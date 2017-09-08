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Все про:референдум (1212) Каталония (14)

 Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии

каталония

В четверг, 7 сентября, Конституционный суд Испании провел чрезвычайное заседание, на котором приостановил действия законопроекта о проведении референдума о независимости Каталонии.

Также приостановлено действие и актов о созыве референдума 1 октября, а также о созыве избирательного органа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, 7 сентября парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил проведение референдума о независимости, несмотря на протест официального Мадрида.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон позже подписал принятый парламент законопроект, согласно которому будет проведен референдум о независимости автономного округа от Испании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости
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Хватит Ывропейской толерастии, щимите сепаров по полной. Ато получите народную республику Каталонию.
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не тупи Олег
каталонцы там уже тысячи лет живут а не пришлые люди как москали на Домбасе
поэтому твое сравнение некорректно
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Интересна теперь реакция властей Каталонии.
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Ну шо сказать, друзья-каталонцы. Есть тут за поребриком один отзывчивый парень, специалист по референдумам. Попробуйте его попросить. Вон крымчане и жители Донбасса до сих пор не нарадуются..
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Одному мне кажется, что за этим референдумом торчат те же уши, что и в Нидерландах, и в Англии?
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Барселоне в чемпионате Каталонии не было бы равных. Как и Шахтеру в чемпионате лугандона.
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Испания дала уже Каталонии полную автономию - но сепарам-чунга-чангам и этого мало !
Значить скоро заберут у них и автономию, но независимость от Испании они не получат НИКОГДА !
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Kaba Mota - ну жили же тысячи лет, а отделиться почему-то сейчас решили? ИМХО, есть один очень известный любитель референдумов, вот он и раскачивает, где может.
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Испания унитарное государство...
Интересно, кто следующий заявит о референдуме???
Баски...Андалусия... или Наварра???
Крым тоже имел полномочия расширенной автономии, Что из это вышло все знают..
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MURLIN MURLOFF, ну так и парламент Крыма тогда тоже чего-то одобрил. Правда, в Крыму это было под дулами автоматов, а в Каталонии- возможны варианты. Где звонкая монета, где компромат, а где перспектива стать кем-то вроде Шредера в росбизнесе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии
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