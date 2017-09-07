EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  267  5
Все про:ограбление (1256) прокуратура (3167) Харьков (4399) патрульная полиция (1416)

 Харьковский патрульный задержан по подозрению в грабеже, - прокуратура

прокуратура

Следователи прокуратуры задержали в Харькове патрульного полицейского, который подозревается в совершении грабежа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Следственное управление прокуратуры Харьковской области проводит досудебное расследование по факту грабежа (ч. 2 ст. 186 УК Украины). По подозрению в совершении указанного уголовного преступления задержан 26-летний сотрудник патрульной полиции Харькова.

По предварительным данным, на 62-летнего харьковчанина напали ночью. Мужчину толкнули и сорвали золотую цепочку.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пятерых патрульных полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах. ВИДЕО+ФОТО

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении рядового полиции. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проверьте паспорт = фамилия не кернес или добкин? если наркота то может быть брат добкина .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пздц...Це ж як в ту поліцію відбирають охламонів,що такі довбні туди потрапляють? Як не хабарники з алкашами за кермом то грабіжники? Чи саме таких і відбирають?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очередная жертва никчемных психологов и поломанного детектора лжи, на которые потрачено миллиноны бюджетных средств.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковский патрульный задержан по подозрению в грабеже, - прокуратура
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти