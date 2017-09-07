 Суд запретил Шуфричу-младшему два месяца управлять автомобилем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича в Facebook.
"Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве старшего лейтенанта Ямкового В.С. о временном ограничении Шуфрича Нестора Несторовича в праве управления транспортным средством сроком на два месяца. Ни адвокаты Нестора Шуфрича-младшего, ни сам сын народного депутата не возражали против такого решения, более того, отметили, что со времени ДТП Нестор Несторович Шуфрич и сам воздерживается от поездок за рулем", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.
Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича.
30 августа Шевченковский райсуд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о взятии Нестора Шуфрича-младшего под домашний арест.
1832 88
Материалы по теме: Шуфрич-младший сбил человека
Прокуратура обжаловала решение суда, отпустившего Шуфрича-младшего на поруки отца(29)
Пострадавший в ДТП с Шуфричем жив и уже отключен от аппарата искусственного дыхания, - прокуратура(13)
Шуфрич прибыл в суд на заседание по делу в отношении своего сына. ФОТОрепортаж(52)
Сегодня Шевченковский райсуд Киева изберет меру пресечения сыну Шуфрича, - прокуратура(13)
СМИ: стало известно состояние пешехода, которого сбил сын Шуфрича(0)
Мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley, сделали операцию(41)
Медики оказывают первую помощь мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley. ВИДЕО(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А на фоне других решений наших судов по подобным делам, смотрится, практически как смертная казнь.
Ответить
Ответить
И редактировать его не будет нужно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У нас АТОшников сидит в тюрьмах больше 2000 , те которые защищали Украину .
А этот ублюдок сбил человека и просто на 2 месяца не может ездить за рулём но только с водителем, а его папанька бегал с георгиевской ленточкой.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
да что ж вы за изверги то такие!!!
оно ж ходить не умеет!
что папику его теперь на руках носить?
ну ж то ж вы так?
Ответить
Ответить
А два месяца старушек на кладбище подносить ему не присудили ?
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть ездит на хорошей машине.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Комітет пильності»
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цитата: Ни адвокаты Нестора Шуфрича-младшего, ни сам сын народного депутата не возражали против такого решения, более того, отметили, что со времени ДТП Нестор Несторович Шуфрич и сам воздерживается от поездок за рулем
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить