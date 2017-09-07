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 Политика Украины, За рубежом
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 Миротворцы на Донбассе должны размещаться по согласию конфликтующих сторон, Россия такой стороной не является, - Песков

песков

Кремле заявили, что "изначальным" условием размещения миротворцев ООН на Донбассе является диалог с российскими наемниками на оккупированных территориях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Любые миротворцы могут размещаться в точки соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта. Конфликт на юго-востоке Украины подлежит обсуждению между Киевом и властями непризнанных республик "ЛНР" и "ДНР". Это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать, от которой было бы не логично абстрагироваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "это первое изначальное условие размещения любых миротворцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Представители Донецка и Луганска" поддержали российскую концепцию ввода на Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения, - Грызлов

Отвечая на вопрос, значит ли это, что миротворцы ООН могут быть размещены только на условиях РФ, Песков сказал: "Владимир Владимирович сказал, что мы - за согласование сторон, и это общемировая практика, миротворцы без согласования конфликтующих сторон нигде не размещаются". Он подчеркнул, что таких прецедентов не было, и это "невозможно представить".

При этом Песков заявил, что РФ не является стороной конфликта.

Также читайте: Миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей оккупированной территории Украины, - Госдеп США

"Киев называет, еще какие-то стороны называют, но мы с этим категорически не согласны. Мы решительно отвергаем утверждение, что Россия является стороной этого конфликта", - сказал он.

Напоминаем, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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ну тк...типо НЕ МЫ ЭТО и КОРОВА НЕ НАША...))
будут в уши влаживать ЛДНРовским боссам че мычать...как обычно....НО МЫ НЕ ПРИДЕЛАХ , ТАМ ГРАЖДАНКА.
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То есть Песков еще раз специально подтвердил, что все разговоры Путина о "миротворцах" - бессодержательная и ничего не значащая демагогия.
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Миротворцы на Донбассе должны размещаться по согласию конфликтующих сторон, Россия такой стороной не является

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но при этом кацапы пытаются выдвигать свои условия на размещение этих самых миротворцев))
какие же кацапы тупые)
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Ты эту туфту своему стаду лишнехромосомному впаривать будешь
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значит русских воюющих солдат УБИВАТЬ И ТРАНСЛИРОВАТЬ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ!
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Кристалбанк - это первый Банк в Украине, созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц со статусом «Переходной банк» в 2014 году, Гонтарєвою тхне .
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Это так,но в 2015 году статус "Переходной" отменен и собственники сменились
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Так отдавайте контроль над границей. Посмотрим тогда где ети конфликтующие стороны.
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писькоф не является человеком..так же ,как и его винтАрогий народец!
если б не ЯО....уже б давно схарчил Китай по самую мокшу..
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а грузины были согласны с "принуждением к миру"
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За Крим в основному .
В конфлікті на Донбасі - РФ виступає як миротворець !
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это ты уже агитируешь - быстро прокололся...\хотя и так заметно...\
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Не хочуть бачити миротворців на своєму кордоні...
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Задача миротворцев не охранять кордон. Это не их дело.
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Дивився я запуск і посадку Фалкона. Все супер. З приводу кліматичної зброї - ураганів чистий брєд. Смерч чи ураган можна викликати теоретично прострілом лазера через атмосферу, а бомба тут хоч яка такого ефекту не зробить. Якщо бомбульку використають для накачки лазера.... , але це навіть теоретично не можливо.
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бедную рассеюшку пытаются втянуть в войну злобные империалисты и каратели разных национальностей
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Хха! Если педерация расисянов не считает себя стороной конфликта, то какого х%;№"я она лезет с проектами резолюции о размещении миротворцев в ООН? И рассказывает всем где именно и как они должны там быть?
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усатый обмудок забыл уже, что подписывала РФ в Минске? Я могу напомнить, а так же напомнить что РСЗВ "Торнадо-С" никогда не экспортировалась и находиться на вооружении только в РФ.

