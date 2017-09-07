 Военные на Харьковщине обстреляли частный самолет, который пролетел над воинской частью, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что около 14:15 над территорией воинской части, расположенной в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект. Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщивка Балаклейский район.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кропивницкого, управляя самолетом "НАРП-1", во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части.
Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.
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То, что по нему не будут стрелять, был уверен. Он же депутат. По этой же причине считал, что летать может, где захочет.
Да и бутылка с земли до самолета не долетит.
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