 Решение о возбуждении уголовного дела по пропавшему Павлу Грибу будет принято по результатам проверки, - МИД Беларуси

Об этом сегодня на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
"Первичная проверка, проведенная по запросу украинской дипмиссии в Минске правоохранительными органами Беларуси, не выявила каких-либо дополнительных сведений по данному вопросу. Вместе с тем, учитывая общественный резонанс в Украине и обращение посольства, эта тема находится на особом контроле. По имеющейся на данный момент информации, в белорусские компетентные органы от отца пропавшего украинца Игоря Гриба 31 августа поступило соответствующее официальное заявление. По нему проводятся все необходимые проверочные мероприятия, и в результате в предусмотренные законом сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Какой-либо дополнительной информации от правоохранительных органов Украины МИД Беларуси не получал", - сказал Мирончик.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
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и Украина должна,не его вина что Беларусь скурвилась
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І це на популярному каналй 112
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Про Рабиновича тоже стараюсь ничего не смотреть, и даже не читать - боюсь это может у меня развить антисемитские взгляды.
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Вассалы ничего не решают на своей территории без ведома и одобрения московского хана-пахана.
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Украінцы, раскажыце, а чаму вы наплявалі на кроў Нябеснай Сотні, і абралі сабе здрадніка і акупанта? Чаму вы другі раз наплявалі і на кроў Нябеснай Сотні, і на Людзей, якія загінулі на Данбасе, і абралі сабе ізноў "вярхоўную" здраду? Хто вам даў права пляваць на кроў? У тым ліку - на беларускі кроў? У нас пачынаецца вайна..., - што ж - мы пераможам... Толькі мы, у адрозненне ад вас ніколі не будзем пляваць на кроў нашага народа. А вы- плюяце на кроў самых лепшых украінцаў.
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