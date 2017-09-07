 "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
На вопрос, как отражается на имидже Беларуси история с исчезновением на ее территории Гриба, дипломат ответил, что надеется, что это не обострит отношения Беларуси с Украиной.
"Делается все, что необходимо в такой ситуации, но, к сожалению, эта ситуация рассматривается в таком более обостренном региональном контексте", - заявил замминистра.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
464 14
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Россия не пускает к задержанному Павлу Грибу украинских консулов(53)
Украинский политзаключенный Клых находится в психиатрической больнице, - омбудсмен РФ Москалькова(19)
Незаконно осужденный в России украинец Сизонович отозвал апелляцию, - правозащитница(19)
Омбудсмен РФ Москалькова отправила запрос о состоянии украинца Клыха в ФСИН(0)
Новости Крымнаша. "Агония страны скреп и духовности"(0)
РФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ(12)
Пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд, - журналист о задержании СБУ сотрудницы "Первого канала" РФ(40)
Ответить
Тут нужно прессовать лукашенковский МИД и лично Лукашенко, чтобы его кэгэбисты не валяли дурака и представили итоги расследования касаемо похищения этого парня. Иначе всё затянется на годы.
Ответить
Ответить
и неважно кто єто сделает и как єто произойдет - важен результат
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
подумаешь, завтра найдутся какие нибудь патриоти, грохнут лукашенковского
кгбшникаторгпреда и скажут что так и било
не переживайте, портянки хуйловские, все будет нештяк
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить