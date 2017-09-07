 Россия не пускает к задержанному Павлу Грибу украинских консулов

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Он отметил, что согласно консульской конвенции между Украиной и РФ, российские правоохранительные органы должны были обеспечить доступ к задержанному адвоката в течение 4 дней. Однако до сих пор этого не сделали.
"Консулы генерального консульства в Ростове-на-Дону 31 августа и 1 сентября прибыли в управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае с целью встречи с заключенным", - сообщил он.
"Однако они не были допущены к задержанному гражданину Украины, что является грубым нарушением консульской конвенции между Украиной и Россией в части в отношении требования обеспечения российскими компетентными органами реализации права консульского должностного лица посетить задержанного. В том числе и в предоставлении ему необходимой правовой помощи не позднее, чем через 4 дня после ареста. А его, как сообщается в официальном сообщении генеральному консульству Украины, задержали 25 августа", - сказал Карилич.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
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наша песня хороша - начинай с начала!
не любят импровизировать, гады
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Так делал заявления для народа.
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Видно у ФСБ денег куры не клюют, если он их тратит на такую бессмыслицу.
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Видно у ФСБ денег куры не клюют, если он их тратит на такую бессмыслицу.
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В Беларуси иностранная разведка выкрала гражданина Украины.
Или все таки органы Беларуси арестовали и выдали решением суда гр-на на Росию?
МИД должен проявить жесткую позицию по этому беспределу.
Республика Беларусь вообще контролирует свою границу? С ней считаются?
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до речі, з Лукашенка такий самий диктатор як і з Януковича - він "керує" ситуацією у країні лишень до тих самих меж, які йому дозволяють куратори з ФСБ, а все, що понад - зась!
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