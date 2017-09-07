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 Трагедия в Княжичах: ГПУ обжаловала домашний арест подозреваемых

княжичи курта

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обжаловала меру пресечения подозреваемым в причастности к стрельбе в Княжичах, Киевская область.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

"ГПУ обжаловала меру пресечения подозреваемым, причастным к трагическому событию в с. Княжичи Киевской области", - говорится в сообщении.

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Согласно информации пресс-службы, ГПУ проводится досудебное расследование уголовного производства по факту гибели 4 декабря 2016 года сотрудников правоохранительных органов в с. Княжичи.

Так, по результатам расследования, 30 августа 2017 года экс-начальнику управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве и экс-заместителю главы отдела криминальной полиции Шевченковского УПГ управления Нацполиции в Киеве и инспектору 4-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно внезапной действия ГУ ЧП в г. Киеве сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 27, п.1, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

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Отмечается, что на рассмотрение Печерского районного суда Киева 30 августа 2017 года внесены ходатайство о применении ко всем подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам рассмотрения ходатайств судом принято решение об избрании всем 3 лицам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Не соглашаясь с этим судебным решением, 6 сентября 2017 года прокурором внесено апелляционную жалобу на постановление Печерского райсуда об избрании такой меры пресечения одному из подозреваемых.

Также, в ближайшее время будут внесены апелляционные жалобы на выбранную судом мера пресечения 2 другим подозреваемым.

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Как известно, ГПУ объявила подозрение трем лицам. Это бывший начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева Леонид Курята, экс-заместитель начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман Мариновский, а также старший инспектор управления "КОРД" Андрей Курта. Последний до сих работает на своей должности.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.


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менты грабили богатые дома в Княжичах,другие менты их хотели задержать и за это КОРД их расстрелял-Аваков поехал в Канаду тусоваться,потом всех прикрыл-страна находится на уровне Колумбии,если не ниже
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Правильно, как мусаров - так под "домашний арест"....
Как доборобатов - то весь свод пороховатых законов им на на голову!...
Порошеновская справедливость нам на голову!...
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