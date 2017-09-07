 СММ ОБСЕ: За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировано уменьшение случаев нарушения режима тишины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
В то же время, как говорится в отчете миссии, в Луганской области количество нарушений перемирия возросло.
По данным миссии, в Донецкой области 6 сентября зафиксировали 70 случаев нарушения перемирия, а 5 сентября - 210 обстрелов.
На Луганщине СММ зафиксировала больше нарушений прекращения огня - около 40 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 взрывов), добавляют в ОБСЕ.
Во время заседания 6 сентября Трехсторонней контактной группы было отмечено, что на Донбассе прошлой неделе, с 28 августа по 3 сентября, зафиксировано самое низкое количество обстрелов, начиная от 2015 года.
261 11
Украинский воин погиб в результате обстрела Авдеевской промзоны, - штаб АТО(56)
С начала суток зафиксировано 13 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов, потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО(2)
С 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе, - ОБСЕ(7)
За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб(15)
Новинский: "Важно, чтобы перестала литься кровь!"(0)
Враг продолжил одиночные обстрелы наших позиций. Под Марьинкой и Крымским террористы применили гранатометы, - штаб АТО(9)
ВСУ на приморском направлении соблюдают условия "школьного перемирия" без ответа на провокации террористов. ВИДЕО(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить