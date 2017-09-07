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 Политика Украины
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Все про:фракция (237) Гройсман (3367) Блок Петра Порошенко (1582) Гончаренко (232)

 Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко

гончаренко

Заседание фракции "Блок Петра Порошенко" состоится сегодня за пределами Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Действительно, заседание состоится за городом, но точного адреса я вам назвать не могу," - сообщил А.Гончаренко.

Также народный депутат подтвердил, что на заседании БПП будет присутствовать премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: БПП будет голосовать за снятие неприкосновенности по всем представлениям ГПУ, - Герасимов. ВИДЕО
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так , за киевом / под киевом / на кипре. ? , , или пьянка состоится на накрытой поляне / оформят как заседание фракции бпп. ?
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низачод ,,, липецк ужо ни в трэнди ,,,, старая пластинка ,,,
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юлькін) ресторан замовили)) на Старо-Обухівський трасі)))) ))))) ))))))
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эх мну не пригласили , , попробую прорваться , с боем , , бухануть на халяву , , а покую с кем , бпп / ммм / цру / ляшко-скотиняка ,,,,, лишь бы в салат мордой лица окунуться ,,,
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набагато набагато більше - ці 700 це видима частка аЙсбергу
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а че такое?
между охотой и сауной дела делать будете?
или у гроси мания преследования, после мании величия появилась?
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-Юра,может за любовь! Не-е-е,я столько не выпью! Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6386
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Баба Яга в точности с советских фильмов , правда там играл замечательный актёр но в гриме , а эту как увидишь так потом кошмары ночью будут снится.
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Вы представьте её без макияжа , это же инфаркт можно получить от страха.
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Я ее в макияже вблизи видел, жуткое зрелище скажу я вам
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вот поэтому луцик постоянно или на работе или в тюрьме .
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Загадка: "Между глаз болтается, на "х"" называется". Что это ? А это ХОБОТ вместо носа у Гирки Луценчихи.
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Українці не гикають і не хикають, як вам здається і намагаєтесь передати це в написанні
З.І.: до жарту претензій немає
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Из Рады рвутся на пейзаж,
Откроет Гройсман вернисаж,
Где депутаты будут жрать
И между чавканьем решать,
Ну как сильнее нас нагнуть,
Украсть, схитрить и лохануть ,
Подставить, бросить, набрехать,
Но ВАМ НЕДОЛГО УПРАВЛЯТЬ !
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В РАЗЛИВЕ!!! ШАЛАШИ УЖЕ ГОТОВЫ... Интересно - а как туда поедет Розенблат? Он же - под арестом?
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шалашихой поедет, в дамском платье и стрингах
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Бегут как крысы. вернее без как. Бегут крысы.....
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Будуть з Києва виїжджати на "евробляхах" , щоб злитись з натовпом ?
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Или - в Конча-Заспе? Поближе к родным хатынкам, так сказать...Поработали - и по домам!
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Премиальные выдавать будут. Приходить со своими чемоданами.
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Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом.
Тут 2 варианта! - Или 10 сентября они на КПП "Краківець", всем составом, будут Саакашвили ноги облизывать, или отстреливаться!
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НА СХОДКУ ПАЦАНЫ СОБРАЛИСЬ.
МЕСТО МАЛИНЫ ЗАСЕКРЕЧЕНО.
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есть место за Киевом для таких встреч,например яхта косюка, ...если придет много шоколадных прихвостней,тогда 2е яхты косюка...делов то
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Что бы депутаты пришли на заседание фракции, решили ресторанчик заказать?
Бесплатная выпивка и закуска, лучший мотиватор!
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для них,как и все остальное, на шару,но за наш с тобой счет
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Где то в бандитской малине будет стрелка кабмина,и это неудевительно,будут ночью под шашлык,сауной,алкоголь решать свои дела,а потом озвучат через таких как гончаренко,шо решали бюджет Украины .
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на повестке дня-две х*уйни-что делать с Саакашвили и как побыстрей продать нашу землю иностранцам,а стоимость земли Украины, по самым скромным подсчетам-330 трлн. грн.
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Если главный барыга на розливе будет , то и лешик вместо телки сойдет. Тем более опыт путаны у "медсестры" - колоссальный .
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Нечисьть на шабаш тоже подальше от людских глаз собирается.
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Меня так раздражает этот сын Кактуса , ну такое чмо.
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на этой ветке 2 комментатора обладают телепатическими способностями. Если уж сауна, так с очень высокой температурой и очень большим кол-вом алкоголя, а если охота, так как у рыгов в 2007 году под Изюмом.
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о, вот и ублюдочный рыг-губошлеп нарисовался.
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Помнится мне - Партия регионов тоже любила собрания фракции вне Рады...
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Как погубить народ обдумывать будут без свидетелей.
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Все эти революции ни к чему не приводят. Перекрашиваются воры в другие цвета и продолжают свои дела во благо людей и страны.
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Это мы с Братом-NNN на огонек к бепепешникам зашли типа
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"........заседание состоится за городом, но точного адреса я вам назвать не могу," - сообщил А.Гончаренко.

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И.....? т.е. к чему он это ляпнул......
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Дефченок на пикник пригласить не забыли?
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Судя по тому как Гончаренко приняв таинственный вид и дал не менее интригующе таинственный ответ, можно полагать, фракция БПП в полном составе является тайным обществом масонов. А собираются для таинственного ритуала посвящения Гройсмана из ученика в подмастерье.
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Ой, шойто мне это напоминает! По моему такие же сходняки были при проффэсоре .
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Только ли у меня эта харя гончаренка вызывает блювательный рефлекс?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко
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