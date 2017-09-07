 Кабмин объявил конкурс на должность председателя Госрыбагентства

Об этом говорится в распоряжении правительства №611-р от 6 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно ему, условия оплаты труда председателя Госрыбагентства предусматривают 13 тыс. гривен должностного оклада, а также надбавки; назначение на должность предусмотрено сроком на 5 лет с правом повторного назначения еще на 5 лет или дальнейшего перевода по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы на равнозначную или низшую должность в другой государственный орган.
Требования к кандидату: степень высшего образования - магистр, общий стаж работы не менее 7 лет, а также опыт работы на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов, регулирования рыболовства, безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства - не менее 3 лет.
Документы принимаются до 16:00 22 сентября.
Конкурсы будут проведены в 10:00 10 октября по адресу: Киев, ул. Прорезная, 15.
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