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Все про:образование (1610) Румыния (509) язык (3503) нацменьшинства (42)

 МИД Румынии выразил обеспокоенность принятым Радой законом об образовании

румыния

Румыния выразила озабоченность принятым Верховной Радой законом об образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении МИД Румынии.

"Министерство иностранных дел (Румынии) обеспокоено принятым 5 сентября Верховной Радой законом об образовании, в частности, статьей 7, которая касается обучения на языке национальных меньшинств", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В румынском МИД напомнили, что согласно Конвенции по защите нацменьшинств, государство должно признавать право представителя нацменьшинств на обучение на родном языке.

Отмечается, что этот вопрос во время визита в Киев на следующей неделе поднимет государственный секретарь Румынии Виктор Микула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин обсудил с румынским министром подготовку визита в Украину президента Румынии Йоханниса и вопросы прав национальных меньшинств

Напомним, Верховная Рада 5 сентября одобрила реформу образования.
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да ладно вам, ромале!
шо б вы так учились, как беспокоитесь...
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Это еще раз говорит, что самый верный союзник - это армия и флот. И пох на все обеспокоенности насчет украинизации Украины.
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Знайомі кажуть,що на Закарпатті діти української не знають,тільки угорська.
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Так було навіть при срср, угорці не володіли українською та російською мовами.
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Можно подумать, что этнические украинцы в Румынии получают образование на украинском？
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Глубоко или не очень?
ПС - воскресные школы есть для этого.
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якщо нацменшини не знають мови країни, в якій вони проживають, то вони ідуть нах....
бачив я такі меншини на Закарпатті....крім мадярської, можуть ще на ламаній кацапській
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а скльки українських шкіл в румунії?????
як в росії чи трохи менше???
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В Крыму допустили такой бред и частично это привело к оккупации. Украинский - государственный и учить его обязательно.
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Во Францию или Германию свои озабоченности шлите! Если "нацменьшинство" не желает учить государственный язык оно должно отправиться на пмж на "большую родину".
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Если бы они знали сколько ромел проживающих в Украине ни читать, ни писать не умеют,им пофиг любые реформы,не хотят они учится ,зачем вот это еще на международный уровень выводить
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о! ромалы тоже обеспокоены утесненинем украинского в украине ?


давайте введем вторым государственным украинский в румынии и венгрии ?
и тогда будем внимать обеспокоенностям !
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румыны идут в жопу. Дома могут общатьься хоть на китайском. Учиться будут на украинском. Что то я во Франции не наблюдал обучения на румынском, хоть и там цыганвы хватает
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