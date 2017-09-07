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 Решение о возбуждении уголовного дела по пропавшему Павлу Грибу будет принято по результатам проверки, - МИД Беларуси

беларусь

По заявлению отца пропавшего в Гомеле украинца Павла Гриба в Беларуси после проведения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Об этом сегодня на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Также читайте: Украинская сторона просила омбудсмена РФ лично вмешаться в ситуацию с похищением Павла Гриба, - Чаплыга

"Первичная проверка, проведенная по запросу украинской дипмиссии в Минске правоохранительными органами Беларуси, не выявила каких-либо дополнительных сведений по данному вопросу. Вместе с тем, учитывая общественный резонанс в Украине и обращение посольства, эта тема находится на особом контроле. По имеющейся на данный момент информации, в белорусские компетентные органы от отца пропавшего украинца Игоря Гриба 31 августа поступило соответствующее официальное заявление. По нему проводятся все необходимые проверочные мероприятия, и в результате в предусмотренные законом сроки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Какой-либо дополнительной информации от правоохранительных органов Украины МИД Беларуси не получал", - сказал Мирончик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не пускает к задержанному Павлу Грибу украинских консулов

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
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ТЕРОРАША ВА ФСЕЙ КРАСЕ . Уже пацанов воруют . Быдло .
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То что монгольский улус под названием Московия страна лицемер- террорист без какой либо морали - это понятно. Другой вопрос, что спецслужбы Беларуси в ответе за парня. Спецслужбы Лукашенко контролируют абсолютно всё в стране и если под их носом похищают человека, значит они об этом заведомо прекрасно знали.
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Орда. Викрадають ясир. Кацапська орда не розвивалась разом зі всім світом, тому так і залишилась в нецивілізованому середньовіччі. Хан-каган-імператор-генсек-пуйло - міняється лише назва пахана, все решту - набіги на сусідів, грабунки, викрадення заручників - залишається сталим. Орда.
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Мммдааа я о такой славе в 20 лет когда о тебе пекуться-суетяться различные государства министерства и ведомства и не предполагал даже
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американцы защищают своих граждан везде и всегда
и Украина должна,не его вина что Беларусь скурвилась
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В развитых государствах это норма в отличие от диктатур и разных банановых государств. Государство обязано защищать своих граждан иначе нет смысла в существовании государства.
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Украина должна равняться на развитый мир или будем похожи на вырожденцев из России ,которые от своих отказываются
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Безопасность граждан наиглавнейшая обязанность государства. Это касается как криминальной сферы так и военно-политической. Разумеется это касается и аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Украина обязана как можно скорей освободить своих граждан находящихся под оккупацией.
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Они с рабиновичем там постоянные гости. NewsOne, 112 и Интер нужно спалить к ху.м
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Мураєв ясно висловився в підтримку росії! Я ФЇГЕЮ!
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Ось це і рветься на досракові разом із Юлею. Та ще всілякі Сироїди, що заявляють про незаконність участі ЗСУ в АТО.
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Але ж я слухав мураева! Офуеть! Расея друг,а Україна ворог!
І це на популярному каналй 112
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Я взагалі не можу- як і на Рабіновича. Там навіть Ляшко відпочиває.
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Даже секундное появление значка ньюсван в левом верхнем углу экрана вызывает всплеск ярости. Знакомый психиатр, с которым я по вторникам играю в биллиард, говорит: "вiдхилень нема". Может сходить к русскоязычному в поликлинику?

Про Рабиновича тоже стараюсь ничего не смотреть, и даже не читать - боюсь это может у меня развить антисемитские взгляды.
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кацапы уже признались а эти дурака включили, какой позор.... но дело не в этом, как в Минске могут проходить переговоры, это-же фактически территория рашки, с таким-же успехом их можно в Москве проводить
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Крым. В следующем году оккупанты откроют круглогодичный военный лагерь для детей в рамках программы "Православный ИГИЛ". Готовь мясо смолоду
Решение о возбуждении уголовного дела по пропавшему Павлу Грибу будет принято по результатам проверки, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 8837
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Это вряд ли. Никто не будет на них переводить героин. Обойдутся винтом....
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Хочу додати!З такою політикою,як що допускають до влади таких політиків,як мураєв,то Україну жде не дуже гарний варіант! Московський!
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Лукашенковский БелСовхоз-РБ давно уже не является суверенной страной : это вассальный улус моцковской Орды, бесплатный военный полигон для рашкованских агрессоров.

Вассалы ничего не решают на своей территории без ведома и одобрения московского хана-пахана.
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Пачалася акупацыя Беларусі... Да, гэта наша праблема. Дзеля гэтага маскалі нават арганізавалі "крызіс" паўночна-карэйскі... Вы ж не разумееце гэта, праўда? Вы нічога не разумееце... Ніколі.

Украінцы, раскажыце, а чаму вы наплявалі на кроў Нябеснай Сотні, і абралі сабе здрадніка і акупанта? Чаму вы другі раз наплявалі і на кроў Нябеснай Сотні, і на Людзей, якія загінулі на Данбасе, і абралі сабе ізноў "вярхоўную" здраду? Хто вам даў права пляваць на кроў? У тым ліку - на беларускі кроў? У нас пачынаецца вайна..., - што ж - мы пераможам... Толькі мы, у адрозненне ад вас ніколі не будзем пляваць на кроў нашага народа. А вы- плюяце на кроў самых лепшых украінцаў.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРешение о возбуждении уголовного дела по пропавшему Павлу Грибу будет принято по результатам проверки, - МИД Беларуси
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