 В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту с 8 по 10 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе в направлении движения с проспекта Николая Бажана до Надднепрянского шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, движение ограничат с 20:00 8 сентября 2017 года до 7:00 9 сентября 2017 года в первой полосе движения; а также с 19:00 9 сентября 2017 года до 7:00 10 сентября 2017 года во второй полосе движения.
"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении пресс-службы.
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