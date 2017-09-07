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Все про:Нацполиция (8623) самолет (2244) Харьковщина (1306) Балаклея (124)

 Военные на Харьковщине обстреляли частный самолет, который пролетел над воинской частью, - Нацполиция

самолет

В Балаклее Харьковской области военные обстреляли частный самолет, который пролетел над территорией воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что около 14:15 над территорией воинской части, расположенной в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект. Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщивка Балаклейский район.

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В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кропивницкого, управляя самолетом "НАРП-1", во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части.

Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

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Плохо сработали деспечеры,а ещё хуже сработали военные.Он должен был сбит !
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Диспетчерів у малій авіації немає. А військові таки мали збити.
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ну и правильно сделали...согласно уставов и законов Украины
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потому что это были предупредительные выстрелы в воздух .
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"Я по нему как е....как е.... еле-еле выкрутился!"
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придурочного наверно инфаркт посетил когда его обстреливать начали))))))))))))
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кто тому самолету виноват?перед вылитом дают маршрут полетов и точно было указано где нельзя летать.
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не так...перед полетом пилот подает диспетчеру план полета,с учетом обхода запретных зон.который должен строго выполнять.
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почему сразу идиот? может идейный, или бабла на керосин пообещали
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Вообще должно ПВО работать по таким целям, там же в Балаклее ещё военные склады которые недавно взрывались. И Харьковская обл. приграничная.
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ну вот, а говорили пво есть... (а должно бы уже быть в каждой части по ракете, хотя бы чисто психологически, на четвертый то год войны с ядерной страной)
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А если бы бомбу сбросил? Так бы и улетел, получив всего пару дырок...непрофессионализм в армии это навсегда...
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Это Пашинский хотел проверить порядок и готовность на складах.
То, что по нему не будут стрелять, был уверен. Он же депутат. По этой же причине считал, что летать может, где захочет.
Да и бутылка с земли до самолета не долетит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенные на Харьковщине обстреляли частный самолет, который пролетел над воинской частью, - Нацполиция
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