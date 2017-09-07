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 Политика Украины
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 ГПУ получила запрос от Минюста Грузии о выдаче Саакашвили, - Сарган. ДОКУМЕНТ

саакашвили экстрадиция

Генеральная прокуратура Украины на текущей неделе получила копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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"Опровержение очередной "зради", распространенной уважаемым СМИ. 6 сентября 2017 года в 18:10 Радио Свобода распространила новость "ГПУ: в 2017 году запросы от Грузии о выдаче Саакашвили не поступали" со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на присланный редакцией запрос. Однако в новости журналисты не указали, что редакция получила ответ, датированный 29 августа 2017 года, о чем свидетельствует документ", - написала она.

ГПУ получила запрос от Минюста Грузии о выдаче Саакашвили, - Сарган 01


"И только 5 сентября заместитель министра юстиции Украины С.Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине относительно розыска, взятия под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петухов заявил, что запрос грузинской стороны был адресован Минюсту и Генпрокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки", - напомнила Сарган.

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"Кроме того хочу подтвердить, что Генпрокуратурой Украины на этой неделе в копии получен запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили М.Н. Учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача указанного лица, находящиеся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно ст. 574 УПК Украины запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины", - отметила
пресс-секретарь Генерального прокурора.

18 августа в офисе генерального прокурора Грузии заявили, что сотрудничают с украинской властью в вопросе экстрадиции Михеила Саакашвили. Заявление появилось после того, как Саакашвили объявил о планах вернуться в Украину.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

ГПУ получила запрос от Минюста Грузии о выдаче Саакашвили, - Сарган 02

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Какой позор. В случае с михо прохуйловские марионетки из грузии и украины лезут из кожи вон чтобы угодить своему кремлевскому хозяину.
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пускай вспомнит первую заваруху,, в тбилиси,, кетовани с гамсахурдией,, или ммозги вышыбло,, властью??? тебя сцуко помнят на там где тебя родили.
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вот кто бы и как бы не относился к Михо, но история с паспортом мне... так противна и не приятна! бррр!
ну как можно так позорится? не себя, глупого, а Украину унижаешь!
ну кто у него в советниках?
ну, хрен с ним - носки на прием драные или штаны мятые - то таке!
но имидж страны ... он не может быть драным и мятым, он - или есть или нет! фсё!
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Кто может внятно объснить,если Михо преступник,почему Интерпол не разыскивает,не хрен иванухуйлошвили ему предъявить
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думаю США в самое ближайшее время сольют дезу на Рошена и сделают єто публично, само собой напрашивается
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интересно, а с какого хуя какой-то "грызун" вдруг стал таким популярным в Украине? сколько не катаюсь по стране, никто как-то не жаждет видеть этого грузина где-то в нашем политикуме. но как только заходишь на Цензор, бляяяяяя! скоко его сторонников!!!! а вы часом не из мордора хуйню пишете? так раньше с бабюлей-инвалидкой было...
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А сторонников какого-то кучерявого жида много видел?
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как там погода у вас в Мухосранске?
хуйло еще не сдохло?
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Ну не так сторонники Михо, как возмущенные цирком с гражданством, тут дал - тут взял, как то не очень красиво вышло .
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дело не в Михо, большинство граждан просто не хочет чтобы следующий год в Украине опять был годом питуха
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грызун-ольгинское словечко времен войны с грузией 2008
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Тепер, між гівногарнтом нинішнім і гівногарантом папередніком можна сміливо ставити знак рівності. Шо один сцикун, шо другий.
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Унас завжди ......аби не українець. Бояться поци ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ як чорт ладану ! Прощо тільки на цензорі не варнякають?!.....тільки Не про культуру, мову соловїну, ІСТОРІЮ ВІКОВІЧНУ -ВЕЛИЧі України,Воїнів-Соколів Світла ........
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Главное в работе актера - умение выдержать паузу.
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блин ...Югик опохмелись уже - то получали запрос по Михо, то не получали, то опять получали...Флюгер - определись! Потому что Народ запутался уже в твоем алкогольном бреде!
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Бидзина Иванишвили акционер Лукойла и Газпрома. Этот так называемый бизнесмен - политик скупал государственные предприятия после развала СССР за копейки, чтобы грузинская мафия имела прибыль и влияние. Зная как в 1990-ых в СНГ, а особенно России и Грузии делался бизнес на убийствах, похищениях, рэкете, и зная как Саакашвили расправился с мафиозниками в Грузии, можно сделать вывод, что Россия через грузинскую мафию которая начала бежать из страны как например Янукович со своей шоблой, тупо хочет расправится с Михо за всё то, чего он их лишил будучи президентом.
Ну а сказки якобы Иванишвили против Путена, за НАТО, за Евросоюз, полная ересь для лохов. Газпромовский грузинский акционер + акционер Лукойла, за НАТО, это всё равно что Янукович друг Обамы. Короче чушь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ получила запрос от Минюста Грузии о выдаче Саакашвили, - Сарган. ДОКУМЕНТ
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