 Украинская сторона просила омбудсмена РФ лично вмешаться в ситуацию с похищением Павла Гриба, - Чаплыга

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"К нам обратился в интересах сына отец Гриба. В этот же день мы обратились к российскому омбудсмену, продублировали по неофициальным каналам, чтобы быстрее поступило обращение... Есть определенные опасения, что в случае, если к нему будут применяться или пытки, или ненадлежащее обращение с ним, это может привести к фатальным последствиям. Мы об этом предупредили и российского омбудсмена, чтобы было уделено особое внимание тому, что если он находится в условиях несвободы на территории РФ, его условия содержания, медицинская помощь и многие другие вопросы должны быть строго соблюдены. Мы также просили ее лично вмешаться в эту ситуацию. Ждем информацию, каким образом он был задержан и насколько это коррелирует как с законодательством РФ, так и Республики Беларусь, и с международным правом", - сказал он.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
431 23
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Похищенного в РФ украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД(64)
Украинский политзаключенный Клых находится в психиатрической больнице, - омбудсмен РФ Москалькова(19)
Омбудсмен РФ Москалькова отправила запрос о состоянии украинца Клыха в ФСИН(0)
Пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд, - журналист о задержании СБУ сотрудницы "Первого канала" РФ(40)
Новости Крымнаша. "Агония страны скреп и духовности"(0)
Зейтуллаев в открытом обращение призвал ООН продолжить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных(13)
Оккупанты оставили под арестом украинского заложника Панова, - правозащитники(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Каким идиотом нужно быть, чтобы просить эту подлую тварь Москалькову о помощи гражданину Украины, активисту национально-освободительной борьбы...
Ответить
«7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило
сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о содержании Павла Гриба в
Краснодаре. В сообщении говорится, что Павел Гриб был задержан по
обвинению в совершении преступления в соответствии с ч.1 ст. 205
Уголовного кодекса РФ», - заявил Кирилич.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Давайте ещё изберём главного по борьбе с коррупцией главного коррупционерера страны - потрошенко!!!!!!!!!
Мозги у нас есть?! Или они нам уже не нужны!
Ответить
Ответить
Когда ФСБшную журнашлюшку задержало СБУ и выслало - вой стоял до небес, даже из Европы обеспокоенность выражали. А как ФСБ несовершеннолетнего оболтуса выкрало в Беларуси, вывезло в Кацапию и в СИЗО уперло - все европейские правозащитники молчок.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дипломати не змогли надати затриманому необхідну правову допомогу.
У Росії правоохоронці не допустили до затриманого Павла Гриба адвоката і представників МЗС України. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Він розповів, що українські консули прибули до управління російської федеральної служби безпеки в Краснодарському краї, щоб зустрітись з ув'язненим.
"Проте вони не були допущені до затриманого громадянина України, що є грубим порушенням консульської конвенції між Україною та Росією в частині щодо вимоги забезпечення російськими компетентними органами реалізації права консульської посадової особи відвідати затриманого", - зазначив Кирилич.
Зокрема, у наданні йому необхідної правової допомоги не пізніше, ніж через 4 дні після арешту. Адже згідно з офіційним повідомленням генконсульству України, Гриба затримали 25 серпня.
Раніше батько зниклого українця Ігор Гриб повідомив про місцеперебування сина. У МЗС підтвердили, що Павло перебуває в Краснодарі.
Зазначимо, що родина Павла Гриба, який зник у Білорусі, подала скаргу в Європейський суд з прав людини.
Нагадаємо, колишній прикордонник, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла в Білорусі. Згодом ЗМІ з'ясували, що ФСБ використала 17-річну дівчину, щоб заманити юнака до іншої країни. Посольство України передало в МЗС Білорусі ноту з проханням надати інформацію про українця. ЗМІ отримали непідтверджену інформацію, що від може перебувати в управлінні ФСБ у Краснодарі (РФ).
Правоохоронні органи почали досудове розслідування щодо зникнення Гриба.
Українська правда
Ответить
Ответить