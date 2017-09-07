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Все про:дороги (1801) Польша (4066) Укравтодор (316) Новак Славомир (22)

 Поляки отремонтируют 6 украинских дорог возле пограничных переходов

ремонт дорога

Польские фирмы отремонтируют 144 км 6 фрагментов украинских дорог возле пограничных переходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Стоимость ремонта составит 60 млн. евро, средства предоставлены Варшавой украинской стороне в кредит.

"Эти "дорожные проекты" должны показать полякам, что в Украине можно строить качественные дороги, а украинцам - что европейские фирмы дают хорошее качество по доступной цене. Польские фирмы выбраны путем тендеров", - сказал глава "Укравтодора" бывший министр транспорта Польши Славомир Новак. Ремонтом дорог займутся "Unnibep" и "Drog-Bud".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" намерен проводить контроль качества дорожных работ дважды в год, - Новак

Половину работ выполнят польские работники, 60% материалов обеспечивает польская сторона, 40% - украинская. Полная документация проектов будет выполнена за полгода. Первые фрагменты дорог будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году, вторая часть - в 2019 году.
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Ну хоть з миру по нитці... Невже нашій владі не соромно людям в очі дивитись?...
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А як вони заїдуть в Україну? Якщо приймуть закон, що на єврономерах вїзджати не можна...
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задолбались раздолбанные машины проверять?
шиномонтажи не справляются...
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дивно ... в Польщі українці ремонтують дороги ...поляки не скаржаться ...всетаки у Польщі щось "нетак" якщо наші там можуть добре працювати ...
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Да просто там прораб и куратор - поляки, а лопатой махать может и пуэрториканец, и узбек, и даже украинец.
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та ні ...просто "там "прораб и куратор и другое начальство" не 3,14здят как у нас ...
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PS: якщо ти працював з пуерторіканцямиузбеками то знаєш що вони за "роботяги" ...якщо для наших необхідний один наглядач на п'ятьох-десятьохї ...то на цих "трудяг і двух з нагайкою на одного мало ...
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Бываю в Польше и могу отметить, что вновь построенные, за последние 10 лет, дороги вполне приемлего качества. Не Германия конечно, но уже по ним можно и на машинах ездить.
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Мало хто тут знає,це вже не перший раз поляки так.Пункт пропуску,що в Угринові поляки теж самі побудували як для своїх митників,так і для наших)
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Слово " бiля " в заголовке наводит на мысль , что в нём не хватает двух букв "дь" , для более точной передачи эмоций ...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПоляки отремонтируют 6 украинских дорог возле пограничных переходов
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