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Все про:миротворцы (404) ООН (2195) Гутерреш (42)

 Генсек ООН будет руководствоваться решением Совбеза по отправке миротворцев на Донбасс

оон

Генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат ООН будут ждать решения Совета Безопасности по отправке на восток Украины миротворцев.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РИА "Новости".

Издание отмечает, что постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в минувший вторник, что Россия направила председателю СБ ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее - на уровне постпредов.

Дюжаррик подтвердил, что генсек получил соответствующее письмо.

"Как секретариат, мы, конечно, будем руководствоваться решениями Совета Безопасности", - сказал он.

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Нам приемлемо только два решения по миротворцам. Дислокация "голубых касок" по линии государственной границы Украины с педерашкой. И никаких ватных кацапов в составе миротворческих сил
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они могут принять участие по ту сторону паребрика
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другими словами, никаких сил ООН не будет
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Или РФ не будет. Или РФ будет делать то что им скажут.
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Весь бардак, потому что продажная организация ООН не исключила участника конфликта из совбеза...
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Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов:пять постоянных членов: Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция,и десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок:Боливия (2018)Египет (2017)Италия (2017)Казахстан (2018)Сенегал (2017)Украина (2017)Уругвай (2017)Швеция (2018)Эфиопия (2018)Япония (2017).

Итого, из постоянных членов Штаты и Британия будут поддерживать наши интересы; Китай и Франция - по обстановке. Из остальных можно рассчитывать на поддержку Швеции и Японии. Расклад очень мутный. Если Кацапстан поднапряжется, то точно втюхают нам стадо миротворцев из СНГ. Боже, храни Украину!
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Достаточно одного вето постоянного члена, чтобы резолюция не прошла.
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Значит нужно принудить их проголосовать ЗА. К чему дело и придет в конечном счете. Если к этому моменту место РФ не окажется пусто, что еще лучше.
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Куда такая подозрительная спешка? Спешат побыстрее Федорашку отмазать и санкции снять? Как санкции наложить так они годами совещаются а тут смотри за пять дней уже почти все подоговорились.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенсек ООН будет руководствоваться решением Совбеза по отправке миротворцев на Донбасс
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