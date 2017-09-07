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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13731) разведка (1879)

 Стратегическая задача ГУР - реформировать военную разведку, а также внедрить стандарты и технологии НАТО, - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что украинская военная разведка должна продолжить развитие и реформирование, чтобы внедрить все стандарты и технологии НАТО.

Об этом он заявил на торжествах по случаю 25-й годовщины военной разведки Украины во время посещения одной из воинских частей Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Поздравляя военнослужащих ГУР Министерства обороны Украины с профессиональным праздником, Глава государства отметил, что с момента начала формирования военной разведки и теперь она заняла чрезвычайно важное место в обеспечении обороны и безопасности.

Президент отметил, что дальнейшее развитие военной разведки Украины он и руководство Министерства обороны ставит одним из первых приоритетов. "Перед ГУР стоит стратегическая задача - реформировать военную разведку таким образом, чтобы внедрить все новейшие технологии и стандарты наших евроатлантических партнеров", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что уже сегодня военные разведчики имеют новейшую технику, программное обеспечение, которых еще 2-3 года назад не имели. "Новейшие беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, вооружение разведчиков дали им возможность в разы, если не в десятки раз, повысить эффективность их работы", - констатировал Петр Порошенко.

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"Добывание опережающей информации, повышение аналитической и прогностической составляющей разведывательной деятельности сегодня является приоритетной задачей, которую я ставлю перед военной разведкой. Уверен, что задачи будут выполнены качественно и с присущим вам профессионализмом", - добавил он.

Глава государства заверил, что он как Верховный Главнокомандующий будет прилагать все усилия для поддержки и обеспечения приоритетного дальнейшего развития военной разведки. "Я сегодня могу твердо заявить - никогда военная разведка не имела таких условий, такого внимания, такого финансирования, как сейчас. И не просто условий, финансирования и внимания. Такого уровня доверия, почета и уважения", - сказал он.

"Мы это должны очень ценить - доверие народа. Оно заработано кровью, профессионализмом украинских разведчиков. Они точно знают - там, где разведчики, там - победа. И я очень благодарен вам за это", - подчеркнул Президент.

"Мало кто видел лицо, знает фамилии и даже имена воинов-разведчиков, кроме вас самих. Однако, все знают, что разведка на поле боя - это глаза и уши командира и штаба. Именно разведка позволяет слышать и видеть противника, чтобы своевременно принять правильное решение. На сегодня ГУР по праву можно считать одним из более опытных разведывательных органов не только в нашей государстве, но и в Европе", - сказал Петр Порошенко.

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Он подчеркнул, что именно нынешнему поколению выпала участь разведчиков менять устоявшиеся стереотипы и вносить коррективы в деятельность военной разведки в условиях не объявленной против Украины гибридной войны со стороны России.

Особую благодарность Петр Порошенко выразил воинам-разведчикам за участие в антитеррористической операции на Востоке Украины. "В самое сложное время, на начальном этапе проведения АТО на территориях Донецкой и Луганской областей, подразделения разведки выполняли самые ответственные и опасные задачи", - отметил Президент.

"Благодаря их действиям и самопожертвованию были спасены сотни человеческих жизней, военной техники. Военные разведчики значительно расширили спектр мероприятий, что дало возможность получить полные данные по группировкам российских оккупационных войск. Получить, что важно, неопровержимые доказательства военного присутствия вооруженных сил России на оккупированной территории Украины", - также подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Также Президент вручил государственные награды военным разведчикам.
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фонтанирует бесполезными, пустыми фразами
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Згадав п'яного розвідника полковника який стріляв біля свого будинку, а коли приїхала поліція почав бикувати. Це серед таких ідіотів порошенко збирається запроваджувати стандарти НАТО? Смішно, дуже смішно! Для стандартів НАТО потрібні розвідники НАТО, розумні, ефективні і не ідіоти.
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при всем уважении бро, но не тебе, форумному шуту и фантазеру говорить за идиотов )
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на второй срок собрался,привык уже к откатам
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ну ты ж не хочешь в президенты и я не хочу и Ярош например тоже не хочет, а кто-то должен
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ещё одно трололо. тоже переживаешь, шо комменты затёрли?
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- в основному соєві
- трошки щоколадні
- трошки офшорні ...
- трошки ригоАнальні ...

