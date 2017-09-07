 Стратегическая задача ГУР - реформировать военную разведку, а также внедрить стандарты и технологии НАТО, - Порошенко

Об этом он заявил на торжествах по случаю 25-й годовщины военной разведки Украины во время посещения одной из воинских частей Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Поздравляя военнослужащих ГУР Министерства обороны Украины с профессиональным праздником, Глава государства отметил, что с момента начала формирования военной разведки и теперь она заняла чрезвычайно важное место в обеспечении обороны и безопасности.
Президент отметил, что дальнейшее развитие военной разведки Украины он и руководство Министерства обороны ставит одним из первых приоритетов. "Перед ГУР стоит стратегическая задача - реформировать военную разведку таким образом, чтобы внедрить все новейшие технологии и стандарты наших евроатлантических партнеров", - подчеркнул Президент.
Он отметил, что уже сегодня военные разведчики имеют новейшую технику, программное обеспечение, которых еще 2-3 года назад не имели. "Новейшие беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, вооружение разведчиков дали им возможность в разы, если не в десятки раз, повысить эффективность их работы", - констатировал Петр Порошенко.
"Добывание опережающей информации, повышение аналитической и прогностической составляющей разведывательной деятельности сегодня является приоритетной задачей, которую я ставлю перед военной разведкой. Уверен, что задачи будут выполнены качественно и с присущим вам профессионализмом", - добавил он.
Глава государства заверил, что он как Верховный Главнокомандующий будет прилагать все усилия для поддержки и обеспечения приоритетного дальнейшего развития военной разведки. "Я сегодня могу твердо заявить - никогда военная разведка не имела таких условий, такого внимания, такого финансирования, как сейчас. И не просто условий, финансирования и внимания. Такого уровня доверия, почета и уважения", - сказал он.
"Мы это должны очень ценить - доверие народа. Оно заработано кровью, профессионализмом украинских разведчиков. Они точно знают - там, где разведчики, там - победа. И я очень благодарен вам за это", - подчеркнул Президент.
"Мало кто видел лицо, знает фамилии и даже имена воинов-разведчиков, кроме вас самих. Однако, все знают, что разведка на поле боя - это глаза и уши командира и штаба. Именно разведка позволяет слышать и видеть противника, чтобы своевременно принять правильное решение. На сегодня ГУР по праву можно считать одним из более опытных разведывательных органов не только в нашей государстве, но и в Европе", - сказал Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что именно нынешнему поколению выпала участь разведчиков менять устоявшиеся стереотипы и вносить коррективы в деятельность военной разведки в условиях не объявленной против Украины гибридной войны со стороны России.
Особую благодарность Петр Порошенко выразил воинам-разведчикам за участие в антитеррористической операции на Востоке Украины. "В самое сложное время, на начальном этапе проведения АТО на территориях Донецкой и Луганской областей, подразделения разведки выполняли самые ответственные и опасные задачи", - отметил Президент.
"Благодаря их действиям и самопожертвованию были спасены сотни человеческих жизней, военной техники. Военные разведчики значительно расширили спектр мероприятий, что дало возможность получить полные данные по группировкам российских оккупационных войск. Получить, что важно, неопровержимые доказательства военного присутствия вооруженных сил России на оккупированной территории Украины", - также подчеркнул Верховный Главнокомандующий.
Также Президент вручил государственные награды военным разведчикам.
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- трошки щоколадні
- трошки офшорні ...
- трошки ригоАнальні ...
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Смерть ворогам!
07.09.2017 12:08
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Відповідь проста - рівно стільки , скільки народ України буде це слухати ...
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че светиться то?
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ну так ведь прикольнее!
шо или что - Вас больше устроит?
я ведь не сочинение на тему любви к Родине пишу, а комент, и слова позволительно (или нет?) коверкать и сокращать...
ну так ведь прикольнее?
если раздражает - извините, пардон!
а за цапа... не обижаюсь, но не по адресу
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хуг!
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Луганск? Донецк?
Краковец!
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репу чешут шо делать
как и рыбку съесть и на велосипеде прокатиться)
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Цікаво інше - чому саме сьогодні - невже 2 місяці було мало , чи "в лом" було раніше з Балі повертатися ?
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Тоді чим пояснити відсутність інформації про дії ворога із самого початку цієї "АТО"?
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