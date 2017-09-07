 Генсек ООН будет руководствоваться решением Совбеза по отправке миротворцев на Донбасс

Об этом сообщил в четверг официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РИА "Новости".
Издание отмечает, что постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в минувший вторник, что Россия направила председателю СБ ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее - на уровне постпредов.
Дюжаррик подтвердил, что генсек получил соответствующее письмо.
"Как секретариат, мы, конечно, будем руководствоваться решениями Совета Безопасности", - сказал он.
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Итого, из постоянных членов Штаты и Британия будут поддерживать наши интересы; Китай и Франция - по обстановке. Из остальных можно рассчитывать на поддержку Швеции и Японии. Расклад очень мутный. Если Кацапстан поднапряжется, то точно втюхают нам стадо миротворцев из СНГ. Боже, храни Украину!
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