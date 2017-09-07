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 Суд запретил Шуфричу-младшему два месяца управлять автомобилем

шуфрич дтп

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции о временном ограничении Нестора Шуфрича-младшего управлять транспортным средством сроком на два месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича в Facebook.

"Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве старшего лейтенанта Ямкового В.С. о временном ограничении Шуфрича Нестора Несторовича в праве управления транспортным средством сроком на два месяца. Ни адвокаты Нестора Шуфрича-младшего, ни сам сын народного депутата не возражали против такого решения, более того, отметили, что со времени ДТП Нестор Несторович Шуфрич и сам воздерживается от поездок за рулем", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.

Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича.

30 августа Шевченковский райсуд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о взятии Нестора Шуфрича-младшего под домашний арест.

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а нафиг ему авто если папик ему БТР прикупил или на худой конец Апачи вертолетик голубой...
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не , ну в натуре ,,,, , почему так строго с ребенком-то. ???
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Хтось сказав: "Тато Шуфрич, син Шуфрич, прокурор Шуфрич, суддя Шуфрич та й мабудь президент, теж Шуфрич
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Грандиозно!
А на фоне других решений наших судов по подобным делам, смотрится, практически как смертная казнь.
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Це ще не покарання- лише міра обмеження на час суду та слідства. До чого твій комент?
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Я могу без проблем повторить этот комментарий, после следствия и суда.
И редактировать его не будет нужно.
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Как можно управлять автомобилем находясь под домашним но всё-таки АРЕСТОМ? Что за фарс?
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После любого ДТП с привлечением гайцов они забирают права у всех участников ДТП до решения суда. В случае с сволочами-небожителями и лицами из их окружения получается точно так же с точностью до "наоборот".
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Тлумач для тих, хто хоче розібратися. Ті, хто не хоче, як ти- мені не цікаві.
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Тлумач с тебя херовый. Ахиндовский № 2. В реале - слабоумный очковылизыватель с самомнением.
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при янику він би просто втік і скрутив би правоохоронцям дулю
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два месяца лишения прав за наезд на пешехода?... да любому другому условную двушку могли дать, а права бы года на два отняли...видать папаша-сепар некисло занес кому надо...движемся в Европу, вобщим...
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ну вообще-то да, что-то я протупил, читая. В качестве предварительной меры вполне подходит.
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Хорошая идея,поймали чиновника на взятке - запретить ему считать деньги , два месяца
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Саша Вы извините меня идЁта или не понимаете , что творится в Украине ? И какие у нас суды ?
У нас АТОшников сидит в тюрьмах больше 2000 , те которые защищали Украину .
А этот ублюдок сбил человека и просто на 2 месяца не может ездить за рулём но только с водителем, а его папанька бегал с георгиевской ленточкой.
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На судью не гнать,он все таки кому то жизнь спас,два месяца эта личинка точно никого не задавит
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ура! пройдёт два месяца, и можно давить снова!
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Стесняюсь спросить.Сколько суд отстегнул шуфричу старшему за такое решение?.
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достойне покарання, правда, постраждалого не кинули, лікують, хай вирішують тут самі ми їм не судді
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Во изверги! Хоть в терновый куст не бросили
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За шо такое строгое наказание? Благодарность надо ему, орден и участника АТО присвоить. Он как европейский террорист - а мог бы и задавить полулицы. Бентли маленькая машина.
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А туалет скільки разів на день дозволили відвідувати?
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вашу мать!
да что ж вы за изверги то такие!!!
оно ж ходить не умеет!
что папику его теперь на руках носить?
ну ж то ж вы так?
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Не ездить два месяца на "Бэнтли" - что может быть страшнее!!! А если бы приговорили к принудительным поездкам в часы "пик" на маршрутке - этоже вообще как смертная казнь!!! Ужасные люди эти судьи....
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Феерично!!
А два месяца старушек на кладбище подносить ему не присудили ?
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Папа ему теперь купит троллейбус свой личный, чтобы он на троллейбусе на тусовку ездил.
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В списке 136 будущих владельцев элитного авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 734 000 евро, есть гражданка Украины Светлана Бевза.Об этом пишет французский таблоид L'express.Отметим, что именно так зовут жену министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который уже успел отреагировать на публикацию.Суд запретил Шуфричу-младшему два месяца управлять автомобилем - Цензор.НЕТ 6134Машина была презентована на Франкфуртском автосалоне и уже охарактеризована экспертами как самый роскошный автомобиль десятилетия. Отмечается, что в ближайший год будет выпущено лишь 136 ее экземпляров. Все они уже предназначены для определенного круга людей, список которых и появился во французском СМИ. Однако в целях предосторожности журналисты указали в нем не всю информацию о якобы будущих собственниках суперкаров, а лишь их имена, гражданство и пункты доставки элитной покупки
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Да она же красавица !
Пусть ездит на хорошей машине.
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Спочатку прочитав суд заплатил Шуфричу-младшему.))
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Надія тільки на те,що воно злякалося під час аварії та більше не в змозі буде сісти за кермо...
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ФАК Ю! - всесех шуфричеей и прочей шкокадной поебени!!!!!!
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А машину с персональным водителем не выделили на 2 месяца? Вот садюги.
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Это просто жестоко! Как же "оно" после"клаба"домой дойдет.Он же ходить не умеет, после приема антидепресанта "оно" же летает. Очень не гуманный у нас суд целых два месяца, бедный мальчик.. .
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Разучится пацан за это время ездить на "Bentley" - и как же следственный эксперимент проводить? На "Ланосе"?
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УВАГА! Майте на увазі, що всякий, хто буде красти, грабувати або вчиняти незаконне насильство буде зрештою повішений.
«Комітет пильності»

Суд запретил Шуфричу-младшему два месяца управлять автомобилем - Цензор.НЕТ 6905
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Капец! Вот это наказание! Смертная казнь меркнет в сравнении с этим приговором! И один крест радуется, шо так. Почему?))))
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Так ему вылизывать шоколадное дерьмо за "радость". Хобби такое. Меня другое умиляет, как люди с таким организмом в полемику вступают? Нравится шоле с дерьмом соевым спэрэчаЦа чи шо? Смысл????
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Бідна дитина і батько переляканий. "Вот пишу, а слезы душуть и капають ©"
Цитата: Ни адвокаты Нестора Шуфрича-младшего, ни сам сын народного депутата не возражали против такого решения, более того, отметили, что со времени ДТП Нестор Несторович Шуфрич и сам воздерживается от поездок за рулем
Суд запретил Шуфричу-младшему два месяца управлять автомобилем - Цензор.НЕТ 6146
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а чому так ,що недоплатили?потрібно було по всій строгості закону,іменем доляра і євро!впаяти два місяці і два дня!!!
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Ну сбил феодал свою собственность, ну в коме тот, ну родственникам копеек швырнули, и что? Маши кайлом, челядь. Корми клан шуфричей.
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Жестоко, чего уж там, урезали марш,так сказать, малюку... Плять, ненавижу....
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яка нечувана жорстокість! достатньо було два дні.
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