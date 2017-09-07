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Все про:ОБСЕ (2804) обстрел (6860) Донбасс (15996)

 СММ ОБСЕ: За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировано уменьшение случаев нарушения режима тишины

обсе

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что за минувшие сутки в зоне конфликта в Донецкой области зафиксировали уменьшение случаев нарушения режима тишины, по сравнению с предыдущими сутками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В то же время, как говорится в отчете миссии, в Луганской области количество нарушений перемирия возросло.

По данным миссии, в Донецкой области 6 сентября зафиксировали 70 случаев нарушения перемирия, а 5 сентября - 210 обстрелов.

На Луганщине СММ зафиксировала больше нарушений прекращения огня - около 40 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 взрывов), добавляют в ОБСЕ.

Во время заседания 6 сентября Трехсторонней контактной группы было отмечено, что на Донбассе прошлой неделе, с 28 августа по 3 сентября, зафиксировано самое низкое количество обстрелов, начиная от 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть наемников на Донбассе не получала приказ о прекращении огня в связи со "школьным перемирием", - ОБСЕ
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Зафиксировано увеличение уменьшения случаев...
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любая война заканчивается миром в пользу победителей
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Угу, просто убили так двоих человек и пошли тишину соблюдать.
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Встретил ОБСЕшника - плюнь ему в рожу, всё - равно не увидит кто.
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ОБСЕ бесполезная организация которая привлечена в Украину с целю сдерживания ее к активной защите от российского агрессора ибо по мнению Запада это приведет к большой войне в Европе которая непременно затронет и их. Как видим эгоизма западу незанимать.
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