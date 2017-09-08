 "Это удар в спину", - МИД Венгрии раскритиковал реформу образования в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське TV
Глава МИД Венгрии Петер Сиджарто заявил, что "Украина ударила Венгрию в спину", внеся поправки в закон об образовании.
По его словам, законопроект нарушает права венгерского меньшинства.
"Позорно, что страна, которая стремится стать ближе к Евросоюзу, приняла решение, полностью противоречит европейским ценностям", - заявил он.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании. "За" соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.
Отметим, что в принятом Радой законе об образовании предполагается, что национальным меньшинствам гарантируется право обучения на родном языке одновременно с украинским языком лишь в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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- чеченцы - 78%
- затрудняюсь ответить - 15%
- украинцы - 7%
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Мы точно также гарантируем им изучение венгерского языка в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Источник: https://censor.net.ua/n454478
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ми українці,полюбляємо наносити удари вспіну. А чого мадяри хотіли? Зробити свою мову у Закарпатті державною?
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Будапештский университет предоставляет такие возможности?
Или может Бухарест, бо и румыны вслед за мадярами что-то подобное вякали.
Не нравится, что прекратили обучать и готовить для вас рабочие кадры за наш бюджет?
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Кроме нескольких воскресных школ больше ничего нет в Венгрии ? Ну так какие вопросы могут быть к Украине ?
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И вообще, а нахера мне в моем городе какие-то румынские школы?
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Ну так идите нах к доктору с побитой спиной, йобики.
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Покажите это мадярскому МИДу
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