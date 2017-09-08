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Все про:Венгрия (443) образование (1611)

 "Это удар в спину", - МИД Венгрии раскритиковал реформу образования в Украине

венгрия

По мнению МИД Венгрии, Украина нанесла "удар в спину", внеся правки в свой образовательный закон, который сильно нарушает права венгерского меньшинства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське TV

Глава МИД Венгрии Петер Сиджарто заявил, что "Украина ударила Венгрию в спину", внеся поправки в закон об образовании.

По его словам, законопроект нарушает права венгерского меньшинства.

"Позорно, что страна, которая стремится стать ближе к Евросоюзу, приняла решение, полностью противоречит европейским ценностям", - заявил он.

Также читайте: МИД Румынии выразил обеспокоенность принятым Радой законом об образовании

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании. "За" соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.

Отметим, что в принятом Радой законе об образовании предполагается, что национальным меньшинствам гарантируется право обучения на родном языке одновременно с украинским языком лишь в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.


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Та хоч в пах, це Україна, вчіть свої мови у приватних школах в неурочний час, ніхто вам не забороняє, а не в державних школах за мій кошт (як платника податків)
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"Эхо Москвы" провело опрос на тему "Представителя какой национальности в тёмное время дня вы опасаетесь?". 59% проголосовавших ответили, что падают в обморок от страха перед украинцами. 31% боится чеченцев. Это объясняет, почему россияне не едут в захваченный Крым https://twitter.com/wasily_crimea/status/905495026989502464 (скрин опроса).
"Это удар в спину", - МИД Венгрии раскритиковал реформу образования в Украине - Цензор.НЕТ 1459
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Догонял кацапа не чеченец , а муртад (подстилка кремлёвская ) . А так всё по делу . Будете кровавым поносом срать , мокшане немытые , при виде украинца .
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Добавить забыл. Когда на Эхе начался этот опрос, Айдер Муждабаев у себя на страничке в Фейсбук рассказал о нём и предложил всем поучаствовать. Пошли и проголосовали в шутку за самих себя - за "украинцев". А до этого результаты были такими (приблизительно по памяти):
- чеченцы - 78%
- затрудняюсь ответить - 15%
- украинцы - 7%
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Украинцы накрутили результаты ? Может мы им и выборы со своим результатом сделаем в 2018 году теперь ?
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Был летом в Закарпатьи. Зашел в магазин сигареты купить. Пан ваше нерозумие. Толи я в Польше, то ли в Венгрии...
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Повністю підтримаю. Хочуть хай вчать за рахунок громад.
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а в Венгрии с этим что? ну как там с национальными меншинствами в сфере образования, в частности с украинцами дело?
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ну если так о чём разговор, не стоит указывать грязным пальцем, если им нечего будет ответить на такой вопрос встречный, пусть МИД УКраины обратит на это внимание и предложит двустороннее решение такой проблемы
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лично я МИДу Венгрии вражаю решительную,неприклонную озабоченность-держитесь там
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А в Угорщині скільки українських класів в школах?
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венгри тоже верещать про злочину владу бариг 1 ппц
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У мадярських окупантів ще не вивітрився з голови дух нацизму і вологі мрії про імперію. #.й вам, а не Закарпаття. Ще ми тільки не питали в угро-фінів чи вчити їх кривоязику мову
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То , что гавкает Венгрия, это как миннимум нашем МИДом должно быть разценено как вмешательство в дела Украины!
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Венгерские фашисты пусть заткнутся. Попробуют качать в Украине тему сепаратизма будут уничтожены. У них армии то и нет практически
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охренеть, с одной стороны кацапы визжат про русский, с другой - венгры про венгрский, с третьей - татары требую автономию....Шо происходит??? всех на х.
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При содействии Общества украинской культуры Венгрии в Будапеште, Ньиредьхазае и Варпалоте действуют украинские воскресные школы, финансирование которых осуществляется за счёт государственных средств[3].

