 НАБУ расследует 398 уголовных производств

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Размер предмета преступлений, которые расследуются в Бюро, превышает 87 млрд грн.
В течение августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 12 лицам, в отношении 6 лиц прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлен обвинительные акты.
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меня мышиная возня, крысиные бои и тараканьи бега - не интересуют!
конкретный вопрос - сколько сидит???
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Сепаратистов - несколько - для близира.
Коррупционеров? - не слышал ни об одном...
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