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Спамте дурні, спамте- ні на що більше ви не здатні, вояки з кАнХфєтамі!
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шо ты так за свои комменты переживаешь, если затрут, то не заплатят?
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Бо це шана Воїнам з великої літери- а не диванним писакам.
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Бо тебе ще ні разу не вбивали.
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В День Независимости Украины на территории Республики Беларусь пропал 19-летний украинец Павел Гриб
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Лучше бы Порошенко предложил молдавским военным службу в украинской армии. На них Додон уже наезжает.
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Им еще русню в Приднестровье мочить. Пускай тренируются.
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Стратегическая задача - писать больше окуительных историй про кацапских оккупантов. Вместо того, чтобы отстреливать и уничтожать их.
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Технологии НАТО. Техно- логия : наука производства техники. Что производит НАТО? ... "Все извилины заплёл..."
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верим брехуну, так и будет как он сказал
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Та не) Их больше интересует тема про съезд Блока Порошенка под Киевом) А это для ни тема фигня. А если бы еще была бы тема про ихнего кумира Саакашвили с Богиней Юлей, то там вообще бы было тысячи комментов) А тут какое-то НАТО))
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да нет же, это о..итительная перемога - прочитать промову, написанную спичратером и свалить на сходняк в резиденцию шапкокрада.
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Извините пажалста...а сколько лет еще будут бла бла бла о том, что надо чего то там реформировать？Касаемо не только армии.
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скільки будеш сидіти та белькотіти.стільки й будуть
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а сколько лет еще будут бла бла бла о том

Відповідь проста - рівно стільки , скільки народ України буде це слухати ...
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так а в остальном - все накатано, расписано и поделено!
че светиться то?
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цапа - у нас - че не пишут - как можно быть таким острым))
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у Вас может и не пишут!
ну так ведь прикольнее!
шо или что - Вас больше устроит?
я ведь не сочинение на тему любви к Родине пишу, а комент, и слова позволительно (или нет?) коверкать и сокращать...
ну так ведь прикольнее?
если раздражает - извините, пардон!
а за цапа... не обижаюсь, но не по адресу
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приоритетной остается задача внедрения в Панамский парламент
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так я и не собирался. Я имел ввиду будущего втикача.
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Ну правильно - справжній ворог цієї влади із Заходу суне ..))
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собрались щас на военный совет
репу чешут шо делать
как и рыбку съесть и на велосипеде прокатиться)
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Щось вигадають ... в їхньому "креативі" немає сумнівів ..))
Цікаво інше - чому саме сьогодні - невже 2 місяці було мало , чи "в лом" було раніше з Балі повертатися ?
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Бувають дитятки, які все життя люблять торти і граються в солдатиків. Чому так виходить ніхто не знає, просто вік дитячий. Як виростають чоловіки - то вже грають в бізнес. Але ото бува так, що бізнесмени обирають собі в голову дитятка - хай їсть торти й грається в солдатики й не заважає займатись бізнесом (або красти). Нє, я бажаю Україні президента, який би грався в бізнес так, як ніхто. Але мабуть доля така. Дурний фатум звалив країну. Чи фатум дурний, чи який чорт.
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Кстати, слыхал, что Фонд Порошенко почти миллиард гривен в армию вложил, в частности очень помогает 3-му полку спецназа. Это конечно не из благородства делается, а потому, что Порох понимает, что русский мир отберет у него всё. Так, что не надо усераться лишний раз, другого президента у вас всё равно нет, не заработали на другого.
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В чому , що вся ГУР працює на ГРУ ?
Тоді чим пояснити відсутність інформації про дії ворога із самого початку цієї "АТО"?
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В Києві колись було військове училище, яке готувало найкращих військових розвідників СРСР. Зараз у військах служать випускники цього чудового закладу. Як не дивно, але наша військова розвідка краща за російську. Цей факт був зафіксований ще у 2014 році. Слава нашим розвідникам ! Зі святом !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтратегическая задача ГУР - реформировать военную разведку, а также внедрить стандарты и технологии НАТО, - Порошенко
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