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Ну и что . Кого интересуют такие мелочи ???? Они поставили Лугандону сотни единий бронетехники, а вы про какие то Торнадо....
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Очень выгодно, похмелился боярой, покрасил каску, и с ихтамнета превращается...превращается...гребанный мыротворец.
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Хуйло с песковым напрасно думают проскакать на хромом Лаврове. Рашистов в роли миротворцев в Донбассе не будет, а вот новые санкции скоро будут. Надо готовиться к возвращению Крыма с репарациями
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русня ни с кем не конфликтует? Там все зеленые, которых ни где нет.
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Кремлевские рашисты с кем только могли то горшки побили-осталась убогая и нищенская северная корея в у рашистов в друзьях .
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чувак, нет никакой больше стороны кроме козломордии
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Письков видать всех за лохов имеет раз несет очередной пропутинский бред -видать мудак думает что не кто не понимает что пропутинские марионетки главари террористических днр и лнр нечего без Х-йЛА не решает и его помощи военной как в живой силе так материально и финансово и если письков сам идиот то совсем не значит что все кругом идиоты -устроить в лугандоне беспорядок а потом еще чушь нести что они рашисты не причем и рыло путина не в пушку по этому вопросу.
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У него работа такая, должность обязывает. даже главарь русни нести такую чухню лично не хочет.
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если педерация не является стороной конфликта,тогда какого х,,,ра сует нос как будто она есть участник конфликта .или заинтересованная сторона днрылы,что и выдает рашиста.как создателя кровопролития в Украине и его организатора...
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Они посредники, типа политические миротворцы.
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Знаем.бля,а часы Навка подарила,а сынок в спортлото выиграл
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Это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать, от которой было бы не логично абстрагироваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Неразумно, также отвергать тот факт, что фенотип тогда переходит в генотип, когда рецессивная аллель находится в гомозиготном состоянии.
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Палундра мезер фузи -- он не понял не бе не ме и в темноте блеснули его глаза !!!
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Начать с ними переговоры-значит,признать этот Бантустан.Этого Ботоксный Недомерок и добивается.Фуй ему на всю ботоксную морду!
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Иш ты, какие слова знает - " модальность, абстрагироваться"... Это ему в детстве злые хулиганы так говорили -- " эй ты, *идор модальный, - абтрагируйся отсюда" - он и запомнил?????
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А ведь хороший посыл! Надо восстановить границы с русней, пока карлики отказываются себя видеть в зеркале.
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Владимир Путин официально имеет рост метр 70 -- а Дмитрий Медведев метр 59 см . А на снимках Медведев выше Путина на пол головы . Вопрос -- какой рост недомерков ???
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Песков вас нет!в Донбасе какой диалог с кацапами, ми сами разбиремся Москва всюди пятак сунет....
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ОТ ФОТО КЛАСНОЕ ПОЛ ДНЯ РЖАЧКА ..............СЛАВА УКРАЇНІ.......парни молодци.
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Здравия всем! По-моему все очень даже понятно! Разве нет? Параша не считает себя стороной конфликта! А значит ни о каком размещении "голубых касок" на границе между Украиной и Россией не будет! На линии размежевания- это уже внутренний конфликт! И Россия может претендовать на роль миротворца! Я в который раз объясняю одно и тоже- вступите в переговоры без посредников и признайте Лугандон! Дайте им самостоятельность согласуйте границу и поставьте туда ВСУ и Погранцов. Все! Конечно уроды могут потребовать больше территория- вот для этого и нужны Франция и Германия которые дадут добро на признания этих обломков в обмен на отказ от Территориальных претензий. Плюс полная чистка политических элит- выходцы с Донбасса- в Лугандон! Там жрите свой Русский мир. Кстати, вот мы и подошли к юридическому тупику- а как так получилось что Россия не является стороной конфликта? Эй господин Вальцман! Объяснись перед Народом! Ты же всех пытался убедить в том что воюем с Россией- а она и слухом об этом не знает! На официальном уровне! Да и еще- я так подозреваю что формально Россией не считают стороной конфликта не в ЕС ни США! Да они поддерживают террористов и анексировала Крым! Но официально они не воюют!
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нет, это будет равносильно поражению,так как мы все время были против лднрий и назвали их террористами
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Очередная №уйлоходовочка-как впихнуть невпихуемое.
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Половой, повторную порцию санкций этому господину!
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Наверное, получу кучу "комплиментов", но в данном случае Песок абсолютно прав. миротворцы размещаются только с согласия конфликтующих сторон. и если этого не знает человек с высшим дипломатическим образованием, то остается глубоко сожалеть, что мы выбрали этого идиота.
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осталось дело за малым, чтоб рашисты себя стороной конфликта признали)
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нет, Нужно понимать свои шаги и их последствия. Я понимаю, барыгу, ему нужен мир любой ценой. Без мира ему второй срок не светит никак, вот он и затеял эту возню под дудку пьяницы и лягушатника, не понимая последствий и для страны и для себя.
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что-то давно не слышно лаврова))) письков надрывается, грызлов что-то тоже нагородил в последние дни. А где ударник паталогической брехни?)) может к чуркину отправился?
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Основная проблема - Россия не признает себя стороной конфликта. Таким образом договоренности о прекращении огня и дальнейшие шаги должны согласовываться между Украиной и с другой стороны ЛНР и ДНР. Кроме того, что политически - это ошибочный подход, в случае если он будет реализован, последствия будут примерно такие.

1. Ускорение признания ЛНР и ДНР если не субъектами международного права, то договороспособными равными участниками конфликта.
2. Украинско-российская граница в пределах оккупированных территорий, а также все временно оккупированные территории ЛНР и ДНР будут оставаться полностью контролируемыми Россией.
3. Прекращение огня с продлением контроля России над временно оккупированными территориями Донбасса будет означать замораживание конфликта при сохранении обязательств Украины реализовывать политическую часть Минских договоренностей.Тема оккупации Крыма утратит перспективы стать актуальной темой международных переговоров
4. Продление санкций странами ЕС против РФ станет проблематичным (возникнет желание пойти на уступки РФ в знак благодарности за "конструктивную позицию" России в отношении миротворцев). Тема оккупации Крыма утратит перспективы стать актуальной темой международных переговоров.
5. В случае, если после введения миротворцев и прекращения огня у Украины не хватит политической воли реализовать политическую часть Минских договоренностей, международное положение и уровень международной поддержки Украины серьезно ухудшится, поскольку Украина предстанет в образе государства, не выполняющего свои международные обязательства и игнорирующего усилия международных партнеров по решению конфликта на своей территории.
6. В противном случае, если после введения миротворцев и прекращения огня в Украине президент найдет политическую волю и поддержку парламента для реализации политической части Минских договоренностей, существенно обострится политический кризис, политические и общественные дискуссии, вероятно, выйдут за рамки закона.
Богдан Яременко
Дипломат, экс-генконсул Украины в Стамбуле
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворцы на Донбассе должны размещаться по согласию конфликтующих сторон, Россия такой стороной не является, - Песков
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