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Мы точно также гарантируем им изучение венгерского языка в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Источник: https://censor.net.ua/n454478
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ВОСКРЕСНЫЕ школы! А не обычные. И уж никак не университет, как мадяры губку раскатали.
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А когда паспорта раздавали всем венграм Украины, то это не было ударом в спину? Живете в Украине, то и учите украинский.
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Как эе тех кто мечтает поделить Украину колбасит от нашей образовательной реформы Кацапье Мадьяры и Цыгане прям в истерике бьются !
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"Это удар в спину", - МИД Венгрии раскритиковал реформу образования в Украине

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ми українці,полюбляємо наносити удари вспіну. А чого мадяри хотіли? Зробити свою мову у Закарпатті державною?
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А в каких странах в "европейскими ценностями" украинцы могут учиться на родном языке в школах и в университете?
Будапештский университет предоставляет такие возможности?
Или может Бухарест, бо и румыны вслед за мадярами что-то подобное вякали.
Не нравится, что прекратили обучать и готовить для вас рабочие кадры за наш бюджет?
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Консервы начали взрываться- протухли сильно
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Надо как израильтяне - всех нах . Наша страна - наши порядки .
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кажется, до украинцев в связи с этой войной начинает доходить.
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Мы вроде венгров не учим как им жить в своей Венгрии....на венгерском языке образование в Венгрии!!!!! и в чем проблема???? чемодан-вокзал-венгрия!!!!
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" В Будапеште, Ньиредьхазае и Варпалоте действуют украинские воскресные школы, Теоретически, согласно закону, украинский язык может быть региональным, однако таких населённых пунктов в Венгрии не существует. Украинский язык является только языком национального меньшинства" https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы_в_Венгрии#cite_note-:0-3
Кроме нескольких воскресных школ больше ничего нет в Венгрии ? Ну так какие вопросы могут быть к Украине ?
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Ну пускай эти венгры, румыны и прочие цыгане за свои деньги строят тут школы и учат желающих.
И вообще, а нахера мне в моем городе какие-то румынские школы?
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Ленка бандаренчиха уже тоже истерику закатила,ждем у соловья скрежета зубов,шо то всех подхуйловников от нашего языка начинает как одержимых колбасить ,значит все правильно делается
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Увы, страна сейчас в таком жалком положении, что даже всякие Венгрии с Румыниями могут о неё ноги вытирать.
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Ну как видишь, не обломались. И что Порося им сделает? Закроет магазины Рошен?
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Петер Сиджарто, за твое выражение "позорно", я тебе скажу: позорно сосать у куйла. И второе: Украина гораздо ближе к Европе, чем вы, выходцы с Волги.
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"Это удар в спину", - МИД Венгрии раскритиковал реформу образования в Украине
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Ну так идите нах к доктору с побитой спиной, йобики.
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Если мадьяры так переживают о венграх Закарпатья то пускай открывают бесплатные курсы изучения и кто хочет пускай учит язык а в украинской школе будет украинский!
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О, ёббики встрепенулись! Вата попёрла с тылу, ёббик вашу Машу!!!
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Пусть украинские школы у себя закроют..
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Украинские школы они закрыли много лет назад...
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И при этом Венгры награждают хуйла медальками "за мир".
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Угорську армію знищив так званий Воронежський фронт, в склад якого входило багато військових частин сформованих саме в Украіні - Киеві, Херсоні, Черкасах, Одессі. Також туди входили грузинськи частини сформовані в Грузії та в Кавказі взагалі і країнах Балтики. Ну, росіяне там також були, звичайно. І цей фронт, перейменований піздніше у Перший Український, також прийняв може дуже визначну участь у визврленні Польщі від німців.
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потому что Украина слабая коррумпированная и нищая страна и всего боится, вон Польша не боится обучать на украинском, даже учителей в школах украинских набирает для украинских школьников
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В Польше не висят украинские флаги на административных зданиях в Польше нет анклавов как у нас Закарпатье где дети ходят в украинские детсады школы и изучают исключительно украинский язык а польским не владеют вообще !
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Адаптация к европейским нормам и законам? - нет, не слышали!
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Интересно, а сколько в Венгрии школ с украинским языком обучения или со словацким?
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Жак Фреско, Обучение человека, и образование для детей...уход от примитивных реакций и изменения окружающей среды меняющей ассоциативную систему ценностей..https://www.youtube.com/watch?v=w3xqjNWpyU8&t=799s


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У как в Венгрии обстоит дело с обучением на украинском языке? )
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Зато одни до колик в животе переживают за венгро- , другие за узкоязычных ...
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А эти озабоченные Австрию к себе еще присоединять не додумались, как ни как империя была. Правда, это Венгрию австрийцы себе присоединили и пользовали как хотели. Но, помнится, "Капитан Тенкеш" с куруцами сильно воевал, на зимних каникулах в конце 60-х показывали.
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