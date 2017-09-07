 Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в США, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Он попросил не ассоциировать Россию с "этими историями в Facebook".
"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что компания "Агентство интернет-исследований" якобы вела фейковые аккаунты в Facebook, через которые занималась "поляризацией общественного мнения" в США.
По информации газеты The Washington Post, на продвижение таких аккаунтов и страниц было потрачено 100 тысяч долларов.
Материал The Washington Post появился после того, как Facebook обнаружил около 500 тысяч фейковых аккаунтов. Владельцы профилей обсуждали вопросы по контролю оружия, иммиграции, прав сексуальных меньшинств. Результаты были опубликованы в рамках расследования о возможном влиянии правительства России на выборы президента США.
Кроме того, Facebook выяснил, что с Россией могут быть связаны другие объявления с политической рекламой - порядка 2200 публикаций, на них потратили около 50 тысяч долларов.
В начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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патриотичнопедофилично настроенные ихтамнеты заказали
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пошё-о-о-ол... ну... встал... с колен!
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Если он сказал, что они ни при чем, значит они финансировали и продвигали такую "рекламу".
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Россия это туберкулёз мира.
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это можно сделать девизом всей росии!!!
это нужно печатать на деньгах! чтобы на века!!!!
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Крым. Оккупанты сообщили, что всё ещё надеются на воду с материковой Украины...
После того как мозги встанут на место.
Самокритично
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