 "Очень интересный комментарий Путина", - Госдеп о словах президента РФ про "плохую компанию" Тиллерсона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
"Очень интересный комментарий президента Владимира Путина", - сказала она.
Ранее Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в плохую компанию, и "отруливает" от сотрудничества.
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Миротворцы на Донбассе должны размещаться по согласию конфликтующих сторон, Россия такой стороной не является, - Песков(116)
Предложение Путина о миротворцах на Донбассе - не что иное, как троянский конь, - Bloomberg(83)
Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский(34)
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР, - Песков(56)
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"Здесь я не могу конкретизировать", - Песков про угрозы Путина направлять удары "ЛДНР" в другие "зоны конфликта"(92)
Путин угрожает миру вооружением террористов, - Турчинов(163)
А отдуваться придется русне на воронеже.
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А не то что в верху.
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Группа сенаторов республиканцев подготовили законопроект о лишении гражданства США бывших граждан СССР, уличенных в связях с ФСБ.
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https://www.crimea.kp.ru/daily/26726/3753175/
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Посол США в Японии Уильям Ф. Хагерти на борту USS Рональд Рейган (CVN 76)
По состоянию на конец дня четверга, ситуация вокруг ядерной программы КНДР продолжает развиваться и пока имеются только некоторые приблизительные данные о том, по какому сценарию она будет развиваться дальше.
Итак, из того, что можно пощупать руками, в Южную Корею уже прибыли и встали на боевую дежурство дополнительные четыре комплекса ПВО/ПРО США THAAD. Их позиционный район находится в 300 км южнее Сеула, в районе Сонджоу. Помнится, именно эти комплексы не на шутку расстроили Путина, несмотря на очередное ракетное и ядерное испытание, в исполнении КНДР. Как мы помним, Путин грозил предпринять ответные меры и наверное таки предпринимал. По крайней мере, вчера из Забайкалья пришло сообщение о том, что сошел с рельсов эшелон с военной техникой и при этом, 11 вагонов перевернулись. Как завещал великий Бисмарк: «На каждую вашу хитрость у русских найдется невообразимая глупость». Так что ответ получился в крайне степени громким и безусловно - асимметричным. Второй момент, который пока нельзя потрогать рукой, но тем не менее, даже информация о нем весьма симптоматична. Пентагон сообщил, что на данный момент вопрос о возврате в Южную Корею ядерного арсенала не решен. Это можно понимать так, что вопрос уже поставлен и прорабатывается, но окончательного решения пока нет. Понятно, что это уже не THAAD и возврат ядерного оружия создаст новый баланс сил в регионе.
Тем временем, в российском Владивостоке прошли консультации глав государств в рамках регионального экономического саммита. В частности, глава Южной Кореи Лунь Чже пообщался со своими коллегами из Японии и РФ. Если с японским руководством было достигнуто полное взаимопонимание и совпадение взглядов на сложившуюся ситуацию, то с Путиным получился другой разговор. Лунь Чже сообщил Путину, что есть возможности увеличения товарооборота, но этому мешает поддержка Россией Пхеньянского режима, несмотря на опасные игры с ракетным и ядерным оружием. В частности, Путину было указано на то, что недавно Москва снова поставила в КНДР 40 тыс. тонн нефти, что поддерживает милитаристский угар Пхеньяна. Лунь Чже предложил Путину прекратить любые поставки топлива и присоединиться к жестким санкциям против северокорейского режима. На это Путин ответил в том смысле, что не знает, что это за кожгалантерейное изделие, а дословно: «Кошелек, кошелек, какой кошелек?». Ясно что и о санкциях ему слышать тоже не очень хотелось.
В это же время, президент США Трамп проводил совместную пресс-конференцию с эмиром Кувейта, где, отвечая на вопросы журналистов о вариантах ответа США на ядерные испытания в КНДР, ответил примерно следующее: «Военные действия, безусловно, будут вариантом». На уточняющий ответ о том, насколько неизбежным является военный вариант, Трамп ответил, что ничего не может быть неизбежным. А еще он добавил, что было бы «здорово», если бы могло быть другое решение, и что для Северной Кореи было бы «очень грустно», если бы военные действия стали бы неизбежными. Это было сказано на фоне того, что заявил Глава Пентагона Джим Маттис своему коллеге, министру обороны Южной Кореи Сун Юнг Му: «любая угроза Соединенным Штатам, ее территориям или их союзникам будет встречена с помощью массированных, эффективных и подавляющих военных ответных действий».
А из различных мест Азиатско-Тихоокеанского региона, поступают сведения о том, что авианосцы и десантные доки, начали маневры и передвижения, имеющие все шансы закончится сбором в Японском море. Пока никаких открытых заявлений, на сей счет не последовало, но в порту Йокосука, где базируется флот США, на борт авианосца Рональд Рейган поднимался посол США в Японии и долго беседовал с командованием корабля, в ходе ознакомительной экскурсии по его помещениям.
По правилам подобных сюжетов, без ответа действия и заявления Северной Кореи не останутся точно. Другое дело, каким этот ответ будет и когда это произойдет. Судя по тому, в чьи крепкие руки попало военное ведомство, долго ждать не придется и ответ должен быть запоминающимся.
антиколорадос
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