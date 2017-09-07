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 Киевские новости
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 В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту с 8 по 10 сентября

дороги

В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе с 8 по 10 сентября 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе в направлении движения с проспекта Николая Бажана до Надднепрянского шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, движение ограничат с 20:00 8 сентября 2017 года до 7:00 9 сентября 2017 года в первой полосе движения; а также с 19:00 9 сентября 2017 года до 7:00 10 сентября 2017 года во второй полосе движения.

"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении пресс-службы.

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