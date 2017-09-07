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 Политика Украины
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Все про:омбудсмен (300) Россия (72175) ФСБ (1222) Гриб_Павел (2)

 Украинская сторона просила омбудсмена РФ лично вмешаться в ситуацию с похищением Павла Гриба, - Чаплыга

лутковская

Украинская сторона обратилась и к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию с похищенным ФСБ Павлом Грибом

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Россия не пускает к задержанному Павлу Грибу украинских консулов

"К нам обратился в интересах сына отец Гриба. В этот же день мы обратились к российскому омбудсмену, продублировали по неофициальным каналам, чтобы быстрее поступило обращение... Есть определенные опасения, что в случае, если к нему будут применяться или пытки, или ненадлежащее обращение с ним, это может привести к фатальным последствиям. Мы об этом предупредили и российского омбудсмена, чтобы было уделено особое внимание тому, что если он находится в условиях несвободы на территории РФ, его условия содержания, медицинская помощь и многие другие вопросы должны быть строго соблюдены. Мы также просили ее лично вмешаться в эту ситуацию. Ждем информацию, каким образом он был задержан и насколько это коррелирует как с законодательством РФ, так и Республики Беларусь, и с международным правом", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищенного в РФ украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
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Россия это всегда низко,потому как она и есть подлость в оригинале.
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Уполномоченный "по защите прав человека" в Орде - это невежественная хамка Татьяна МОСКАЛЬКОВА: охрененная "правозащитница" имеет звание генеральши карательных органов и всю свою подлую жизнь с 18 лет прослужила в советско-российских карательных органах.

Каким идиотом нужно быть, чтобы просить эту подлую тварь Москалькову о помощи гражданину Украины, активисту национально-освободительной борьбы...
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будет отвечать за дела! местным хероям урок

«7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило
сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о содержании Павла Гриба в
Краснодаре. В сообщении говорится, что Павел Гриб был задержан по
обвинению в совершении преступления в соответствии с ч.1 ст. 205
Уголовного кодекса РФ», - заявил Кирилич.
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Не пхайтеся, хлопці, у "медові пастки"- більше тут сказати нічого.
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В одни и те же - да, но в персональную - очень даже возможно, у каждого есть слабое место. Одна защита - личное должно быть личным, а не на показ.
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хотел горячей вагины а попал в холодную камеру,А пригласить к себе ума не хватило?И батька не слухав,шо там враги..результат налицо..и головнякдля родителей и державы
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лЁВОЧКИНА сестра - тот ещё защитник и радетель отпиженных и убитых кацапами терпил!!!!!
Давайте ещё изберём главного по борьбе с коррупцией главного коррупционерера страны - потрошенко!!!!!!!!!
Мозги у нас есть?! Или они нам уже не нужны!
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Когда журнашлюшку ФСБ задержало и выслало - вой стоял до небес, даже из Европы обеспокоенность выражали. А как ФСБ несовершеннолетнего оболтуса выкрало в Беларуси, вывезло в Кацапию и в СИЗО уперло - все европейские правозащитники молчок.
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Пардон, ошибочка.
Когда ФСБшную журнашлюшку задержало СБУ и выслало - вой стоял до небес, даже из Европы обеспокоенность выражали. А как ФСБ несовершеннолетнего оболтуса выкрало в Беларуси, вывезло в Кацапию и в СИЗО уперло - все европейские правозащитники молчок.
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Что значит попросила? Человека, нашего гражданина выкрали на территории другого государства и мы просим? У нашего МИДа, власти в целом, совсем яиц нет? Или совести? Вы чего к власти пришли, воровать, зарплату хорошую получать? За счет нищего народа по заграницам ездить? Климкин - ничтожество!
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Він сам туди поперся чи його з України викрали?
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а где бульбаши???почему на ветке вдруг ни одного нету???сказать нечего???
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Українських консулів не пустили до Гриба - МЗС
Дипломати не змогли надати затриманому необхідну правову допомогу.

У Росії правоохоронці не допустили до затриманого Павла Гриба адвоката і представників МЗС України. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Він розповів, що українські консули прибули до управління російської федеральної служби безпеки в Краснодарському краї, щоб зустрітись з ув'язненим.
"Проте вони не були допущені до затриманого громадянина України, що є грубим порушенням консульської конвенції між Україною та Росією в частині щодо вимоги забезпечення російськими компетентними органами реалізації права консульської посадової особи відвідати затриманого", - зазначив Кирилич.
Зокрема, у наданні йому необхідної правової допомоги не пізніше, ніж через 4 дні після арешту. Адже згідно з офіційним повідомленням генконсульству України, Гриба затримали 25 серпня.
Раніше батько зниклого українця Ігор Гриб повідомив про місцеперебування сина. У МЗС підтвердили, що Павло перебуває в Краснодарі.
Зазначимо, що родина Павла Гриба, який зник у Білорусі, подала скаргу в Європейський суд з прав людини.
Нагадаємо, колишній прикордонник, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла в Білорусі. Згодом ЗМІ з'ясували, що ФСБ використала 17-річну дівчину, щоб заманити юнака до іншої країни. Посольство України передало в МЗС Білорусі ноту з проханням надати інформацію про українця. ЗМІ отримали непідтверджену інформацію, що від може перебувати в управлінні ФСБ у Краснодарі (РФ).
Правоохоронні органи почали досудове розслідування щодо зникнення Гриба.
Українська правда

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Нужно еще путину письмо написать... Пожаловаться. Живем в маразме ((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская сторона просила омбудсмена РФ лично вмешаться в ситуацию с похищением Павла Гриба, - Чаплыга
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