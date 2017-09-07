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 Политика Украины
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 Россия не пускает к задержанному Павлу Грибу украинских консулов

гриб

Российские спецслужбы задержали украинца Павла Гриба 25 августа - на следующий день после пересечения им границы Беларуси - и до сих пор не допустили к нему ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Также читайте: Похищенного в РФ украинца Гриба содержат в СИЗО Краснодара и обвиняют в терроризме, - МИД

Он отметил, что согласно консульской конвенции между Украиной и РФ, российские правоохранительные органы должны были обеспечить доступ к задержанному адвоката в течение 4 дней. Однако до сих пор этого не сделали.

"Консулы генерального консульства в Ростове-на-Дону 31 августа и 1 сентября прибыли в управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае с целью встречи с заключенным", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Беларуси об исчезновении Павла Гриба: "Люди пропадают по самым разным причинам"

"Однако они не были допущены к задержанному гражданину Украины, что является грубым нарушением консульской конвенции между Украиной и Россией в части в отношении требования обеспечения российскими компетентными органами реализации права консульского должностного лица посетить задержанного. В том числе и в предоставлении ему необходимой правовой помощи не позднее, чем через 4 дня после ареста. А его, как сообщается в официальном сообщении генеральному консульству Украины, задержали 25 августа", - сказал Карилич.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
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есть ньюан вин поихав до кацапки у булЬбаруссию...
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по накатанной дорожке...
наша песня хороша - начинай с начала!
не любят импровизировать, гады
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Я извиняюсь конечно. Но не приписывайте корень "рус" к террористам это очень глупо, очень очень тупо (как дебил) и очень идиотски. Они выдумали свой корень это "росс"
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а может Украине похитить какого-то российского вояку из той же Беларуси или Польши? а чё? им можно а нам-нет?
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Я тоже так считаю. Да людей нет у нас адекватных этим заниматься. Не выростили спецслужбу увы не выростили за четверть века полный НУЛЬ
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Новостей о Грибе прямо как если бы русня Президента похитила....
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Он такой же гражданин как и президент и в отличие от "президента" не предатель и не агент КГБ завербованный во время учебы (факультет международных (!!!) отношений и международного права Киевского государственного университета, который и окончил в 1989 году)
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Уже давно, казалось бы, надо выучить урок - нельзя ехать к врагам ни под каким предлогом... Но снова и снова находятся дурачки. Хоть погранцам памятки раздайте, чтобы они давали при пересечении нашей границы, где бы предупреждалось о том, что гражданин может стать заложником xyйла.
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Беларусь чего то скатилась резко в орбиту рашки, то Лукашенко хоть формально как то держал многовектопность.
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какую многовекторность? Полностью зависит от Хуйла, "союзный договор",...
Так делал заявления для народа.
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Палачи и психиатры в очередях к нему стоят, а это консул. Кто же его вперед себя пропустит?
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Берите первую под руку крысу с первого канала и меняйте
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Низзя!! Талерантнасть и палиткарректность а так-же исключительна правовое поле!!
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Вот интересно - неужели кто-то верит, что ФСБ из миллионов украинских хлопцев случайно выбрал этого Гриба, затратил деньги, чтобы его выманить в Беларусь и ни за что посадить?!
Видно у ФСБ денег куры не клюют, если он их тратит на такую бессмыслицу.
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Вот интересно - неужели кто-то верит, что ФСБ из миллионов украинских хлопцев случайно выбрал этого Гриба, затратил деньги, чтобы его выманить в Беларусь и ни за что посадить?!
Видно у ФСБ денег куры не клюют, если он их тратит на такую бессмыслицу.
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Нет, все верят, что он ошибся поездом и вместо Беларуси приехал на xyйлостан... А коль приехал уже туда, то решил организовать там теракт. Да?
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Белоруссия только на картинке отдельное государство а на деле все под Кремлем...
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Там до сих пор инструкторы райкомов компартии по идеологии функционируют (получают зарплату).
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Так это международный скандал.
В Беларуси иностранная разведка выкрала гражданина Украины.
Или все таки органы Беларуси арестовали и выдали решением суда гр-на на Росию?
МИД должен проявить жесткую позицию по этому беспределу.
Республика Беларусь вообще контролирует свою границу? С ней считаются?
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Прекрасный повод ужесточить пограничный режим - как с россией, так и с Беларусью!!! Но увы...на это, чувствую, наша власть не пойдет...
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Шмат пачуў дрэнных слоў пра беларусаў, а чаму ж пеця цыгану не прад'яве?
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Усе ведаюць, што ў Беларусі дыктатура, знікаюць людзі, але пеця папёрся ў Менск на перамовы, другіх краін няма? Як так здарылася?
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Ну він то не зникне. Ти краще скажи, тобі не огидно жити в країні,де чужі спецслужби викрадають громадян третіх країн? Тобі не здається що вами прикривають причінні місця як банним листком?
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не кажіть дурниць. Петро у Мінську не з власної волі, а з примусу - наші партнери з Німеччини та Франції так зажадали.
до речі, з Лукашенка такий самий диктатор як і з Януковича - він "керує" ситуацією у країні лишень до тих самих меж, які йому дозволяють куратори з ФСБ, а все, що понад - зась!
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білоруси не дранні і не нечогі, старшиня колгаса циган лука нечоги
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Почему наши такие беззубые ?! Мало тут прорашистов лазит самого высокого ранга? Тоже в каталажку их и пусть признаются, что работают на японскую разведку, хотя там и выдумывать ничего не надо: в открытую на рашку работают.... Ну, а потом менять на наших людей? Или Путлера злить не надо, а то нападет? Дык этот придурок, если захочет напасть, то ему и повод не нужен - ты виноват, что хочется мне кушать...
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Против подлости и зла нужно поступать адекватно - подлостью и злом. Подкупить фсб и вернуть Грыба или похитить какого-то упыря с первого канала. Проблема только это граница. Если там все продается как у нас значит это реально. Фсб работает там где платят.
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