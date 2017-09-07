 Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если будут предоставлены выгодные условия, - Минэнерго РФ

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Наша позиция такова, что этот вопрос может обсуждаться. Он может обсуждаться, если условия будут гораздо выгоднее, чем транспорт по новой инфраструктуре, которая строится. Наверное, какой-то объем транспортировки через территорию Украины останется", - сказал он.
Однако, по словам министра, по текущим расчетам стоимость транспортировки газа но новым газопроводам намного выгоднее.
"Сейчас все планы по строительству новых газопроводов исходят из того, что новые проекты будут построены до конца 2019 года - и "Северный поток 2", и "Турецкий поток". Затраты на транспортировку газа по новой инфраструктуре по себестоимости на 1 тыс. кубометров, будут почти в 2 раза дешевле", - отметил чиновник.
Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 года.
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http://ua-reporter.com/novosti/49253
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг , 7 сентября 2017, 15:25
Этой ночью силами ВВС Израиля был нанесён очередной удар по территории Сирии, который так и остался без ответа размещённого там ПВО.
Вы удивитесь, но этой ночью ВВС снова нанесли удар по территории Сирии.
Так, пакет высокоточных израильских ракет приземлился в провинции Хама, в населенном пункте Масьяф, где находится предприятие Аль-Тала Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC). Предварительно, удар был нанесен в связи с тем, что на предприятии производилось химическое оружие.
Собственно, удар имел место, а как же ответ ПВО? Насколько известно, в ходе ответа ПВО ни один комплекс С-400 не пострадал. Иными словами - не отвечали.
И вот, казалось бы, в какой раз уже ВВС Израиля используют тактику нанесения авиаударов по территории Сирии на безопасном расстоянии, и в какой раз грозные российские комплексы ПВО оставляют без ответа подобные налёты. Причём касается это не только ВВС Израиля, вспомнить хотя бы неоднократные удары ВВС США по наступающим силам Асада.
В общем, ПВО в Сирии поставили, а от кого оно защищает, сложно сказать… И главное - защищает ли вообще? Репутационные потери, с каждым таким ударом, всё серьезнее и серьезнее. Причём касаются они не только техники, которая может не сбивать вражескую авиацию поскольку у неё нет такой возможности, а доказательства обратного мы пока не видели, но и политических моментов, когда у Кремля не хватает смелости сбивать израильские и американские самолёты, бомбящие у него под носом союзника Асада.
И если коротко то - мазаль тов!
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Не будет ни моста, ни северного 2, ни турецкого потока... ни ЧМ2018 в Уйлостане!
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Компания SpaceX Илона Маска запустила на орбиту космический самолет Boeing X-37 для секретной миссии правительства США.
https://www.obozrevatel.com/tech/spacex-zapustila-na-orbitu-kosmolet-sekretnoj-missii-ssha.htm
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06 Сентябрь 2017, 12:00
Зарема Сеитаблаева
После развала Советского Союза в мире установилась довольно устойчивая стабильность. В самой России после потрясений 90-х жизненный уровень простых граждан стал повышаться. Даже бюджетники смогли выезжать на отдых в Крым, Турцию, Египет и другие заграничные курорты. Здесь им были рады.
Путин посещал заграничные саммиты и другие мероприятия, куда его регулярно приглашали и достаточно тепло принимали. В целом можно было сказать, что жизнь в России наладилась.
Но пришел 2014-й год - и все изменилось. После так называемого «возврата Крыма в родную гавань» все в России пошло наперекосяк. Страна и ее граждане сразу получили мировое отторжение. Теперь за рубежом россияне не чувствуют себя желанными гостями - зачастую даже сталкиваются с презрением, а их президент стал политическим изгоем.
Рушится и материальный достаток россиян. Знаменитое «денег нет, но вы держитесь» уже актуально не только для пенсионеров, но и для бюджетников. Профессия учителя и врача вновь стала непрестижной и низкооплачиваемой.
Но вернемся к ситуации в Крыму. Все меньше на стенах учреждений остается портретов Путина, все меньше слышится радости и бахвальства. Все больше - озабоченности и чувства вины.
Как-то летом случай привел меня в одну компанию, где были довольно высокие люди, там отмечали важное событие, народ хорошо ел, много пил, разоткровенничался… И речь зашла о будущем Крыма. Эти люди начали один за другим признаваться, что кто на себя, кто на близких родственников уже прикупили себе квартиры в Краснодарском крае. И в их обсуждении будущего Крыма почему-то не шла речь о Керченском мосте, трассе «Таврида» и связанных с ними перспективах. Речь шла о том, как им вовремя смыться, когда международное сообщество восстановит мировой порядок.
Неужели корабль уже начинает тонуть, раз эти крымские «высокие лица» уже приготовились к бегству, подумалось мне тогда. И действительно, какой же зыбкий нынешний статус Крыма. Мировое сообщество наотрез не хочет его признавать и не устает призывать Россию вернуть статус-кво. При этом подкрепляет свои требования порциями очередных санкций. Причем санкции становятся все более целевыми, все больнее бьют по близкому окружению Путина. А значит и давление на российского президента становится все сильнее не только внешнее, но и изнутри его олигархического круга.
«Высокие лица» в Крыму себе уже подготовили запасные гнездышки и денег заготовили с запасом на «черный день». А вот о чем думают их «шестерки», которые с важным видом, раздуваясь, как пузыри, рассуждают о патриотизме и кроют на чем свет стоит Украину, которую еще три с половиной года прославляли, как сейчас прославляют Россию? У них-то нет квартир в Краснодарском крае, и денег больших нет, и никому они не нужны. Зато они есть в базе «Миротворца».
Интересно, как они будут использовать свой дар приспособленцев в «час Х». Но боюсь, что даже всякие мезюхи и форманчуки, овладевшие этим искусством в совершенстве, в этот раз окажутся бессильны...
Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)
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Хто сказав, що кремльгаз цікавить їхня окупність?
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поэтому надо наоборот их оставлять зависимыми от Украины
ферштейн?
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Мальчика-инвалида заставили покинуть парк аттракционов в СПБ по просьбам родителей других детей
А так просили за Самойлову.
Сучки гибридные
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Не переплутайте, автохлам - ліворуч
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условия будут нормальными, рыночными, тарифы европейскими, за копейки как раньше, никто ваш(вернее, спизженный вами у малых народов Севера) газ, кацапсины, прокачивать уже не будет.
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В нескольких десятках километров от порта Тартус, где находится российская военно-морская база, и поблизости от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, безопасность которых обеспечивают системы ПВО С-300 и С-400, ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
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и делать все чтобы он(поток 2) не появился
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будет за деньги и дальше помогать захватчикам торговать с Европой.
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Пока Кремль мечтает построить «Северный поток-2» в обход Украины и отомстить Порошенко, США провозгласили «газовую революцию»
Прощай, Газпром! Трамп решил переобуть Москву снова в лапти
Вы, конечно, будете смеяться, но «Газпром» уходит из Турции.
Собственно, зачем «дорогим россиянам» Турция? Они все равно туда попасть не могут.
«Газпром» будет вынужден исполнять решение Стокгольмского арбитража, иначе потеряет активы за границей, в частности газ, который поставляется в Европу.
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А им в голову даже не приходит мысль,что если бдет не выгодно,или даже безприбыльно,Украина может ОТКАЗАТЬСЯ прокачивать рашагаз! Газохранилища и сейчас используються не только для внутреннего потребления,но и газ купленный ЕС. И гозохранилищам глубоко фиолетово с какой стороны их накачивают!
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