 Харьковский патрульный задержан по подозрению в грабеже, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Следственное управление прокуратуры Харьковской области проводит досудебное расследование по факту грабежа (ч. 2 ст. 186 УК Украины). По подозрению в совершении указанного уголовного преступления задержан 26-летний сотрудник патрульной полиции Харькова.
По предварительным данным, на 62-летнего харьковчанина напали ночью. Мужчину толкнули и сорвали золотую цепочку.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении рядового полиции. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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