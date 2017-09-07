 Миротворцы на Донбассе должны размещаться по согласию конфликтующих сторон, Россия такой стороной не является, - Песков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Любые миротворцы могут размещаться в точки соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта. Конфликт на юго-востоке Украины подлежит обсуждению между Киевом и властями непризнанных республик "ЛНР" и "ДНР". Это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать, от которой было бы не логично абстрагироваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что "это первое изначальное условие размещения любых миротворцев".
Отвечая на вопрос, значит ли это, что миротворцы ООН могут быть размещены только на условиях РФ, Песков сказал: "Владимир Владимирович сказал, что мы - за согласование сторон, и это общемировая практика, миротворцы без согласования конфликтующих сторон нигде не размещаются". Он подчеркнул, что таких прецедентов не было, и это "невозможно представить".
При этом Песков заявил, что РФ не является стороной конфликта.
"Киев называет, еще какие-то стороны называют, но мы с этим категорически не согласны. Мы решительно отвергаем утверждение, что Россия является стороной этого конфликта", - сказал он.
Напоминаем, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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будут в уши влаживать ЛДНРовским боссам че мычать...как обычно....НО МЫ НЕ ПРИДЕЛАХ , ТАМ ГРАЖДАНКА.
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но при этом кацапы пытаются выдвигать свои условия на размещение этих самых миротворцев))
какие же кацапы тупые)
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если б не ЯО....уже б давно схарчил Китай по самую мокшу..
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В конфлікті на Донбасі - РФ виступає як миротворець !
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-Повинен в смерти!
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1. Ускорение признания ЛНР и ДНР если не субъектами международного права, то договороспособными равными участниками конфликта.
2. Украинско-российская граница в пределах оккупированных территорий, а также все временно оккупированные территории ЛНР и ДНР будут оставаться полностью контролируемыми Россией.
3. Прекращение огня с продлением контроля России над временно оккупированными территориями Донбасса будет означать замораживание конфликта при сохранении обязательств Украины реализовывать политическую часть Минских договоренностей.Тема оккупации Крыма утратит перспективы стать актуальной темой международных переговоров
4. Продление санкций странами ЕС против РФ станет проблематичным (возникнет желание пойти на уступки РФ в знак благодарности за "конструктивную позицию" России в отношении миротворцев). Тема оккупации Крыма утратит перспективы стать актуальной темой международных переговоров.
5. В случае, если после введения миротворцев и прекращения огня у Украины не хватит политической воли реализовать политическую часть Минских договоренностей, международное положение и уровень международной поддержки Украины серьезно ухудшится, поскольку Украина предстанет в образе государства, не выполняющего свои международные обязательства и игнорирующего усилия международных партнеров по решению конфликта на своей территории.
6. В противном случае, если после введения миротворцев и прекращения огня в Украине президент найдет политическую волю и поддержку парламента для реализации политической части Минских договоренностей, существенно обострится политический кризис, политические и общественные дискуссии, вероятно, выйдут за рамки закона.
Богдан Яременко
Дипломат, экс-генконсул Украины в Стамбуле
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