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 Россия сократила объем утилизации советской бронетехники "в связи с изменением международной обстановки" и "возросшей степенью патриотизма граждан", - Минобороны РФ

армия рф

Россия сократила объем утилизации советской бронетехники - значительная часть ее будет модернизирована.

Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Изначально при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил, и как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения", - сообщил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко.

Он заявил, что было принято решение изменить федеральную целевую программу "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 года и на период до 2020 года".

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"В связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники", - сказал российский генерал.

"В настоящее время объем промышленной утилизации бронетанкового вооружения и техники в соответствии с программой до 2020 года составит около 4000 единиц", - сказал Шевченко.

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Он заявил, что бронетехнику модернизируют, и она будет поставлена в рамках военно-технического сотрудничества после предэкспортной подготовки на ремонтных заводах. Кроме того, по словам Шевченко, некоторая техника после глубокой модернизации поступит в Вооруженные силы РФ, другая пойдет на полигоны в качестве мишеней, часть будет передана в субъекты РФ для установки на мемориалы славы в качестве памятников.
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Ну.. ну, ОК. Сожжем и это старье, благо ее и обычный РПГ-7 истребляет отлично.
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патриотов расии утилизируют в советской бронитехнике ))
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для патриотизму нужны петухи!...танки бурятам нужны...
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До войны 2014 рашка утилизировала Т-72 в нижнем тагиле, по сибири останки танков с оторваными башнями валялись, были фото. А теперь они Т-72 утилищируют в лугандоне, слегка их подшаманив.
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"начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко." Ах ти сука продажна, підстилка московитська, носиш таке українське прізвище і запродався москалям. Твої земляки в окопах воюють з окупантами, а ти їм служиш. Щоб тобі ноги повикручувало і ходив ти п"ятками наперед, щоб тобі горло пір"ям поросло, щоб вкрилось твоє тіло зеленими плямами !. Зрадник !
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а каким боком утилизация связана с "возросшей степенью патриотизма граждан РФ"?
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Ну кто же еще как не патриотический патриот возросшего патриотизма, согласится сесть в эту груду железа?
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Непобедимый народ.
Они готовы жрать траву и гореть на поле боя в танках Т-34 и в самолетах Ан-2. Лишь бы Путину помочь.
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лучше бы в трактора модернизировали, им скоро жрать небудет чего а они вооружаются....
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Пора утилизировать советских, с возросшей степенью патриотизма граждан.
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Как-то смотрел передачу об укладе жизни бомжей. Так там показывали, что после выгреба первых "сливок" с помойки непременно наступает второй и третий. И так до исчерпания тех "сливок", так вот, мне кажется, что у кацапов пошел третий этап чистки помойки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия сократила объем утилизации советской бронетехники "в связи с изменением международной обстановки" и "возросшей степенью патриотизма граждан", - Минобороны РФ
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