока руководят бывшие агенты КГБ и Штази, применяя давление на самом высоком уровне, - датский журналист - Цензор.НЕТ 8950

Строительством Северного потока руководят бывшие агенты КГБ и Штази, применяя давление на самом высоком уровне, - датский журналист - Цензор.НЕТ 435
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Обкладывают Путина со всех сторон, скоро опять начнет пугать мир загнанной в угол крысой.
Только мир меняется не на пользу этой крысе.
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Методы кгб - шантаж. Фотки в сауне с девочками. А европейцы не закаленные и попадаются. Потом этих политиков держат за яйки кгбисты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтроительством Северного потока руководят бывшие агенты КГБ и Штази, применяя давление на самом высоком уровне, - датский журналист
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