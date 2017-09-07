 Главы МИД стран ЕС высказались за усиление давления на КНДР

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, которая в настоящее время возглавляет ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министры пришли к мнению, что "Северная Корея, несмотря на резолюции Совета безопасности ООН и последовательные санкции в отношении Пхеньяна, продолжила развитие запрещенных программ".
Подводя итоги обсуждения, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сказал, что "нельзя допускать ситуации, когда кто-то нарушает свои международные обязательства и ставит под угрозу всеобщую безопасность".
По его словам, "Европейскому союзу следует придерживаться единой политики и при необходимости ужесточить санкции, чтобы помешать развитию ядерного оружия Северной Кореи".
"Нам нужно решение, которое приведет к прекращению запрещенных программ и превращению Корейского полуострова в свободный от ядерного оружия", - отметили министры.
У неформальных встреч глав МИД ЕС не бывает жестких повесток дня, на них могут обсуждаться любые вопросы, и каждый министр может выступить с любой инициативой. Эти совещания не принимают официальных решений и, за редкими исключениями, итоговых документов.
Подобные встречи организуются один раз в полгода очередным государством-председателем Совета ЕС на его территории. Они носят название "Гимних" (Gymnich) по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча при председательстве Германии в Евросоюзе.
Как сообщалось, 3 сентября, КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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Живи они в Европе то самой страшной угрозой, для них бы оказались многократные выражения озабоченности...
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Мало еды, это одно, а отсутствие еды, это уже другое.
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Ему, кроме кацапов, еще и Китай помогает.
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коли немає то "обзабоченость" ...
не виключаю що у якийсь з портів ГЕЙРОПИ або Америки "припливе" або вже "приплила" атомна бомба на якому небуть "китайському" суховантажі ...а в пархатих тільки одне в голові ...ГЕШЕФТ ...
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НЭ, не хочуть пидары немецко- французкие марать свои руки!!!!!!!!!!
Ничего. Мы свои руки обогрим кацапской кровью!
Обмажемся её по всёму телу, и и напьёмся её вдоволь!!!!!!!
Помоги нам токо Бог!
Слава Украине! Смерть ворогам!
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