 ГПУ получила запрос от Минюста Грузии о выдаче Саакашвили, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Опровержение очередной "зради", распространенной уважаемым СМИ. 6 сентября 2017 года в 18:10 Радио Свобода распространила новость "ГПУ: в 2017 году запросы от Грузии о выдаче Саакашвили не поступали" со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на присланный редакцией запрос. Однако в новости журналисты не указали, что редакция получила ответ, датированный 29 августа 2017 года, о чем свидетельствует документ", - написала она.
"И только 5 сентября заместитель министра юстиции Украины С.Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине относительно розыска, взятия под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петухов заявил, что запрос грузинской стороны был адресован Минюсту и Генпрокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки", - напомнила Сарган.
"Кроме того хочу подтвердить, что Генпрокуратурой Украины на этой неделе в копии получен запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили М.Н. Учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача указанного лица, находящиеся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно ст. 574 УПК Украины запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины", - отметила
пресс-секретарь Генерального прокурора.
18 августа в офисе генерального прокурора Грузии заявили, что сотрудничают с украинской властью в вопросе экстрадиции Михеила Саакашвили. Заявление появилось после того, как Саакашвили объявил о планах вернуться в Украину.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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гореть ему в пекле
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ну как можно так позорится? не себя, глупого, а Украину унижаешь!
ну кто у него в советниках?
ну, хрен с ним - носки на прием драные или штаны мятые - то таке!
но имидж страны ... он не может быть драным и мятым, он - или есть или нет! фсё!
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хуйло еще не сдохло?
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Ну а сказки якобы Иванишвили против Путена, за НАТО, за Евросоюз, полная ересь для лохов. Газпромовский грузинский акционер + акционер Лукойла, за НАТО, это всё равно что Янукович друг Обамы. Короче чушь.
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