EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  464  14
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2742) дипломатия (1031) ФСБ (1224) Гриб_Павел (4)

 "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

гриб

В министерстве иностранных дел Беларуси уверяют, что "делается все, что необходимо" для расследования ситуации с похищением на территории Беларуси гражданина Украины Павла Гриба.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Также читайте: МИД Беларуси об исчезновении Павла Гриба: "Люди пропадают по самым разным причинам"

На вопрос, как отражается на имидже Беларуси история с исчезновением на ее территории Гриба, дипломат ответил, что надеется, что это не обострит отношения Беларуси с Украиной.

"Делается все, что необходимо в такой ситуации, но, к сожалению, эта ситуация рассматривается в таком более обостренном региональном контексте", - заявил замминистра.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
фу, бл.., продажные белорусы! и нашим и вашим, ненавижу таких гнид.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не стоит называть беларусов продажными, только потому что у власти коммунист-социалист, а спецслужбы набиты российскими агентами. Это всё равно, что кто нибудь будет называть украинцев продажными проститутками, потому что Янукович в качестве президента самолично официально сдал Крым Медведеву. Беларусы воюют в Украине против путинцев, они сами мягко говоря не рады засилию кремлёвцев в стране и гос.структурах.
Тут нужно прессовать лукашенковский МИД и лично Лукашенко, чтобы его кэгэбисты не валяли дурака и представили итоги расследования касаемо похищения этого парня. Иначе всё затянется на годы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это говорит что верхушка белорусов полностью контролируется фсб, то есть )(уйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
значит надо валить хуйловскую агентуру и их марионеток в Украине
и неважно кто єто сделает и как єто произойдет - важен результат
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потому что границу закрыть давно надо - за перебрик не кого не пускать ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наче вони нічого не знали, ага так і повірив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
конечно не ухудшит
подумаешь, завтра найдутся какие нибудь патриоти, грохнут лукашенковского кгбшника торгпреда и скажут что так и било
не переживайте, портянки хуйловские, все будет нештяк
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щоб в и там не казали,але беларусія це країна ватанів! Коли не вимруть всі ватники руськро-беларуського міра,то не потрібно знати руське вонюче мір
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь нужны подобные заявления по поводу совместных учений Беларуси и рашки и разворачиванию совместной системы ПВО. Только кто поверит? В правительстве Беларуси у нас уж точно друзей нет. Это видно по действиям. А слова - то такое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
государственный терроризм...что бл у нас за соседи такие конченные!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любофь.... Секс по телефону был бы точно безопаснее...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти