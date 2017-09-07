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Все про:Facebook (218) выборы (21830) Кремль (496) Песков (749)

 Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в США, - Песков

facebook

Кремль не имеет никакого отношения к заказанной россиянами рекламе в социальной сети Facebook для влияния на американцев.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также читайте: Facebook заявила о массовой покупке из России политической рекламы в соцсети

Он попросил не ассоциировать Россию с "этими историями в Facebook".

"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что компания "Агентство интернет-исследований" якобы вела фейковые аккаунты в Facebook, через которые занималась "поляризацией общественного мнения" в США.

По информации газеты The Washington Post, на продвижение таких аккаунтов и страниц было потрачено 100 тысяч долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР подозревает, что Россия проводила кампанию по дезинформации в соцсетях накануне президентских выборов в США

Материал The Washington Post появился после того, как Facebook обнаружил около 500 тысяч фейковых аккаунтов. Владельцы профилей обсуждали вопросы по контролю оружия, иммиграции, прав сексуальных меньшинств. Результаты были опубликованы в рамках расследования о возможном влиянии правительства России на выборы президента США.

Кроме того, Facebook выяснил, что с Россией могут быть связаны другие объявления с политической рекламой - порядка 2200 публикаций, на них потратили около 50 тысяч долларов.

В начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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это все патриотично настроенные ихтамнеты заказали
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это все патриотично педофилично настроенные ихтамнеты заказали
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Рафик не крал велосипед, он только разместил объяву (с)
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На воре шапка горит! Прокололся в это раз господин Песков
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А він хоч колись не проколювався? Вони вже і в ФБ "іхтамнєти"!
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читал пару дней назад, фейсбук что-то от рашки требует не сильно разбираюсь в техвопросах,но что то с рекламой связано.
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Раша всё чаще и чаще стала нелепо оправдываться. Хороший признак.
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Кремль за то имеет отношение к кремлёвской стене, которую нужно удлинять на километры, а то все не влезут
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Даже если вся инфа на Facebook ваша от первой до последней буквы, вы же не сознаетесь! ВЫ ГНУСНЫЕ МЕРЗКИЕ ТРУСЫ!!! Холера и чума на ваши головы!
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Все его слова надо воспринимать с точностью до наоборот.
Если он сказал, что они ни при чем, значит они финансировали и продвигали такую "рекламу".
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Универсальный переводчик с русского официального языка на любой другой нормальный язык: "ихтамнет" - "ихтамтакиесть-идохрена"!!!
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да ясно что это кацапская технология которую они и на Украине применяли..амеры хотели не хотели сразу антибиотики против раши применять, хотели чайку с вареньем попить и получили своего овоща
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Главихтамнет просил поверить, что ихтамнет... Щаз-з-з... Уверовали - аж разбежались... Кацапскому фашизму веры нет! Если кремляди вопят о чём-то, то в действительности всё с точностью до наоборот!!!
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"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков



это можно сделать девизом всей росии!!!
это нужно печатать на деньгах! чтобы на века!!!!




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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 7 ч.7 часов назад
Крым. Оккупанты сообщили, что всё ещё надеются на воду с материковой Украины...
После того как мозги встанут на место.
Самокритично

Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в США, - Песков - Цензор.НЕТ 8346
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Камнепада с неба массового ещё не было! Нафиг им вода? На ихтамнет и воды нет!!! (импровизация на тему: на "нет" и суда нет)
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В Томске кадеты объявили голодовку из-за опарышей в еде.
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Это уже четвертый такой случай в учебном заведении.Воспитанники Томского кадетского корпуса отказались есть кашу, в которой нашли опарышей. Об этом ТВ-2 рассказала мать одного из учеников.По ее словам, во время приема пищи дети нашли в каше червей. В результате инцидента есть пострадавшие."Будет собрание общешкольное. Потому что есть пострадавшие ребятишки, маленькие со второй роты - у них вроде как открылась рвота. Но в каком состоянии они находятся и где: в больнице или в кадетском корпусе, я не знаю. Сейчас у меня с ребенком связи нет. Я не знаю, будут ли они обедать. Сын быстро мне сообщил: мам, мы отказались есть, потому что в каше опять опарыши. И все", - сказала женщина.Она сообщила, что пока дети отказываются есть.Также она отметила, что это уже четвертый такой случай в школе."Дети отказались есть, сейчас они, получается, голодные. А ведь они там живут в течение шести дней как в интернате. Мы уже не знаем, что делать. Мы слышали только отговорки, которые нас уже не удовлетворяют: то поставщик подвел, то, мол, что вы хотите от поваров - кто пойдет на такую работу за 10 тысяч. А страдают в результате наши ребятишки", - сказала она.Сами же родители якобы не хотят публично говорить об опарышах в еде, ведь боятся проблем с учебой у ребенка.
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Брешуть, 10 000 це певне в тиждень, нам тут боти розказують як всі багато живуть внаросії .
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"...ведь боятся проблем с учебой у ребенка." А ещё должны бояться наших боевых кабанов!!! А также: Хуйла, ФСБ, кары небесной , камней с неба, международного трибунала, что придётся ещё рожать пушечное мясо для "батюшки" сцаря (взамен зашкваренному на Лугандонии в две-сотни кадету, откормленному на опарышах), хунвейбинов, и т.д. и т.п.
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" кадеты объявили голодовку из-за опарышей в еде." Тю-у-у-у! Та то их к китайской кухне приучают экспресс методом! Они б ещё бунт на броненосце в потёмках устроили...
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да по идее кремль ваще к фейсбучеку отношения не имеет
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Не брешите триколорные, у вас контракт с Пепсико
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в США, - Песков
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