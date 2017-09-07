 Гриневич назвала самые популярные среди абитуриентов специальности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.
По ее словам, больше всего заявлений было подано на филологию.
"Конечно, здесь основной вклад - иностранная филология. Люди стремятся изучать иностранные языки и это, в принципе, правильно", - сказала министр.
Гриневич отметила, что на втором месте по популярности - право.
"Затем менеджмент, медицина, компьютерные науки, туризм. Далее идет среднее образование - это учителя, психология, экономика и инженерия программного обеспечения", - рассказала министр.
Гриневич также озвучила перечень самых непопулярных специальностей. Среди них богословие, гидроэнергетика, религиоведение, судостроение, деревообрабатывающие и мебельные технологии, атомная энергетика, гидротехническое строительство, водная инженерия.
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https://www.youtube.com/watch?v=zOqoLM0qfdo
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1 депутат
2 хабарник
3 копач бурштину
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В Украине от адвокатов вообще ничего не зависит. До сиих пор работает система я судья ты говно. Я мент ты говно.
а юристы вообще по сути 20% шарлотаны!
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