 Часть наемников на Донбассе не получала приказ о прекращении огня в связи со "школьным перемирием", - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ пытались узнать у всех сторон о том, получали ли они приказы о соблюдении режима прекращения огня с 25 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН "Вооруженные мужчины на месте размещения отведенного тяжелого вооружения и постоянного хранения в подконтрольных районах "ДНР", а также в контролируемой "ДНР" Новоласпе (50 км к югу от Донецка), сказали СММ, что они не получали каких-либо новых приказов по поводу применения вооружения, правил поведения или документов по взаимодействию с СММ", - говорится в отчете ОБСЕ..Также в отчете отмечается, что лицо на блокпосту неподалеку от контролируемого "ЛНР" села Желтое сообщило наблюдателям СММ, что его группа не получала новых распоряжений по взаимодействию с миссией, и в соответствии с действующим распорядком, они не должны разговаривать с представителями СММ.Кроме того, лица в военной одежде, некоторые из которых были вооружены, на четырех блокпостах в контролируемых "ЛНР" населенных пунктах отказались разговаривать с наблюдателями миссии, отмечается в отчете.В то же время сказано, что десять мужчин в военной форме на разных блокпостах неподалеку от контролируемого боевиками "ЛНР" Молодежного (63 км северо-восточнее Луганска) сообщили наблюдателям, что они получили "устные приказы не стрелять и не реагировать на какой-либо огонь и подписали документы, в которых говорилось о том, что они получили и поняли приказы".