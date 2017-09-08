 Конституционный суд Испании приостановил проведение референдума в Каталонии

Также приостановлено действие и актов о созыве референдума 1 октября, а также о созыве избирательного органа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Напомним, 7 сентября парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил проведение референдума о независимости, несмотря на протест официального Мадрида.
Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон позже подписал принятый парламент законопроект, согласно которому будет проведен референдум о независимости автономного округа от Испании.
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каталонцы там уже тысячи лет живут а не пришлые люди как москали на Домбасе
поэтому твое сравнение некорректно
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Значить скоро заберут у них и автономию, но независимость от Испании они не получат НИКОГДА !
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Генпрокуратура Испании готовит иски против членов правительства Каталонии, планирующих референдум о независимости
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Интересно, кто следующий заявит о референдуме???
Баски...Андалусия... или Наварра???
Крым тоже имел полномочия расширенной автономии, Что из это вышло все знают..
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