 Россия сократила объем утилизации советской бронетехники "в связи с изменением международной обстановки" и "возросшей степенью патриотизма граждан", - Минобороны РФ

Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Изначально при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения и высвободившегося после сокращения вооруженных сил, и как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения", - сообщил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко.
Он заявил, что было принято решение изменить федеральную целевую программу "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 года и на период до 2020 года".
"В связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил РФ, возросшей степенью патриотизма граждан РФ, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращении ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники", - сказал российский генерал.
"В настоящее время объем промышленной утилизации бронетанкового вооружения и техники в соответствии с программой до 2020 года составит около 4000 единиц", - сказал Шевченко.
Он заявил, что бронетехнику модернизируют, и она будет поставлена в рамках военно-технического сотрудничества после предэкспортной подготовки на ремонтных заводах. Кроме того, по словам Шевченко, некоторая техника после глубокой модернизации поступит в Вооруженные силы РФ, другая пойдет на полигоны в качестве мишеней, часть будет передана в субъекты РФ для установки на мемориалы славы в качестве памятников.
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скоро шашки достанут и будёновки!
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Горіть у пеклі, москалі!
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Они готовы жрать траву и гореть на поле боя в танках Т-34 и в самолетах Ан-2. Лишь бы Путину помочь.
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