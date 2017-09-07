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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (2803) Донбасс (15994) перемирие (1025) наемники РФ (106)

 Часть наемников на Донбассе не получала приказ о прекращении огня в связи со "школьным перемирием", - ОБСЕ

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Наблюдатели ОБСЕ пытались узнать у всех сторон о том, получали ли они приказы о соблюдении режима прекращения огня с 25 августа.

"Вооруженные мужчины на месте размещения отведенного тяжелого вооружения и постоянного хранения в подконтрольных районах "ДНР", а также в контролируемой "ДНР" Новоласпе (50 км к югу от Донецка), сказали СММ, что они не получали каких-либо новых приказов по поводу применения вооружения, правил поведения или документов по взаимодействию с СММ", - говорится в отчете ОБСЕ..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем от России прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ и отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения на Донбассе, - МИД

Также в отчете отмечается, что лицо на блокпосту неподалеку от контролируемого "ЛНР" села Желтое сообщило наблюдателям СММ, что его группа не получала новых распоряжений по взаимодействию с миссией, и в соответствии с действующим распорядком, они не должны разговаривать с представителями СММ.

Кроме того, лица в военной одежде, некоторые из которых были вооружены, на четырех блокпостах в контролируемых "ЛНР" населенных пунктах отказались разговаривать с наблюдателями миссии, отмечается в отчете.

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В то же время сказано, что десять мужчин в военной форме на разных блокпостах неподалеку от контролируемого боевиками "ЛНР" Молодежного (63 км северо-восточнее Луганска) сообщили наблюдателям, что они получили "устные приказы не стрелять и не реагировать на какой-либо огонь и подписали документы, в которых говорилось о том, что они получили и поняли приказы".
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Так у них граненый стакан начальник, какие приказы?
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Как же они собираются Лондон брать, раз у них такая связь плохая- приказы не доходят.
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ну да, ну да!
депеши не всем отстучали!
не всем адъютанты доложили...
у них же раций-мобилок нет!
может они так о себе атаманам напоминают, чтобы те им есть-пить не забывали перебрасывать?( а то затихнут - а те заупокойную выпью и забудут о них...)
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То доказ,що Хуйло бреше,нібито хоче миротворців ООН на Донбасі.Садюга буде упиватись кров"ю безкінечно.Садюгу тільки за грати чи кулю в лоба.Не інакше.
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В Некрасовском районе Ярославской области во время учений ВДВ снаряд гаубицы угодил в жилой поселок http://76.ru/text/newsline/340623991558144.html …Часть наемников на Донбассе не получала приказ о прекращении огня в связи со "школьным перемирием", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2728
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ничяво. рузькия бабы ышшо нарожают. ня жалко.
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И вы хотите с этой полудохлой миссией под прикрытием миротворцев выборы проводить. Боже, храни Украину от идиотов !!!!!!
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І цих довбнів рашка хоча показати стороною переговорів по введенню миротворців. Усім все зрозуміло, про що ця новина?
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Не убили наших - уже хорошо!
а ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ....
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Такое впечатление что цель не рашку санкиями завалить, а украинцев взять измором, когда наступит безразличие от происходящего.
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Отмазка в стиле - "они потерялись", только теперь - "они не слышали"!
Потом будет - "они не знали"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧасть наемников на Донбассе не получала приказ о прекращении огня в связи со "школьным перемирием", - ОБСЕ
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