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Все про:КНДР (333) санкции (6425) Евросоюз (12126)

 Главы МИД стран ЕС высказались за усиление давления на КНДР

кндр

Министры иностранных дел Европейского союза на проходящей в Таллинне неформальной встрече министров иностранных дел (Gymnich) высказались за усиление давления на Северную Корею.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, которая в настоящее время возглавляет ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Министры пришли к мнению, что "Северная Корея, несмотря на резолюции Совета безопасности ООН и последовательные санкции в отношении Пхеньяна, продолжила развитие запрещенных программ".

Подводя итоги обсуждения, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сказал, что "нельзя допускать ситуации, когда кто-то нарушает свои международные обязательства и ставит под угрозу всеобщую безопасность".

По его словам, "Европейскому союзу следует придерживаться единой политики и при необходимости ужесточить санкции, чтобы помешать развитию ядерного оружия Северной Кореи".

"Нам нужно решение, которое приведет к прекращению запрещенных программ и превращению Корейского полуострова в свободный от ядерного оружия", - отметили министры.

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У неформальных встреч глав МИД ЕС не бывает жестких повесток дня, на них могут обсуждаться любые вопросы, и каждый министр может выступить с любой инициативой. Эти совещания не принимают официальных решений и, за редкими исключениями, итоговых документов.

Подобные встречи организуются один раз в полгода очередным государством-председателем Совета ЕС на его территории. Они носят название "Гимних" (Gymnich) по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча при председательстве Германии в Евросоюзе.

Как сообщалось, 3 сентября, КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

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Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

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Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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Не повезло Сирии, что у них такой сосед как Израиль.
Живи они в Европе то самой страшной угрозой, для них бы оказались многократные выражения озабоченности...
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нахурмі грізть за палку...нужно кусать руку!
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люди дорожат своей свободой и независимостью! не вам осуждающе хрюкать
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Чурбан кацапский, когда у тебя будет такая "свобода", будешь ты с утра до вечера разбивать свою пустую бошку ап стену, молясь своему кремлядьскому Сцарьку и благодарить его за то что, свободно будет давть бебе жрать с выгребных ям. А оно все к тому и идет
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В Римской империи, у рабов побольше прав и свобод было...
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а напомните мне, по поводу усиления давления на лапотную, как часто они собирались???
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Торговать с папуасами из КНДР перестаньте и все.
Мало еды, это одно, а отсутствие еды, это уже другое.
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Ын сдуется когда рассияне начнут жрать траву!!!!
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Ын (смешное все таки имя!) сдуется, когда сам на траву перейдет.
Ему, кроме кацапов, еще и Китай помогает.
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коли є ядерна зброя то "давление" ...
коли немає то "обзабоченость" ...
не виключаю що у якийсь з портів ГЕЙРОПИ або Америки "припливе" або вже "приплила" атомна бомба на якому небуть "китайському" суховантажі ...а в пархатих тільки одне в голові ...ГЕШЕФТ ...
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Главы стран, уже бы и могли лЁгко растоптать этого уёбка, вместе с сочувствующими этому выблядку кацапским анклавом - вместе!
НЭ, не хочуть пидары немецко- французкие марать свои руки!!!!!!!!!!
Ничего. Мы свои руки обогрим кацапской кровью!
Обмажемся её по всёму телу, и и напьёмся её вдоволь!!!!!!!
Помоги нам токо Бог!
Слава Украине! Смерть ворогам!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлавы МИД стран ЕС высказались за усиление давления на КНДР
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