EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Здоровье
  890  15
Все про:Путин (24217) США (13360) хамство (45) Тиллерсон (153)

 "Очень интересный комментарий Путина", - Госдеп о словах президента РФ про "плохую компанию" Тиллерсона

тиллерсон

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон оказался в "плохой компании"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Очень интересный комментарий президента Владимира Путина", - сказала она.

Ранее Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в плохую компанию, и "отруливает" от сотрудничества.

Также читайте: Путин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опять попадет пигмей мордовский под раздачу.
А отдуваться придется русне на воронеже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бля, до слёз. ))) Карлик столько говорит и говорит, что то объясняет, а в ответ "Очень интересный комментарий".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот мне интересно на какую бутылку будут американцы сажать недомерка, у них наверное таких маленьких и не производят. Может на пузырек от одеколона или еще какую мелкую тару, соизмеримую по размеру с тушкой чучела плюгавого педофила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посадят на большую! У путина большие возможности!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Друг, оставь покурить... А в ответ - тишина..." Хуйло рано или поздно "не вернётся из боя"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Владимира Путина не позвали на саммит по реформированию ООН.Вот сейчас обидно было"Очень интересный комментарий Путина", - Госдеп о словах президента РФ про "плохую компанию" Тиллерсона - Цензор.НЕТ 3521
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Kirill Bezrukov‏ @KBezrukov 3 сент.

Группа сенаторов республиканцев подготовили законопроект о лишении гражданства США бывших граждан СССР, уличенных в связях с ФСБ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неужели дочь Лаврова и ее семейку выпрут из США. Вот ето будет визгу в кремле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
«КП» разыскивает мужчину, снимавшего голого ребенка в центре Москвы"
https://www.crimea.kp.ru/daily/26726/3753175/

"Очень интересный комментарий Путина", - Госдеп о словах президента РФ про "плохую компанию" Тиллерсона - Цензор.НЕТ 1767

"Очень интересный комментарий Путина", - Госдеп о словах президента РФ про "плохую компанию" Тиллерсона - Цензор.НЕТ 5473


 показать весь комментарий
Ответить
 
Обстановка вокруг Южной Кореи
"Очень интересный комментарий Путина", - Госдеп о словах президента РФ про "плохую компанию" Тиллерсона - Цензор.НЕТ 7383

Посол США в Японии Уильям Ф. Хагерти на борту USS Рональд Рейган (CVN 76)

По состоянию на конец дня четверга, ситуация вокруг ядерной программы КНДР продолжает развиваться и пока имеются только некоторые приблизительные данные о том, по какому сценарию она будет развиваться дальше.
Итак, из того, что можно пощупать руками, в Южную Корею уже прибыли и встали на боевую дежурство дополнительные четыре комплекса ПВО/ПРО США THAAD. Их позиционный район находится в 300 км южнее Сеула, в районе Сонджоу. Помнится, именно эти комплексы не на шутку расстроили Путина, несмотря на очередное ракетное и ядерное испытание, в исполнении КНДР. Как мы помним, Путин грозил предпринять ответные меры и наверное таки предпринимал. По крайней мере, вчера из Забайкалья пришло сообщение о том, что сошел с рельсов эшелон с военной техникой и при этом, 11 вагонов перевернулись. Как завещал великий Бисмарк: «На каждую вашу хитрость у русских найдется невообразимая глупость». Так что ответ получился в крайне степени громким и безусловно - асимметричным. Второй момент, который пока нельзя потрогать рукой, но тем не менее, даже информация о нем весьма симптоматична. Пентагон сообщил, что на данный момент вопрос о возврате в Южную Корею ядерного арсенала не решен. Это можно понимать так, что вопрос уже поставлен и прорабатывается, но окончательного решения пока нет. Понятно, что это уже не THAAD и возврат ядерного оружия создаст новый баланс сил в регионе.
Тем временем, в российском Владивостоке прошли консультации глав государств в рамках регионального экономического саммита. В частности, глава Южной Кореи Лунь Чже пообщался со своими коллегами из Японии и РФ. Если с японским руководством было достигнуто полное взаимопонимание и совпадение взглядов на сложившуюся ситуацию, то с Путиным получился другой разговор. Лунь Чже сообщил Путину, что есть возможности увеличения товарооборота, но этому мешает поддержка Россией Пхеньянского режима, несмотря на опасные игры с ракетным и ядерным оружием. В частности, Путину было указано на то, что недавно Москва снова поставила в КНДР 40 тыс. тонн нефти, что поддерживает милитаристский угар Пхеньяна. Лунь Чже предложил Путину прекратить любые поставки топлива и присоединиться к жестким санкциям против северокорейского режима. На это Путин ответил в том смысле, что не знает, что это за кожгалантерейное изделие, а дословно: «Кошелек, кошелек, какой кошелек?». Ясно что и о санкциях ему слышать тоже не очень хотелось.
В это же время, президент США Трамп проводил совместную пресс-конференцию с эмиром Кувейта, где, отвечая на вопросы журналистов о вариантах ответа США на ядерные испытания в КНДР, ответил примерно следующее: «Военные действия, безусловно, будут вариантом». На уточняющий ответ о том, насколько неизбежным является военный вариант, Трамп ответил, что ничего не может быть неизбежным. А еще он добавил, что было бы «здорово», если бы могло быть другое решение, и что для Северной Кореи было бы «очень грустно», если бы военные действия стали бы неизбежными. Это было сказано на фоне того, что заявил Глава Пентагона Джим Маттис своему коллеге, министру обороны Южной Кореи Сун Юнг Му: «любая угроза Соединенным Штатам, ее территориям или их союзникам будет встречена с помощью массированных, эффективных и подавляющих военных ответных действий».
А из различных мест Азиатско-Тихоокеанского региона, поступают сведения о том, что авианосцы и десантные доки, начали маневры и передвижения, имеющие все шансы закончится сбором в Японском море. Пока никаких открытых заявлений, на сей счет не последовало, но в порту Йокосука, где базируется флот США, на борт авианосца Рональд Рейган поднимался посол США в Японии и долго беседовал с командованием корабля, в ходе ознакомительной экскурсии по его помещениям.
По правилам подобных сюжетов, без ответа действия и заявления Северной Кореи не останутся точно. Другое дело, каким этот ответ будет и когда это произойдет. Судя по тому, в чьи крепкие руки попало военное ведомство, долго ждать не придется и ответ должен быть запоминающимся.
антиколорадос
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье"Очень интересный комментарий Путина", - Госдеп о словах президента РФ про "плохую компанию" Тиллерсона
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти