 Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко.
"Действительно, заседание состоится за городом, но точного адреса я вам назвать не могу," - сообщил А.Гончаренко.
Также народный депутат подтвердил, что на заседании БПП будет присутствовать премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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между охотой и сауной дела делать будете?
или у гроси мания преследования, после мании величия появилась?
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З.І.: до жарту претензій немає
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Откроет Гройсман вернисаж,
Где депутаты будут жрать
И между чавканьем решать,
Ну как сильнее нас нагнуть,
Украсть, схитрить и лохануть ,
Подставить, бросить, набрехать,
Но ВАМ НЕДОЛГО УПРАВЛЯТЬ !
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Тут 2 варианта! - Или 10 сентября они на КПП "Краківець", всем составом, будут Саакашвили ноги облизывать, или отстреливаться!
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МЕСТО МАЛИНЫ ЗАСЕКРЕЧЕНО.
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Бесплатная выпивка и закуска, лучший мотиватор!
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ГЛАВНОТОРГУЮЩИЙ.
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И.....? т.е. к чему он это ляпнул......
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