 Поляки отремонтируют 6 украинских дорог возле пограничных переходов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Стоимость ремонта составит 60 млн. евро, средства предоставлены Варшавой украинской стороне в кредит.
"Эти "дорожные проекты" должны показать полякам, что в Украине можно строить качественные дороги, а украинцам - что европейские фирмы дают хорошее качество по доступной цене. Польские фирмы выбраны путем тендеров", - сказал глава "Укравтодора" бывший министр транспорта Польши Славомир Новак. Ремонтом дорог займутся "Unnibep" и "Drog-Bud".
Половину работ выполнят польские работники, 60% материалов обеспечивает польская сторона, 40% - украинская. Полная документация проектов будет выполнена за полгода. Первые фрагменты дорог будут сданы в эксплуатацию уже в следующем году, вторая часть - в 2019 году.
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шиномонтажи не справляются...
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