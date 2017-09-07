EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество
  3040  18
Материалы по теме:
Все про:вступительная кампания (118) абитуриент (67) Гриневич (192)

 Гриневич назвала самые популярные среди абитуриентов специальности

гриневич

Министр образования Лилия Гриневичозвучила перечень самых популярных среди абитуриентов специальностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.

По ее словам, больше всего заявлений было подано на филологию.

"Конечно, здесь основной вклад - иностранная филология. Люди стремятся изучать иностранные языки и это, в принципе, правильно", - сказала министр.

Гриневич отметила, что на втором месте по популярности - право.

"Затем менеджмент, медицина, компьютерные науки, туризм. Далее идет среднее образование - это учителя, психология, экономика и инженерия программного обеспечения", - рассказала министр.

Гриневич также озвучила перечень самых непопулярных специальностей. Среди них богословие, гидроэнергетика, религиоведение, судостроение, деревообрабатывающие и мебельные технологии, атомная энергетика, гидротехническое строительство, водная инженерия.

Также читайте: ПО электронной системы поступления в вузы доработают к следующему году, - Гриневич
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда поступил на непопулярную специальность:

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эта мадам знает , что в стране нет токарей, монтажников, сварщиков,зоотехников, агрономов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гриневич назвала самые популярные среди абитуриентов специальности

==========================================================
1 депутат
2 хабарник
3 копач бурштину

 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато будут попы...петь отходную за 500 гривасов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гриневич просто воплощение того за что презирают т. н. училок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заметь - изучать за госсчет, а потом слинять со страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Англии даже бомжи разговаривают по-английски... Не заканчивая вузы, заметьте...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати, в Грузии нет бесплатного высшего образования. А у нас пытались уменьшить стипендии - и дело чуть палатками на Крещатике не закончилось! Поэтому чиновники просто вынуждены выбрасывать бюджетные деньги на юристов-экономистов - иначе будет революция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все хотят быть адвокатами. Хотят бабло носить от клиента к судье и на пути что то прикарманивать себе!
В Украине от адвокатов вообще ничего не зависит. До сиих пор работает система я судья ты говно. Я мент ты говно.
а юристы вообще по сути 20% шарлотаны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зря Вы так об адвокатах. Отслюнявливают себе аж бегом. Посредники как- никак ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Туризм??? На туристов учатся??? Это что за специальность такая? "русо-туристо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Среднее образование: "инженерия программного обеспечения" Дурний піп, дурна й його молитва.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Богословие - это государственная "специальность"? Однако!...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоГриневич назвала самые популярные среди абитуриентов специальности
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти