МИД Румынии выразил обеспокоенность принятым Радой законом об образовании
Румыния выразила озабоченность принятым Верховной Радой законом об образовании.
"Министерство иностранных дел (Румынии) обеспокоено принятым 5 сентября Верховной Радой законом об образовании, в частности, статьей 7, которая касается обучения на языке национальных меньшинств", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В румынском МИД напомнили, что согласно Конвенции по защите нацменьшинств, государство должно признавать право представителя нацменьшинств на обучение на родном языке.
Отмечается, что этот вопрос во время визита в Киев на следующей неделе поднимет государственный секретарь Румынии Виктор Микула.
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Напомним, Верховная Рада 5 сентября одобрила реформу образования.
шо б вы так учились, как беспокоитесь...
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ПС - воскресные школы есть для этого.
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бачив я такі меншини на Закарпатті....крім мадярської, можуть ще на ламаній кацапській
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як в росії чи трохи менше???
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давайте введем вторым государственным украинский в румынии и венгрии ?
и тогда будем внимать обеспокоенностям !
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