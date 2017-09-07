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 Общество
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Все про:Гидрометцентр (536) погода (2486)

 В Украину идет потепление, - Гидрометцентр

погода

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление и сухая погода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Украинского гидрометеорологического центра.

"После резкого похолодания и дождливой погоды в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду. А в результате интенсивного прогрева воздуха термометры поднимутся днем до 30 градусов, на юге страны несколько выше.

Такая погода сохранится до середины следующей недели", - говорится в сообщении.

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Хорошая новость для политического сайта. Может о погоде писать будем ?
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канешна же!
съезд бпп перенесли за Киев, на лоно природы - им то прогноз сейчас - как ложка к обеду!
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може й краще про погоду. З політикою нинішньої влади практично ВСЕ ясно.
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природа, погода это соновное впадёт метеорит или природные штучки тут на Земле разные в том числе и вызванные деятельностью чилавека не до политики будет, не будет кому ерундой страдать амбиция маниями величия и другим их воплощать...
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А помоему к нам летит какая то хрень

Выброс массы от произошедшей вспышки X9.3 направлен на Землю

В Украину идет потепление, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 4320
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хрен его знает, говорят завтра поздним вечером узнаем
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не завтра, а 10 сентября на переходе Краковець
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Це надзвичайно потужний спалах на Сонці- про більш потужний я ще не чув.
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Потепление зарплат и пенсий не ожидается. "Гидрометцентр"
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Погода на 3 дня - прогноз, на 6 - предсказание.
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Незабаром "жидівські кучки" , буде холодно й дощитиме .
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та не!
у них каждую пятницу кучки!
как на дачу ехать - так и кучки - то дождь, то ветер, то настроение не то!
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Слабая вспышка:

Средняя вспышка:
В Украину идет потепление, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 6091
Сильная вспышка:

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Барбра Стрейзанд - легенда Голлівуду, що відкрила своє українське коріння

У 1978 році під час концерту, присвяченому 30-річчю існування Ізраїлю, Барбра Стейзанд влаштувала онлайн-дзвінок з Голдою Меїр, розпитуючи, як та встигала поєднувати пост прем'єр-міністра країни та домашні клопоти звичайної жінки. Та для нас ця мила бесіда цікава тим, що одразу дві ці культові жінки пов'язані з Україною.

Те, що "Залізна леді Ізраїлю", народилась у Києві - давно відомий факт. Натомість родинні зв'язки Барбри були мало досліджені, доки її біографи докопались в архівних записах аж до міста. Бережани Тернопільської області. Саме тут довгі роки проживала родина Стрейзандів.
У 19 років Ісаак Стрейзанд, дід майбутньої співачки, наважився шукати щастя за океаном і вирушив до Нью-Йорка. На митному контролі поруч зі Статуєю свободи зазначить: національність - галицька. Останнє місце проживання - Бережани. Грошей немає.

Освоївшись у новій країні, Ісаак одружиться з Анною Кестон, яка теж, кажуть, емігрувала з Галичини. З п'ятьох дітей батьки найбільше пишатимуться Емануїлом, який став професором, спеціалістом із психолінгвістики. Утім цю радість затьмарювала жахлива хвороба - епілепсія. Емануїл помре, коли донці виповниться трохи більше року.

Мама вийде заміж вдруге, от тільки вітчим швидко наповнить дім атмосферою страху і приниження. Барбара ховала синці на тілі, але не менше боліли й образливі слова. "Таким страшним морозива не купують".

В Украину идет потепление, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 4794

Вона затаїть образу і пообіцяє собі - навіть з такою зовнішністю стане популярною. Барбра підкорить Голлівуд, не вставивши нових зубів, не змінивши форму носа. І так, саме це "гидке каченя", з якої насміхалися однолітки, крутитиме романи з Елвісом Преслі та Андре Агассі. І так, це вона отримає 2 Оскари, 4 Золотих Глобуси та 11 Греммі.

Але скільки б не було нагород, позбутися дитячих комплексів було не так просто. Видаючи платинові альбоми, Барбра Стрейзан ніяк не могла наважитися вийти на сцену. Одна справа працювати на знімальному майданчику чи в тісній звукостудії, а тут тисячі обличь спрямовані на тебе одну. Співачка наважиться на це тільки на 27 році своєї кар'єри. Такого ажіотажу ніхто не очікував. Квитки, які сягали й півтори тисячі доларів, розкупили за півгодини, а журнал "Тайм" - назвав концерт музичною подією століття.

У двохтисячному Стрейзанд знову приголомшить. Після 4-річної паузи Барбра покличе своїх шанувальників на новорічний концерт у Лас-Вегасі. Цього разу квитки сягали 2,5 тисяч доларів. І попри це вільних сидінь у 12 тисячному залі не було. За той один вечір вона заробила майже 15 мільйонів доларів і побила рекорд концерту трьох оперних легенд - Карузо, Паваротті та Карерраса.
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