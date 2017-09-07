 Совет судей проведет съезд для избрания судей Конституционного суда 13 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета судей Украины.
Согласно сообщению, Совет судей решил определить дату продления ХИ внеочередного съезда судей Украины после перерыва - 13 ноября 2017 в 10:00, в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (Киев, Аллея Небесной Сотни, 1).
Совет судей решил объявить о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда и начало приема заявлений (с приложенными к ним документами) лиц, которые изъявили намерение занять должность судьи Конституционного Суда, с 8 сентября по 7 октября включительно.
В соответствии с этим Совет судей поручил Государственной судебной администрации принять меры по подготовке о продлении ХИ внеочередного съезда судей после перерыва.
Как известно, 3 августа вступила в силу новая редакция закона "О Конституционном Суде".
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