 В Украину идет потепление, - Гидрометцентр

"После резкого похолодания и дождливой погоды в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду. А в результате интенсивного прогрева воздуха термометры поднимутся днем до 30 градусов, на юге страны несколько выше.Такая погода сохранится до середины следующей недели", - говорится в сообщении.