EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  151  7
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1947) коррупция (7425) расследование (2323) САП (591)

 НАБУ расследует 398 уголовных производств

набу

По состоянию на 31 августа детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 398 уголовным производствам. 86 дел направлено в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Размер предмета преступлений, которые расследуются в Бюро, превышает 87 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не сможет завершать дела без принятия закона об антикоррупционном суде, - Березюк

В течение августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 12 лицам, в отношении 6 лиц прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлен обвинительные акты.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да там на всех одна , две статьи . А приговор должен быть как в Китае к корупционерам .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как вы друзья не садитесь, в музыканты вы не годитесь. Пока, страну возглавляет человек, основа богатства это коррупция, то результат будет близок к 0.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щасти з антикорупційним судом- бо без нього діла взагалі не буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сколько посадили то?
меня мышиная возня, крысиные бои и тараканьи бега - не интересуют!
конкретный вопрос - сколько сидит???
 показать весь комментарий
Ответить
 
АТО-ков? АТО-ков - тыысячи.
Сепаратистов - несколько - для близира.
Коррупционеров? - не слышал ни об одном...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ расследует 398 уголовных производств
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти