В Украину идет потепление, - Гидрометцентр
В ближайшие дни в Украине ожидается потепление и сухая погода.
"После резкого похолодания и дождливой погоды в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду. А в результате интенсивного прогрева воздуха термометры поднимутся днем до 30 градусов, на юге страны несколько выше.
Такая погода сохранится до середины следующей недели", - говорится в сообщении.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: После ливня в Карпатах выпал первый снег. ВИДЕО
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съезд бпп перенесли за Киев, на лоно природы - им то прогноз сейчас - как ложка к обеду!
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Выброс массы от произошедшей вспышки X9.3 направлен на Землю
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у них каждую пятницу кучки!
как на дачу ехать - так и кучки - то дождь, то ветер, то настроение не то!
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Средняя вспышка:
Сильная вспышка:
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У 1978 році під час концерту, присвяченому 30-річчю існування Ізраїлю, Барбра Стейзанд влаштувала онлайн-дзвінок з Голдою Меїр, розпитуючи, як та встигала поєднувати пост прем'єр-міністра країни та домашні клопоти звичайної жінки. Та для нас ця мила бесіда цікава тим, що одразу дві ці культові жінки пов'язані з Україною.
Те, що "Залізна леді Ізраїлю", народилась у Києві - давно відомий факт. Натомість родинні зв'язки Барбри були мало досліджені, доки її біографи докопались в архівних записах аж до міста. Бережани Тернопільської області. Саме тут довгі роки проживала родина Стрейзандів.
У 19 років Ісаак Стрейзанд, дід майбутньої співачки, наважився шукати щастя за океаном і вирушив до Нью-Йорка. На митному контролі поруч зі Статуєю свободи зазначить: національність - галицька. Останнє місце проживання - Бережани. Грошей немає.
Освоївшись у новій країні, Ісаак одружиться з Анною Кестон, яка теж, кажуть, емігрувала з Галичини. З п'ятьох дітей батьки найбільше пишатимуться Емануїлом, який став професором, спеціалістом із психолінгвістики. Утім цю радість затьмарювала жахлива хвороба - епілепсія. Емануїл помре, коли донці виповниться трохи більше року.
Мама вийде заміж вдруге, от тільки вітчим швидко наповнить дім атмосферою страху і приниження. Барбара ховала синці на тілі, але не менше боліли й образливі слова. "Таким страшним морозива не купують".
Вона затаїть образу і пообіцяє собі - навіть з такою зовнішністю стане популярною. Барбра підкорить Голлівуд, не вставивши нових зубів, не змінивши форму носа. І так, саме це "гидке каченя", з якої насміхалися однолітки, крутитиме романи з Елвісом Преслі та Андре Агассі. І так, це вона отримає 2 Оскари, 4 Золотих Глобуси та 11 Греммі.
Але скільки б не було нагород, позбутися дитячих комплексів було не так просто. Видаючи платинові альбоми, Барбра Стрейзан ніяк не могла наважитися вийти на сцену. Одна справа працювати на знімальному майданчику чи в тісній звукостудії, а тут тисячі обличь спрямовані на тебе одну. Співачка наважиться на це тільки на 27 році своєї кар'єри. Такого ажіотажу ніхто не очікував. Квитки, які сягали й півтори тисячі доларів, розкупили за півгодини, а журнал "Тайм" - назвав концерт музичною подією століття.
У двохтисячному Стрейзанд знову приголомшить. Після 4-річної паузи Барбра покличе своїх шанувальників на новорічний концерт у Лас-Вегасі. Цього разу квитки сягали 2,5 тисяч доларів. І попри це вільних сидінь у 12 тисячному залі не було. За той один вечір вона заробила майже 15 мільйонів доларів і побила рекорд концерту трьох оперних легенд - Карузо, Паваротті та Карерраса.
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